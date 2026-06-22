 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Die Transfers der Regionalliga West: das Update am 22. Juni

Transfers der Regionalliga West: die Zugänge und Abgänge der Klubs in der Übersicht - zum 22. Juni 2026.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Viele Neustarts in der Regionalliga West.
Viele Neustarts in der Regionalliga West. – Foto: Boris Hempel

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Das Update zur Transferliste der Regionalliga West mit allen Zugängen und Abgängen der Klubs zum 22. Juni 2026 - klickt euch durch!

Regionalliga West: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Bocholt
Trainer: Guerino Capretti
Zugänge: Luca Puhe (SV Biemenhorst), Mats Remberg (VfL Osnabrück), Malek Fakhro (Hallescher FC), Benjamin Friesen (SC Wiedenbrück), Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV), Kasper Harbering (SV Schermbeck), Guerino Capretti (VfB Lübeck), Pierre Becken (VfB Lübeck), Boran Özbek (Rot weiß Essen U19), Venhar Ismailji (FC Büderich), Mika Walther (RB Leipzig U19), Daniel Gerstmayer (FV Illertissen)
Abgänge: Lucas Fox (Ziel unbekannt), Johannes Dörfler (Ziel unbekannt), Dawyn-Paul Donner (Ziel unbekannt), Maximilian Adamski (Ziel unbekannt), Philipp Hanke (Ziel unbekannt), Isaak Akritidis (Ziel unbekannt), Aaron Bayakala (Ziel unbekannt), Thomas Gösweiner (Ziel unbekannt), Julian Riedel (SV Blau-Weiß Dingden), Cedric Euschen (SV Rödinghausen), Kasper Harbering (Ziel unbekannt), Kasper Harbering (Fortuna Düsseldorf II), Dawyn-Paul Donner (TSV Steinbach Haiger)

1. FC Köln II
Trainer: Evangelos Sbonias
Zugänge: Jonathan Friemel (1. FC Köln), Luis Stapelmann (1. FC Köln), Kristiyan Irmiev (1. FC Köln), Mansour Ouro-Tagba (VfB Stuttgart II), Kian Hekmat (SC Fortuna Köln), Len Wörsdörfer (Borussia Mönchengladbach II), Lionel Voufack (Rb Leipzig U19), David Okpodu (Fc Nürnberg U19), Niklas Hoffmann (SV Waldhof Mannheim)
Abgänge: Sargis Adamyan (Ziel unbekannt), Arda Süne (Ziel unbekannt), Gavin Didzilatis (Ziel unbekannt), Tobias Trautner (Ziel unbekannt), Max Lippert (DSC Arminia Bielefeld), Mikail Özkan (Ziel unbekannt), Artem Belousov (SV Bergisch Gladbach 09), Bernie Lennemann (F.C. Hansa Rostock), San-Luca Spitali (Austria Salzburg)

Bonner SC
Trainer: Björn Mehnert
Zugänge: Tobias Pawelczyk (Fortuna Düsseldorf II), Diamant Berisha (VfL Sportfreunde Lotte)
Abgänge: Adis Omerbasic (FV Bonn-Endenich), Markus Wipperfürth (FV Bonn-Endenich), Felix Erken (SSV Merten), Kevin Birk (TuS Koblenz), Luca Schmidt (Ziel unbekannt), Leon Augusto (Ziel unbekannt), Ron Meyer (Ziel unbekannt), Bogdan Shubin (BSV Kickers Emden), Serhat Koruk (FC Emmelshausen-Karbach), Lucas Cueto (Sportfreunde Siegen), Robin Bird (FV Bonn-Endenich), Elias Kratzer (BSG Chemie Leipzig), Tobias Peitz (KFC Uerdingen), Daiki Kamo (KFC Uerdingen)

Borussia Dortmund II
Trainer: Daniel Rios
Zugänge: Nanitonda Quiala (FC Hertha 03 Zehlendorf), Malik Hodroj (Sportfreunde Siegen), Aaron Held (Borussia Dortmund), Taycan Etcibasi (Borussia Dortmund), Beni Ngyombo (1. FC Kaiserslautern), Finn Fuchs (TSV 1860 München II), Baran Mogultay (Leih-Ende), Diego Ngambia (Borussia Dortmund U19), Jesper Verlaat (TSV 1860 München)
Abgänge: Nick Cherny (FSV Mainz 05 II), Mussa Kaba (Borussia Dortmund), Prince Aning (Ziel unbekannt), Babis Drakas (Ziel unbekannt), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Patrick Göbel (Ziel unbekannt), Tony Reitz (1. FC Magdeburg), Leroy Kwadwo (Ziel unbekannt), Jonas Feddersen (Young Violets Austria Wien)

