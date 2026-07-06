Die Transfers der Oberliga Niederrhein: das Update am 6. Juli

Die Transfers der Oberliga. – Foto: Jens Terhardt

ETB Schwarz-Weiß Essen

Trainer: Björn Matzel, Christian Dorda

Zugänge: Mohamed Said (VfB Frohnhausen), Florian Berisha (TSV Meerbusch), Ilyas Khattari (Türkspor Dortmund), Aaron Oteng-Appiah (ESC Rellinghausen), Kamil Poznanski (ESC Rellinghausen), Luca Janosch (SpVgg Erkenschwick), Yannik Scholl (MSV Duisburg U19)

Abgänge: Kiyan Gilani (DSC Wanne-Eickel), Rotosson Kanu (SC St. Tönis 1911/20), Mohamed Abou Khamis (Rheinland Hamborn), Fatih Özbayrak (DV Solingen), Denzel Oteng Adjei (SpVg Schonnebeck), Youssef Kamboua (SpVg Schonnebeck), Sanjin Vrebac (z.Z. Vereinslos), Samir Younes Bouazza (VfB Bottrop), Efe Aldemir (VfB Homberg), Serhat Sat (Rheinland Hamborn)



FC Büderich

Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach

Zugänge: Roman William Callan (FC Kosova Düsseldorf), Oscar James Callan (Holzheimer SG), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Dion Gutaj (Holzheimer SG), Jacob Sami Jawad (1. FC Wülfrath), Noah Sevinmez (Wuppertaler SV), Elias Oubella (FSV Frankfurt), Mgboji Njoku Ume (Sportfreunde Baumberg), Tsikwo Mankefor (TuRU Düsseldorf), Semjon Etienne Sarpong (KFC Uerdingen), Christos Venos (SV Babelsberg 03), Giulio Multari (FC Rot-Weiss Koblenz), Jiyan Alessio Karakis (VfB 03 Hilden)

Abgänge: Michael Sperling (SG Unterrath), Shunta Onishi (SG Unterrath), Timon Julius Remer (DJK Gnadental), Giovanni Nkowa (Fortuna Düsseldorf II), Ibrahim Kanat (SpVg Schonnebeck), Daud Gergery (CSV Marathon Krefeld), Sebastian Santana (Karriereende), Jannik Schulte (Holzheimer SG), Taira Kayama (Japan), Linus Ansumana (VfB 03 Hilden), Venhar Ismailji (1. FC Bocholt)





