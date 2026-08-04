Die Transfers der Regionalliga West.

Borussia Mönchengladbach IITrainer:
Mihai EnacheZugänge:
Tristan Top-Rasmussen (Borussia Mönchengladbach), Sulo Ketola (Borussia Mönchengladbach), Taavi Koukkumäki (Borussia Mönchengladbach), Ibrahim Digberekou (KSC Lokeren (Leih -Ende)), Kerim Yüksel Karyagdi (Westfalia Rhynern), David Igboanugo (SV Werder Bremen II), Karim Affo (Fortuna Düsseldorf II), Chris Beyersdorf (Borussia Mönchengladbach), Mathieu Nguefack (Borussia Mönchengladbach), Joseph Bellahsen (Borussia Mönchengladbach), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Elias Vali Fard (Borussia Mönchengladbach), Artem Muradyan (Borussia Mönchengladbach), Marcello Trippel (Borussia Mönchengladbach), Tim Pfeiffer (FC Basel), Thilo Töpken (MSV Duisburg)Abgänge:
Julian Korb (Karriereende), Talha Catkaya (Ziel unbekannt), Len Wörsdörfer (Ziel unbekannt), Juri Schüchter (Ziel unbekannt), Veit Stange (VfB Stuttgart II), Len Wörsdörfer (1. FC Köln II), Oliver Kirch (DSC Arminia Bielefeld), Josiah Uwakhonye (Borussia Mönchengladbach), Divine Dillon Berko (Borussia Mönchengladbach), Jan Urbich (Eintracht Braunschweig), Yassir Atty (RW Oberhausen), Yannick Michaelis (F.C. Hansa Rostock), Niklas Swider (Viktoria Köln), Yannik David Dasbach (Bonner SC), Florian Dimmer (Fortuna Düsseldorf II)FC GüterslohTrainer:
Julian HesseZugänge:
Jannis Wagner (FC Gütersloh II), Kevin Hingerl (TSV Buchbach), Niklas Möllers (DSC Arminia Bielefeld II), Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II), Phil Beckhoff (SSV Jahn Regensburg)Abgänge:
Leo Weichert (Ziel unbekannt), Justus Henke (Ziel unbekannt), Jakob Korte (SC Preußen Münster), Luis Frieling (SV Rödinghausen), Henri Bollmann (SG Wattenscheid 09), Sandro Reyes (Ziel unbekannt), Lennard Rolf (Ziel unbekannt), Patrick Richter (SC Verl), Leo Weichert (DSC Arminia Bielefeld II)FC Schalke 04 IITrainer:
Jakob FimpelZugänge:
Ben Weber (FC Schalke 04), Tim Pfeiffer (FC Schalke 04), Malik Tubic (FC Schalke 04), Felix Meyer (Alemannia Aachen), Joel Imasuen (SV Werder Bremen II), Louis Tober (SC Freiburg II), Max Weiland (VfB Hohenems), Mauro Zalazar (Sporting Braga), Martin Wasinski (RFC Lüttich), Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg)Abgänge:
Paul Pöpperl (Ziel unbekannt), Raphael Ott (Viktoria Köln), Bojan Potnar (Ziel unbekannt), Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg), Max Hauswirth (Heracles Almelo), Tim-Justin Dietrich (SC Preußen Münster), Peter Remmert (MSV Duisburg), Max Lamby (TSV Havelse), Alexander Guiddir (TSV Havelse), In-gyom Jung (First Vienna FC)SC Paderborn 07 IITrainer:
Thomas BertelsZugänge:
Jakob Kuntze (KSV Hessen Kassel), Travis de Jong (Leih-Ende), Henrik Koch (Westfalia Rhynern), Cihan Agirayak (Sc Paderborn U19), Ben Obertrifter (SC Paderborn U19), Tristan Zobel (FC Erzgebirge Aue), Paul Wollenberg (Sc Paderborn U19), Max Riedemann (Sc Paderborn U19), Shkrep Stublla (Sportfreunde Lotte), Joel Udelhoven (SC Wiedenbrück), Alan Takoudjou (FC Schalke 04), Maximilian Hippe (SV Rödinghausen), Alan Takoudjou (FC Schalke 04)Abgänge:
Jens Balzukat (Ziel unbekannt), Medin Kojic (Ziel unbekannt), Kerem Yalcin (Ziel unbekannt), Lenn Spremberg (Ziel unbekannt), Lasse Eickel (SC Paderborn 07), Jens Balzukat (SG Wattenscheid 09), Michael Schwerhoff (SV 07 Elversberg), Florian Pruhs (SC Paderborn 07), Anton Bäuerle (1. FC Saarbrücken), Lenn Spremberg (SV Drochtersen/Assel II), Kevin Krumme (SC Fortuna Köln), Tim Böhmer (RW Oberhausen), Bennit Bröger (SC Fortuna Köln), Kerem Yalcin (RW Oberhausen), Fedir Babak (Bukovyna Chernivtsi (1 Liga Ukraine)), Marlon Becker (Ziel unbekannt), Travis de Jong (RW Oberhausen), Ayhan Tumani (FC Schalke 04), Henrik Koch (Westfalia Rhynern)RW OberhausenTrainer:
Sebastian GunkelZugänge:
Sergio Terranova (SC Rot-Weiß Oberhausen), Hasan Onur (Rot weiß Oberhausen U19), Yassir Atty (Borussia Mönchengladbach II), Yannik Möker (FSV Schöningen), Tim Böhmer (SC Paderborn 07 II), Nils Winter (Alemannia Aachen), Kerem Yalcin (SC Paderborn 07 II), Travis de Jong (SC Paderborn 07 II), Nicolas Glaus (Vereinslos), Arda Süne (1. FC Köln II)Abgänge:
Eric Gueye (Viktoria Köln), Tim Krohn (F.C. Hansa Rostock), Drew Murray (SC Freiburg II), Ilias El Amrani (Ziel unbekannt), Phil Sieben (Ziel unbekannt), Ayman Aourir (Ziel unbekannt), Illia Poliakov (SG Wattenscheid 09), Elias Demirarslan (SG Wattenscheid 09), Matona-Glody Ngyombo (Ziel unbekannt), Seok-ju Hong (Patro Eisden Maasmechelen), Moritz Stoppelkamp (SG Lachendorf / Beedenbostel), Kevin Kratzsch (FC Energie Cottbus)SC WiedenbrückTrainer:
Dominik SammerZugänge:
Enes Saygili (SC Wiedenbrück), Furkan Yilmaz (SC Verl II), Leon Kayser (SC Preußen Münster II), Simeon Tsanev (Sc Paderborn U19), Tom Krüger (DSC Arminia Bielefeld II), Niklas Tuppeck (Hamburger SV II), Alessandro Toia (SC Verl II), Janis Seiler (SC Verl II), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Julius Bochmann (Chemnitzer FC), Marius Zentler (Sportfreunde Lotte), Dennis Hartmeier (SC Wiedenbrück), Simeon Tsanev (SC Paderborn 07), Max Ritter (Sportfreunde Lotte)Abgänge:
Konstantin Gerhardt (SC Verl), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Akbar Tchadjobo (Ziel unbekannt), Christian Stabenau (Ziel unbekannt), Benjamin Friesen (1. FC Bocholt), Moussa Doumbouya (FSV Schöningen), Sascha Mölders (SV Mering II), Mats Brune (Studiumsbedingt zu den Kentucky Wildcats (USA)), Tom Wulf (SG Erkeln/Hembsen), Joel Udelhoven (SC Paderborn 07 II), Nikola Aracic (1. FC Saarbrücken), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (TSV Landsberg), Fabio Riedl (FC Ingolstadt 04 II), Timo Spennesberger (TSV Landsberg)SG Wattenscheid 09Trainer:
Przemek CzappZugänge:
Philip Buczkowski (SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (SG Wattenscheid 09), Illia Poliakov (RW Oberhausen), Elias Demirarslan (RW Oberhausen), Maximilian Adamski (1. FC Bocholt), Jens Balzukat (SC Paderborn 07 II), Marlon Sadowski (Hombrucher SV 09/72), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Devin Dröge (DSC Wanne-Eickel), Tidiane Gueye (SC Preußen Münster II), Henri Bollmann (FC Gütersloh), Nico Schulte-Kellinghaus (Rot-Weiss Essen), Isaak Nwachukwu (SC Verl II), Vincent Gembalies (Schwarz-Weiß Bregenz), Elias Yousfi (Rot-Weiss Essen)Abgänge:
Jan Weindorf (SV Vestia Disteln), Deniz Duran (Concordia Wiemelhausen), Nils da Costa Pereira ( ASK Ahlen), Tarik Ould Seltana (DJK TuS Hordel), Laurenz Kegel (SV Schermbeck), Gian-Luca Rexhäuser (TuS Ennepetal), Berkan Firat (Ziel unbekannt), Devin Dröge (SV Vestia Disteln), David Loheider (Ziel unbekannt), Quentin Weiß (Ziel unbekannt), Jermaine Jann (SV Schermbeck), Ilias Anan (Rot Weiss Ahlen), Nico Pulver (SpVgg Erkenschwick), Serhat Kacmaz (Wuppertaler SV), Atakan Uzunbas (Concordia Wiemelhausen)Sportfreunde LotteTrainer:
Nadir SönmezZugänge:
Ruwen Albrecht (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Fatih Öztürk (TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya ( ASK Ahlen), Karlo Grgic (Bremer SV), Keanu Kerbsties (VfL Bochum II), Yehor Koniuchenko (SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (Bremer SV), Hassan Mohamad (DSC Arminia Bielefeld II), Mika Westerhus (Sportfreunde Lotte), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Julien Kurowski (Bayer 04 Leverkusen), Nedzhib Hadzha (KFC Uerdingen), Can Akbas (VfL Osnabrück), Johann Deumi-Nappi (Alemannia Aachen), Dimitrie Deumi-Nappi (SK Austria Klagenfurt), Malte Zumdieck (SV Meppen), Eduard Mahmuti (FK Bylis), Ayodele Ojo (Fc Berdenia Berbourg), Yunus Akdag (SV Hemelingen), Eric Preljevic (FSV Optik Rathenow), Emro Curic (Rot Weiss Ahlen)Abgänge:
Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (VfB Oldenburg), Max Kremer (SV Rödinghausen), Fabian Lübbers (SV Rödinghausen), Fabian Rüth (SV Rödinghausen), Kamer Krasniqi (SSV Jeddeloh), Louis Hiepen (SV Rödinghausen), Luca Böggemann (VfL Osnabrück), Shkrep Stublla (Ziel unbekannt), Jonas Kehl (FC Erzgebirge Aue), Tobias Tschernik (SC Verl), Isaak Nwachukwu (SC Verl II), Ben Klefisch (SV Rödinghausen), Diamant Berisha (Bonner SC), Shkrep Stublla (SC Paderborn 07 II), Marius Zentler (SC Wiedenbrück), Ruwen Albrecht (FC Verden 04), Luca Kerkemeyer (FC Rot-Weiß Erfurt), Max Ritter (Ziel unbekannt (Probetraining CZ Jena aktuell)), Jonathan Riemer (VfB Bottrop), Luca Horn (Ziel unbekannt), Kaan Kurt (Ziel unbekannt), Max Ritter (SC Wiedenbrück), Leonel Brodersen (Rot Weiss Ahlen), Andreas Wiegel (Karriereende), Luca Horn (FSV Schöningen)Sportfreunde SiegenTrainer:
Boris SchommersZugänge:
Hassan El Chaabi (FC Gießen), Josue Santo (Wuppertaler SV), Lucas Cueto (Bonner SC), Konstantin Gerhardt (SC Verl), Michel Stöcker (SC Verl), Eros Dacaj (TSV Steinbach Haiger), Tim Arnold (SV Darmstadt 98 (U21) II), Moritz Schrief (Alemannia Aachen), Serhat-Semih Güler (SV Darmstadt 98), Pascal Manitz (FC Rot-Weiß Erfurt), Elias Huth (Vitesse Arnheim)Abgänge:
Justin Ospelt (Ziel unbekannt), Cagatay Kader (Ziel unbekannt), Malik Hodroj (Borussia Dortmund II), Fynn Schneider (SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Krämer (VfB Wissen), Leonhard von Schroetter (Chemnitzer FC), Jubes Ticha (BSV Kickers Emden), Georgios Mavroudis (1. Spvg. Solingen Wald 03), André Dej (SSV Homburg-Nümbrecht), Melih Sayin (Westfalia Rhynern), Paul-Philipp Besong (FSV Zwickau), Alban Peci (SG Finnentrop/Bamenohl), Josue Santo (Bonner SC), Cagatay Kader (Bonner SC), Jannik Krämer (VfB Wissen 1914)SV Bergisch Gladbach 09Trainer:
Kevin KruthZugänge:
Artem Belousov (1. FC Köln II), Daniel Spiegel (SpVg Porz 1919), Eliot Albert (SSV Merten), Tilman Demmer (SC Blau-Weiß 06 Köln), Fabian Fricke (Viktoria Köln), Daniel Candido Kritsch (eigene U19), Constantin Bürger (eigene U19), Yannick Kim (eigene U19), Constantin Bürger (SV Bergisch Gladbach 09), Yannick Kim (SV Bergisch Gladbach 09), Denys Pinchuk (SV Eintracht Hohkeppel), Fabian Fricke (FC Viktoria Köln)Abgänge:
Marlon Wilken (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Konstantin Weber (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Benjamin Ott (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Finnian Bohnert (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Linus Daus (FC Hennef 05), Azem Memeti (FC Hennef 05), Stefano Fragapane (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Jan Ecke (1. Spvg. Solingen Wald 03), Michael Cebulla (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel)SV RödinghausenTrainer:
Fabian LübbersZugänge:
Moritz Brasas (SV Rödinghausen), Max Kremer (Sportfreunde Lotte), Fabian Lübbers (Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (FSV 63 Luckenwalde), Mikail Polat (VfB Lübeck), Cedric Euschen (1. FC Bocholt), Mika Lehnfeld (VfB Lübeck), Lasse Zumdieck (SV Meppen), Luis Frieling (FC Gütersloh), Timon Kramer (Hamburger SV II), Louis Hiepen (Sportfreunde Lotte), Henri Weigelt (SV Eintracht Trier 05), Moritz Brasas (SV Rödinghausen II), Ben Klefisch (Sportfreunde Lotte), Tim Paterok (1. FC Saarbrücken), Lukas van Ingen (Rot Weiss Ahlen), Fatlum Elezi (Hallescher FC)Abgänge:
Lars Fleischer (Ziel unbekannt), Davis Asante (SSV Jahn Regensburg), Abdul Fesenmeyer (Ziel unbekannt), Lennox Afolabi (Ziel unbekannt), Leon Tia (Ziel unbekannt), Benyas-Solomon Junge-Abiol (Ziel unbekannt), Julian Schwermann (Ziel unbekannt), Simon Breuer (Ziel unbekannt), Dennis Gorka (Ziel unbekannt), Mattis Rohlfing (Ziel unbekannt), Marco Hober (SC Peckeloh), Paterson Chato (BSV Rehden), Tim Corsten (SV Eintracht Trier 05), Viktor Miftaraj (BFC Dynamo), Maximilian Hippe (SC Paderborn 07 II), Hannes Kramp (Sportfreunde Baumberg), Matthis Harsman (SC Preußen Münster), Dennis da Silva Félix (FC Ingolstadt 04), Mattis Rohlfing (SC RW Maaslingen), Aygün Yildirim ( ASK Ahlen), Eduard Probst (Vitesse Arnheim), Simon Breuer (Bonner SC)Westfalia RhynernTrainer:
Marco StiepermannZugänge:
Safwane Errifai (SV Westfalia Rhynern), Jaron Emilian Habekost (SV Westfalia Rhynern), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Elias Boadi Opoku (ASC 09 Dortmund), Marco Stiepermann (Vereinslos (zuletzt ASC 09 Dortmund)), Justin Martin (Vereinslos (zuletzt ASC 09 Dortmund)), Simon Ole Schilling (Hombrucher SV 09/72), Bilal Alassane (DSC Arminia Bielefeld II), Melih Sayin (Sportfreunde Siegen), Lennart Koerdt (VfL Bochum II), Linus Neugebauer (1. FC Gievenbeck), Henrik Koch (SC Paderborn 07 II)Abgänge:
Christopher Sander (Ziel unbekannt), Christopher Sander (Königsborner SV), Tobias Langner (Ziel unbekannt), Kerim Yüksel Karyagdi (Borussia Mönchengladbach II), Henrik Koch (SC Paderborn 07 II), Mathis Paschko (SVE Heessen), Semih Tirgil (Rot Weiss Ahlen), Wladimir Wagner (KFC Uerdingen), Michael Rzeha (SVE Heessen)VfB 03 HildenTrainer:
Philipp Schütz, Antonio MolinaZugänge:
Jens Born (TuS Mondorf 1920), Egzon-Baijram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf), Arton Tolaj (Holzheimer SG), Georgios Touloupis (Ratingen 04/19), Harumi Goto (TSV Meerbusch), Linus Ansumana (FC Büderich), Leon Feher (1. FC Monheim), Armin Deljkovic (Ratingen 04/19), Venhar Ismailji (1. FC Bocholt)Abgänge:
Roman Wakily (SG Unterrath), Fabio Bachmann (TSV Solingen), Fabian zur Linden (Karriereende), Luis Ortmann (DJK Gnadental), Dominick Wasilewski (Ziel unbekannt), Luke Kawabe (Ziel unbekannt), Tim Schneider (Wuppertaler SV), Nick Perkuhn (TSV Solingen), Wolfgang Osei Otchere (TV Kalkum-Wittlaer), Jiyan Alessio Karakis (FC Büderich), Chibuike Lawrence Ezeakor (SV Dorsten-Hardt), Azad Sari (FC Büderich), Luke Kawabe (ETB Schwarz-Weiß Essen)VfL Bochum IITrainer:
Heiko ButscherZugänge:
Ole van Eck (VfL Bochum), Noel Intven (VfL Bochum), Janek Herzberg (VfL Bochum), Samuel Weber (VfL Bochum), Gustav Schjøtt (VfL Bochum), Jaden Kibbe (VfL Bochum), Leon Sawas (Sc Freiburg U19), Leon Sawas (SC Freiburg), Lirim Jashari (MVV Maastricht), Owono-Darnell Keumo (VfL Bochum), Maximilian Dittgen (MSV Duisburg), Joel Gezer (VfL Bochum)Abgänge:
Niklas Jahn (Viktoria Köln), Louis Köster (Holstein Kiel), Luis Hartwig (MSV Duisburg), Benjamin Dreca (FC Rot-Weiß Erfurt), Jean-Philippe Njike-Nana (Ziel unbekannt), Keanu Kerbsties (Ziel unbekannt), Jeremias Heufken (SSVg Velbert), Semin Kojic (BSV Kickers Emden), Jamil Najjar (BSV Kickers Emden), Keanu Kerbsties (Sportfreunde Lotte), Daniel Hülsenbusch (SSV Ulm 1846 Fußball), Jean-Philippe Njike-Nana (FC Rot-Weiß Erfurt), Lennart Koerdt (Westfalia Rhynern), Jaden Korzynietz (Wuppertaler SV)