Borussia Mönchengladbach II
Trainer:
Zugänge: Tristan Top-Rasmussen (Borussia Mönchengladbach), Sulo Ketola (Borussia Mönchengladbach), Taavi Koukkumäki (Borussia Mönchengladbach), Ibrahim Digberekou (KSC Lokeren (Leih -Ende)), Kerim Yüksel Karyagdi (Westfalia Rhynern), David Igboanugo (SV Werder Bremen II), Karim Affo (Fortuna Düsseldorf II)
Abgänge: Julian Korb (Karriereende), Yannik David Dasbach (Ziel unbekannt), Yassir Atty (Ziel unbekannt), Talha Catkaya (Ziel unbekannt), Len Wörsdörfer (Ziel unbekannt), Florian Dimmer (Ziel unbekannt), Joshua Uwakhonye (Ziel unbekannt), Juri Schüchter (Ziel unbekannt), Veit Stange (Ziel unbekannt), Veit Stange (VfB Stuttgart II), Len Wörsdörfer (1. FC Köln II), Oliver Kirch (DSC Arminia Bielefeld), Josiah Uwakhonye (Borussia Mönchengladbach), Divine Dillon Berko (Borussia Mönchengladbach), Jan Urbich (Eintracht Braunschweig), Yassir Atty (RW Oberhausen), Yannick Michaelis (F.C. Hansa Rostock)

FC Gütersloh
Trainer: Julian Hesse
Zugänge: Jannis Wagner (FC Gütersloh II), Kevin Hingerl (TSV Buchbach), Niklas Möllers (DSC Arminia Bielefeld II), Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II)
Abgänge: Leo Weichert (Ziel unbekannt), Justus Henke (Ziel unbekannt), Jakob Korte (SC Preußen Münster), Luis Frieling (SV Rödinghausen), Henri Bollmann (SG Wattenscheid 09), Sandro Reyes (Ziel unbekannt), Lennard Rolf (Ziel unbekannt)

FC Schalke 04 II
Trainer: Jakob Fimpel
Zugänge: Ben Weber (FC Schalke 04), Tim Pfeiffer (FC Schalke 04), Malik Tubic (FC Schalke 04), Claudio Bettoni-Katunda (FC Schalke 04), Felix Meyer (Alemannia Aachen), Joel Imasuen (SV Werder Bremen II), Louis Tober (SC Freiburg II)
Abgänge: Paul Pöpperl (Ziel unbekannt), In-gyom Jung (Ziel unbekannt), Raphael Ott (Viktoria Köln), Bojan Potnar (Ziel unbekannt), Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg), Max Hauswirth (Heracles Almelo)

SC Paderborn 07 II
Trainer: Thomas Bertels
Zugänge: Jakob Kuntze (KSV Hessen Kassel), Travis de Jong (Leih-Ende), Henrik Koch (Westfalia Rhynern), Cihan Agirayak (Sc Paderborn U19), Ben Obertrifter (SC Paderborn U19), Tristan Zobel (FC Erzgebirge Aue), Paul Wollenberg (Sc Paderborn U19), Max Riedemann (Sc Paderborn U19), Shkrep Stublla (VfL Sportfreunde Lotte), Joel Udelhoven (SC Wiedenbrück), Alan Takoudjou (FC Schalke 04)
Abgänge: Jens Balzukat (Ziel unbekannt), Medin Kojic (Ziel unbekannt), Kerem Yalcin (Ziel unbekannt), Lenn Spremberg (Ziel unbekannt), Lasse Eickel (SC Paderborn 07), Jens Balzukat (SG Wattenscheid 09), Michael Schwerhoff (SV 07 Elversberg), Florian Pruhs (SC Paderborn 07), Anton Bäuerle (1. FC Saarbrücken)

RW Oberhausen
Trainer: Sebastian Gunkel
Zugänge: Sergio Terranova (SC Rot-Weiß Oberhausen), Hasan Onur (Rot weiß Oberhausen U19), Yassir Atty (Borussia Mönchengladbach II)
Abgänge: Eric Gueye (Viktoria Köln), Moritz Stoppelkamp (Karriereende), Tim Krohn (F.C. Hansa Rostock), Drew Murray (SC Freiburg II), Ilias El Amrani (Ziel unbekannt), Phil Sieben (Ziel unbekannt), Ayman Aourir (Ziel unbekannt), Illia Poliakov (SG Wattenscheid 09), Elias Demirarslan (SG Wattenscheid 09), Matona-Glody Ngyombo (Ziel unbekannt)