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Fortuna Düsseldorf IITrainer: Jens LangenekeZugänge: Kasper Harbering (1. FC Bocholt), Giovanni Nkowa (FC Büderich), Tobias Peitz (Bonner SC), Dadou Mossi-Sezene (Fortuna Düsseldorf), Adrijan Pesa (Fortuna Düsseldorf), Aidan Chikeme (Fortuna Düsseldorf), Andriy Honcharenko (Fortuna Düsseldorf)Abgänge: Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Tobias Pawelczyk (Bonner SC), David Savic (SC Fortuna Köln), Karim Affo (Borussia Mönchengladbach II), Tom Barth (VfR Aalen), Dominic Grehl (KFC Uerdingen), Deniz Bindemann (TSV Steinbach Haiger), Tobias Grulke (KFC Uerdingen)Holzheimer SGTrainer: Sven van BeuningenZugänge: Yamato Aoki (SC Kapellen-Erft), Stephan Wanneck (DJK Gnadental), Joel Agbo (1. FC Kleve), Timo Utecht (DJK Sparta Bilk), Tom Nilgen (SVG Neuss-Weissenberg), Tom-Benjamin Seidel (SVG Neuss-Weissenberg), Jannik Schulte (FC Büderich), Connor Klossek (VfB Homberg), Derick Gyamfi (KFC Uerdingen), Dane Siewierski (SV Glehn), Patrick Herzke (TuS Reuschenberg), Andrija Simic (RW Oberhausen), Josan Santiago Kim (SG Unterrath), Francisco San Jose (TSV Meerbusch), Henry Page (Ratingen 04/19 U23 II), Kouki Ozawa (VSF Amern), Kaiya Otsu (VSF Amern), Sven van Beuningen (Wuppertaler SV II), Oguz Ayan (Kein Abgang - bleibt doch), Andrija Simic (SC Rot-Weiß Oberhausen), Luca Barata (FC Teutonia Weiden)Abgänge: Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft), Zinedine Durmus (VfL Tönisberg II), Jonas Theuerzeit (SC St. Tönis 1911/20), Arton Tolaj (VfB 03 Hilden), Liam Böge (1. FC Monheim), Joel Aschenbroich (Sportfreunde Baumberg), Abdelkarim Afkir (unbekannt), Amin Azdouffal (Unbekannt), Dion Gutaj (unbekannt), Sakaki Ota (Unbekannt), Mohamad Hegi (unbekannt), Oscar James Callan (Unbekannt), Aaron Thomas (Unbekannt), Christian Langner (Pausiert), Sascha Polensky (Karriereende), Sascha Polensky (Karriereende), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (unbekannt), Aaron Thomas (SC St. Tönis 1911/20), Amin Azdouffal (SC Kapellen-Erft), Sakaki Ota (FC Kosova Düsseldorf), Oscar James Callan (FC Büderich), Dion Gutaj (FC Büderich)KFC UerdingenTrainer: Julian StöhrZugänge: Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler), Daiki Kamo (Bonner SC), Mario Knops (SC St. Tönis 1911/20), Dominic Grehl (Fortuna Düsseldorf II), Ioannis Alexiou (OSV Meerbusch), Wladimir Wagner (Westfalia Rhynern), Dian Bilali (TSV Meerbusch), Till Weingarten (Siegburger SV 04), Vincent Schaub (Wuppertaler SV), Tobias Grulke (Fortuna Düsseldorf II), Luca Thissen (VfB Homberg), Justin Hoffmanns (FC Wegberg-Beeck)Abgänge: Pierre Rogasik (SV Schermbeck), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Nedzhib Hadzha (Noch unbekannt), Yasin-Cemal Kaya (1461 Trabzon (Türkei)), Anthony Oscasindas (Noch unbekannt), Ephraim Kalonji (Noch unbekannt), Etienne-Noel Reck (Noch unbekannt), Ibuki Noguchi (Noch unbekannt), Ulrich Bapoh (Noch unbekannt), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (Noch unbekannt), Noah Tomson (Noch unbekannt), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Justin Möllering (1. FC Monheim), Ibuki Noguchi (FC Kosova Düsseldorf), Seongsun You (SV Schermbeck), Nedzhib Hadzha (Sportfreunde Lotte), Semjon Etienne Sarpong (FC Büderich), Anthony Nwachukwu (Bremer SV), Amar Spahic (Erler SV 08 II)Ratingen 04/19Trainer: Damian ApfeldZugänge: Paul Möller (TSV Meerbusch), Boran Yörük (FC Hennef 05)Abgänge: Phil Spillmann (1. FC Monheim), Patrice Schäfers (), Georgios Touloupis (VfB 03 Hilden), Sam Koch (Unbekannt), Dennis Raschka (Unbekannt), Cem Sabanci (Rheinland Hamborn), Armin Deljkovic (VfB 03 Hilden)SC St. Tönis 1911/20Trainer: Bekim KastratiZugänge: Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Avanesh Satheskumar (VVV-Venlo), Hiroya Suguro (SC Kapellen-Erft), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Farid Omorou (SG Unterrath), Aaron Thomas (Holzheimer SG), Lucas