SC Wiedenbrück
Trainer: Dominik Sammer
Zugänge: Enes Saygili (SC Wiedenbrück), Furkan Yilmaz (SC Verl II), Leon Kayser (SC Preußen Münster II), Simeon Tsanev (Sc Paderborn U19), Tom Krüger (DSC Arminia Bielefeld II), Niklas Tuppeck (Hamburger SV II), Alessandro Toia (SC Verl II), Janis Seiler (SC Verl II), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Julius Bochmann (Chemnitzer FC)
Abgänge: Konstantin Gerhardt (SC Verl), Joel Udelhoven (Ziel unbekannt), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Akbar Tchadjobo (Ziel unbekannt), Christian Stabenau (Ziel unbekannt), Fabio Riedl (Ziel unbekannt), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (Ziel unbekannt), Vigo Wernet (Ziel unbekannt), Benjamin Friesen (1. FC Bocholt), Nikola Aracic (Ziel unbekannt), Moussa Doumbouya (FSV Schöningen), Sascha Mölders (SV Mering II), Mats Brune (Studiumsbedingt zu den Kentucky Wildcats (USA)), Tom Wulf (SG Erkeln/Hembsen), Timo Spennesberger (Ziel unbekannt), Joel Udelhoven (SC Paderborn 07 II)

SG Wattenscheid 09
Trainer: Przemek Czapp
Zugänge: Philip Buczkowski (SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (SG Wattenscheid 09), Illia Poliakov (RW Oberhausen), Elias Demirarslan (RW Oberhausen), Maximilian Adamski (1. FC Bocholt), Jens Balzukat (SC Paderborn 07 II), Marlon Sadowski (Hombrucher SV 09/72), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Devin Dröge (DSC Wanne-Eickel), Tidiane Gueye (SC Preußen Münster II), Henri Bollmann (FC Gütersloh)
Abgänge: Jan Weindorf (SV Vestia Disteln), Deniz Duran (Concordia Wiemelhausen), Nils da Costa Pereira ( ASK Ahlen), Tarik Ould Seltana (DJK TuS Hordel), Atakan Uzunbas (Ziel unbekannt), Nico Pulver (Ziel unbekannt), Laurenz Kegel (SV Schermbeck), Gian-Luca Rexhäuser (TuS Ennepetal), Serhat Kacmaz (Ziel unbekannt), Berkan Firat (Ziel unbekannt), Devin Dröge (SV Vestia Disteln), David Loheider (Ziel unbekannt), Quentin Weiß (Ziel unbekannt), Jermaine Jann (SV Schermbeck), Ilias Anan (Rot Weiss Ahlen)

Sportfreunde Siegen
Trainer: Boris Schommers
Zugänge: Hassan El Chaabi (FC Gießen), Josue Santo (Wuppertaler SV), Lucas Cueto (Bonner SC), Konstantin Gerhardt (SC Verl), Michel Stöcker (SC Verl), Eros Dacaj (TSV Steinbach Haiger)
Abgänge: Justin Ospelt (Ziel unbekannt), Fynn Schneider (Ziel unbekannt), André Dej (Ziel unbekannt), Cagatay Kader (Ziel unbekannt), Jubes Ticha (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (SSV Ulm 1846 Fußball), André Dej (Karriereende), Malik Hodroj (Borussia Dortmund II), Fynn Schneider (SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Krämer (VfB Wissen), Leonhard von Schroetter (Chemnitzer FC), Jubes Ticha (BSV Kickers Emden), Georgios Mavroudis (1. Spvg. Solingen Wald 03)

SV Bergisch Gladbach 09
Trainer: Kevin Kruth
Zugänge: Artem Belousov (1. FC Köln II), Daniel Spiegel (SpVg Porz 1919), Eliot Albert (SSV Merten), Tilman Demmer (SC Blau-Weiß 06 Köln), Fabian Fricke (Viktoria Köln)
Abgänge: Marlon Wilken (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Konstantin Weber (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Benjamin Ott (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Finnian Bohnert (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Linus Daus (FC Hennef 05), Azem Memeti (FC Hennef 05), Stefano Fragapane (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Jan Ecke (1. Spvg. Solingen Wald 03)