Noczenski (SC St. Tönis 1911/20 II), Yigit Taha Siyak (SC St. Tönis 1911/20 II), Noah Canel Yilmaz (SC St. Tönis 1911/20 II), Adli Lachheb (Wuppertaler SV), Joshua Claringbold (SV Veert)Abgänge: Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende), Johannes Dahms (TSV Meerbusch), Mario Knops (KFC Uerdingen)Sportfreunde BaumbergTrainer: Salah El HalimiZugänge: Sercan Er (DV Solingen), Joel Aschenbroich (Holzheimer SG), Felix-Benedict Neuhäuser (FC Hürth), Jonathan Freitag (SSVg Velbert), Ernesto Carratala-Jimenez (FC Hertha 03 Zehlendorf), Hannes Kramp (SV Rödinghausen), Brian Owuso (Sportfreunde Baumberg), Jonas Gumilar (FC Viktoria Köln)Abgänge: Cem Dag (FC Wegberg-Beeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Daniel Schwabke (Karriereende), Simone Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03), Hayato Uchimura (TSV Meerbusch), Mgboji Njoku Ume (FC Büderich), Farhan Ghaznawi (Vereinslose Spieler Niederrhein), Davide Tavormina (Vereinslose Spieler Niederrhein), Amin Sahli (Vereinslose Spieler Niederrhein), Berkem Kurt (Vereinslose Spieler Niederrhein), Bilal Sezer (Karriereende), Burak Gencal (Vereinslose Spieler Niederrhein), Markus Rix (CfR Links Düsseldorf)SpVg SchonnebeckTrainer: Dirk TönniesZugänge: Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen), Yan Marcos Friessner Montas (DJK Adler Union Frintrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop), Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck), Denzel Oteng Adjei (ETB Schwarz-Weiß Essen), Felix Hohmann (VfB Homberg), Ibrahim Kanat (FC Büderich), Youssef Kamboua (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jan Fauseweh (SV Sonsbeck), Andres Gerardo Gomez Dimas (VfB Homberg), Malte Wessels (SpVg Schonnebeck)Abgänge: Tim Ulrich (1. FC Lintfort), Darko Ilic (Lüner SV), Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck), Tim Winking (Westfalia Gemen), Timo Brauer (Rot-Weiss Essen II), Julian Zelenkov (SpVgg Steele), Niklas Lübcke (Vereinslose Spieler Niederrhein), Philipp Schmidt (Vereinslose Spieler Niederrhein), Moise Lionel Gae (Vereinslose Spieler Niederrhein), Malik Timmerberg (Vereinslose Spieler Niederrhein), Maxim Schröder (Vereinslose Spieler Niederrhein)SSVg VelbertTrainer: Bogdan KomorowskiZugänge: Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath), Ege Varol (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jeremias Heufken (VfL Bochum II), Marlon Brill (SC Rot-Weiß Oberhausen), Ferdi Gülenc (FC Remscheid)Abgänge: Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09), Baran Seker (Unbekannt), Pascal Kubina (SSVg Velbert U23), Kevin Jackmuth (Unbekannt), Adriano Campitiello (ASV Mettmann 1.Mannschaft), David Glavas (Unbekannt), Arlind Mimini (Unbekannt), Nicolas Westerhoff (Siegburger SV 04), Jonathan Freitag (Sportfreunde Baumberg), Endrit Gojnovci (Langenberger SV 1916), Felix Herzenbruch (Wuppertaler SV), Niklas Bonnekessel (Wuppertaler SV)SV Blau-Weiß DingdenTrainer: Sebastian AmendtZugänge: Felix Gehrmann (PSV Wesel), Max Mahn (PSV Wesel), Joshua Müller (SV Biemenhorst), Jannis Lamhardt (VfL Rhede), Luis Jakob Blaswich (PSV Wesel), Dardan Pepa (SV Biemenhorst), Julian Riedel (1. FC Bocholt), Kota Ichijo (DJK TuS Hordel)Abgänge: Kevin Juch (SV Krechting), Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden II), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden II), Jan-Niklas Haffke (SV Blau-Weiß Dingden III), Lasse Hoffmann (VfR Mehrhoog), David Hulshorst (AZSV Aalten), Kemoh Sacko (VfL Rhede), Joshua Tackenberg (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ibrahim Kouyate (Vereinslos), Ibrahim Kouyate (SV Burgsteinfurt)SV ScherpenbergTrainer: Sven SchützekZugänge: Ahmed Jemaiel (VfB Bottrop), Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Sercan Baloğlu (VfL Repelen), Kenan Mehmedovic (SV Sonsbeck), Alexander Geraedts (Sportfreunde Hamborn 07), Diwan Duyar (1. FC Kleve), Dario Gerling (1. FC Kleve), Kai