SV Rödinghausen
Trainer: Fabian Lübbers
Zugänge: Moritz Brasas (SV Rödinghausen), Max Kremer (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Lübbers (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (VfL Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (FSV 63 Luckenwalde), Mikail Polat (VfB Lübeck), Cedric Euschen (1. FC Bocholt), Mika Lehnfeld (VfB Lübeck), Lasse Zumdieck (SV Meppen), Luis Frieling (FC Gütersloh), Timon Kramer (Hamburger SV II), Louis Hiepen (VfL Sportfreunde Lotte), Henri Weigelt (SV Eintracht Trier 05), Moritz Brasas (SV Rödinghausen II), Ben Klefisch (VfL Sportfreunde Lotte), Tim Paterok (1. FC Saarbrücken), Lukas van Ingen (Rot Weiss Ahlen), Fatlum Elezi (Hallescher FC)
Abgänge: Lars Fleischer (Ziel unbekannt), Davis Asante (SSV Jahn Regensburg), Abdul Fesenmeyer (Ziel unbekannt), Hannes Kramp (Ziel unbekannt), Lennox Afolabi (Ziel unbekannt), Leon Tia (Ziel unbekannt), Aygün Yildirim (Ziel unbekannt), Benyas-Solomon Junge-Abiol (Ziel unbekannt), Julian Schwermann (Ziel unbekannt), Simon Breuer (Ziel unbekannt), Dennis Gorka (Ziel unbekannt), Marco Hober (Ziel unbekannt), Maximilian Hippe (Vereinslose Spieler Niederrhein), Mattis Rohlfing (Ziel unbekannt), Matthis Harsman (Ziel unbekannt), Marco Hober (SC Peckeloh), Paterson Chato (BSV Rehden), Tim Corsten (SV Eintracht Trier 05), Viktor Miftaraj (BFC Dynamo)

Westfalia Rhynern
Trainer: Marco Stiepermann
Zugänge: Safwane Errifai (SV Westfalia Rhynern), Jaron Emilian Habekost (SV Westfalia Rhynern), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Elias Boadi Opoku (ASC 09 Dortmund), Marco Stiepermann (Vereinslos (zuletzt ASC 09 Dortmund)), Justin Martin (Vereinslos (zuletzt ASC 09 Dortmund)), Simon Ole Schilling (Hombrucher SV 09/72), Latif-Bilal Alassane (DSC Arminia Bielefeld II)
Abgänge: Christopher Sander (Ziel unbekannt), Christopher Sander (Königsborner SV), Tobias Langner (Ziel unbekannt), Kerim Yüksel Karyagdi (Borussia Mönchengladbach II), Wladimir Wagner (Ziel unbekannt), Henrik Koch (SC Paderborn 07 II), Mathis Paschko (SVE Heessen)

VfB 03 Hilden
Trainer: Philipp Schütz, Antonio Molina
Zugänge: Jens Born (TuS Mondorf 1920), Egzon-Baijram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf), Arton Tolaj (Holzheimer SG), Georgios Touloupis (Ratingen 04/19), Harumi Goto (TSV Meerbusch), Linus Ansumana (FC Büderich)
Abgänge: Roman Wakily (SG Unterrath), Fabio Bachmann (TSV Solingen), Fabian zur Linden (Karriereende), Luis Ortmann (DJK Gnadental), Dominick Wasilewski (Ziel unbekannt), Luke Kawabe (Ziel unbekannt), Tim Schneider (Wuppertaler SV), Nick Perkuhn (TSV Solingen)

VfL Bochum II
Trainer: Heiko Butscher
Zugänge: Ole van Eck (VfL Bochum), Noel Intven (VfL Bochum), Janek Herzberg (VfL Bochum), Samuel Weber (VfL Bochum), Gustav Schjøtt (VfL Bochum), Jaden Kibbe (VfL Bochum), Leon Sawas (Sc Freiburg U19)
Abgänge: Niklas Jahn (Viktoria Köln), Louis Köster (Holstein Kiel), Luis Hartwig (MSV Duisburg), Semin Kojic (Ziel unbekannt), Benjamin Dreca (FC Rot-Weiß Erfurt), Jeremias Heufken (Ziel unbekannt), Jean-Philippe Njike-Nana (Ziel unbekannt), Keanu Kerbsties (Ziel unbekannt), Jaden Korzynietz (Ziel unbekannt), Jamil Najjar (Ziel unbekannt), Jeremias Heufken (SSVg Velbert), Semin Kojic (BSV Kickers Emden), Jamil Najjar (BSV Kickers Emden), Keanu Kerbsties (VfL Sportfreunde Lotte)

VfL Sportfreunde Lotte
Trainer: Nadir Sönmez
Zugänge: Ruwen Albrecht (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya ( ASK Ahlen), Karlo Grgic (Bremer SV), Keanu Kerbsties (VfL Bochum II), Yehor Koniuchenko (SpVgg Erkenschwick)
Abgänge: Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (VfB Oldenburg), Max Kremer (SV Rödinghausen), Fabian Lübbers (SV Rödinghausen), Fabian Rüth (SV Rödinghausen), Kamer Krasniqi (SSV Jeddeloh), Louis Hiepen (SV Rödinghausen), Luca Böggemann (VfL Osnabrück), Shkrep Stublla (Ziel unbekannt), Jonas Kehl (FC Erzgebirge Aue), Tobias Tschernik (SC Verl), Isaak Nwachukwu (SC Verl II), Ben Klefisch (SV Rödinghausen), Diamant Berisha (Bonner SC), Shkrep Stublla (SC Paderborn 07 II)

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