Hanysek (1. FC Hirschkamp), Frederik Meurs (1. FC Kleve), Bacel Kanaan (SC Rot-Weiß Oberhausen), Carl Becker (SC Rot-Weiß Oberhausen)Abgänge: Tevfik Kücükarslan (FSV Duisburg), Hope Noruwa Ogansuyi (VfR Krefeld-Fischeln), Luca Grillemeier (VfB Speldorf), Vedad Music (TSV Meerbusch), Arda Terzi (Unbekannt), Kaan Terzi (Unbekannt), Mateusz Tietz (Unbekannt), Miguel Nefian (Viktoria Goch II), Julian Geitz (Unbekannt), Kaan Terzi (Fatihspor Essen 2001), Mateusz Tietz (FC Kray), Ralf Ring (Thomasstadt Kempen), Arda Terzi (VfB Bottrop), Miguel Nefian (Kevelaerer SV), Gian-Luca Reck (SpVgg Erkenschwick)SV SonsbeckTrainer: Heinrich LosingZugänge: Tom Cappel (DJK Twisteden), Kilian Schaar (VfB Homberg), Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst), Bradley Asoh (VfB Speldorf), Chong Johnny Lu (SV Biemenhorst), Julian Keibel (Sportfreunde Hamborn 07)Abgänge: Leon Hammerschmidt (Ziel unbekannt), Philip Pokora (Ziel unbekannt), David Somodi (Ziel unbekannt), Kenan Mehmedovic (SV Scherpenberg), Tobias Meier (fußballerische Pause), Semih Güngör (Ziel unbekannt), Mahmud Sahintürk (Ziel unbekannt), Lorik Rama (Ziel unbekannt), Jan Fauseweh (SpVg Schonnebeck), Florian Josip Berisic (VfB Bottrop), Marco De Stefano (TSV Meerbusch), Ruben Joan Martens (fußballerische Pause), Philip Pokora (SV Schermbeck)TSV MeerbuschTrainer: Johannes Dahms, Marc SandersZugänge: Johannes Dahms (SC St. Tönis 1911/20), Vedad Music (SV Scherpenberg), Christian Bus (SG Unterrath), Agan Ljeza (FC Kosova Düsseldorf), Leon Azemi (FC Kosova Düsseldorf), Marco De Stefano (SV Sonsbeck), Dominik Burghard (1. FC Kleve), Howon Ryu (Mülheimer FC 97), Hayato Uchimura (Sportfreunde Baumberg), Luka Blazevic (Sportfreunde Hamborn 07), Enes Kaan Rüzgar (Holstein Kiel U23 II), Tynan Pound (Kanada)Abgänge: Florian Berisha (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Kempkens (SSV Strümp), Pablo Ramm (1. FC Monheim), Noah van Lent (VfB Homberg), David Alexandre Alves Oliveira (1. FC Monheim), Francisco San Jose (Holzheimer SG), Harumi Goto (VfB 03 Hilden), Eugene Park (SG Unterrath), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Vitali Habarov (Victoria Mennrath)VfL Jüchen-GarzweilerTrainer: Daniel KlingerZugänge: Alexander Mentzl (SV Bedburdyck/Gierath), Fatlum Ahmeti (FC Kosova Düsseldorf), Henri Johann Jakob Sautner (SV Bedburdyck/Gierath), Luca Schiffer (SV Bedburdyck/Gierath), Felix Ahrweiler (SV Bedburdyck/Gierath), Maximilian Lambertz (Victoria Mennrath), Luis Giesen (SC Kapellen-Erft), Johannes Minkiti (Victoria Mennrath), Hubert Büchel (SC Kapellen-Erft)Abgänge: Merveil Tekadiomona (ASV Mettmann), Miguel Bügler (FC Wegberg-Beeck), Yuta Inoue (KFC Uerdingen), Giovanni Multari (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fumihiro Tabuse (Karriereende), Björn Nowicki (DJK Sparta Bilk), Alen Muratovic (SC Kapellen-Erft)Wuppertaler SVTrainer: Tim SchneiderZugänge: Tim Schneider (VfB 03 Hilden), Felix Herzenbruch (SSVg Velbert), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Niklas Bonnekessel (SSVg Velbert), Brightney Igbinadolor (SpVgg Erkenschwick), Duje Goles (TuS Ennepetal), Fabrizio Giuseppe Fili (VfB Lübeck), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl)Abgänge: Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal), Levin Müller (TSV Steinbach Haiger), Noah Heim (Ziel unbekannt), Nicolas Hirschberger (1. FC Bocholt), Toshiaki Miyamoto (BSV Kickers Emden), Marko Stojanovic (1. Spvg. Solingen Wald 03), Emil Metz (Apache Athletics (USA)), Salmin Rebronja (BFC Dynamo), Cenk Durgun (DV Solingen), Alessio Arambasic (Ziel unbekannt), Vincent Schaub (Ziel unbekannt), Subaru Nishimura (Ziel unbekannt), Kai Henkel (TSV Steinbach Haiger), Kevin Rodrigues-Pires (DV Solingen), Adli Lachheb (SC St. Tönis 1911/20), Hans-Juraj Hartmann (VfR Mannheim), Imad Lamnaouar Sekaki (TSG Sprockhövel), Vincent Schaub (KFC Uerdingen)

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