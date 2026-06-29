Die Transfers der Oberliga Niederrhein: das Update am 29. Juni

Fortuna Düsseldorf IITrainer:
Jens LangenekeZugänge:
Kasper Harbering (1. FC Bocholt), Giovanni Nkowa (FC Büderich)Abgänge:
Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Tobias Pawelczyk (Bonner SC), David Savic (SC Fortuna Köln), Karim Affo (Borussia Mönchengladbach II), Tom Barth (VfR Aalen), Dominic Grehl (KFC Uerdingen)Holzheimer SGTrainer:
Sven van BeuningenZugänge:
Yamato Aoki (SC Kapellen-Erft), Stephan Wanneck (DJK Gnadental), Joel Agbo (1. FC Kleve), Timo Utecht (DJK Sparta Bilk), Tom Nilgen (SVG Neuss-Weissenberg), Tom-Benjamin Seidel (SVG Neuss-Weissenberg), Jannik Schulte (FC Büderich), Connor Klossek (VfB Homberg), Derick Gyamfi (KFC Uerdingen), Dane Siewierski (SV Glehn), Patrick Herzke (TuS Reuschenberg), Andrija Simic (RW Oberhausen), Josan Santiago Kim (SG Unterrath), Francisco San Jose (TSV Meerbusch), Henry Page (Ratingen 04/19 U23 II), Kouki Ozawa (VSF Amern), Kaiya Otsu (VSF Amern), Sven van Beuningen (Wuppertaler SV II), Oguz Ayan (Kein Abgang - bleibt doch), Andrija Simic (SC Rot-Weiß Oberhausen)Abgänge:
Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft), Zinedine Durmus (VfL Tönisberg II), Jonas Theuerzeit (SC St. Tönis 1911/20), Arton Tolaj (VfB 03 Hilden), Liam Böge (1. FC Monheim), Joel Aschenbroich (Sportfreunde Baumberg), Abdelkarim Afkir (unbekannt), Amin Azdouffal (Unbekannt), Dion Gutaj (unbekannt), Sakaki Ota (Unbekannt), Mohamad Hegi (unbekannt), Oscar James Callan (Unbekannt), Aaron Thomas (Unbekannt), Christian Langner (Pausiert), Sascha Polensky (Karriereende), Sascha Polensky (Karriereende), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (unbekannt), Aaron Thomas (SC St. Tönis 1911/20), Amin Azdouffal (SC Kapellen-Erft), Sakaki Ota (FC Kosova Düsseldorf), Oscar James Callan (FC Büderich)KFC UerdingenTrainer:
Julian StöhrZugänge:
Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler), Daiki Kamo (Bonner SC), Mario Knops (SC St. Tönis 1911/20), Dominic Grehl (Fortuna Düsseldorf II), Ioannis Alexiou (OSV Meerbusch)Abgänge:
Pierre Rogasik (SV Schermbeck), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Nedzhib Hadzha (Noch unbekannt), Yasin-Cemal Kaya (1461 Trabzon (Türkei)), Anthony Oscasindas (Noch unbekannt), Ephraim Kalonji (Noch unbekannt), Etienne-Noel Reck (Noch unbekannt), Ibuki Noguchi (Noch unbekannt), Ulrich Bapoh (Noch unbekannt), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (Noch unbekannt), Noah Tomson (Noch unbekannt), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Justin Möllering (1. FC Monheim), Ibuki Noguchi (FC Kosova Düsseldorf), Seongsun You (SV Schermbeck), Nedzhib Hadzha (VfL Sportfreunde Lotte)Ratingen 04/19Trainer:
Damian ApfeldZugänge:
Paul Möller (TSV Meerbusch), Boran Yörük (FC Hennef 05)Abgänge:
Phil Spillmann (1. FC Monheim), Patrice Schäfers (), Georgios Touloupis (VfB 03 Hilden), Sam Koch (Unbekannt), Dennis Raschka (Unbekannt)SC St. Tönis 1911/20Trainer:
Bekim KastratiZugänge:
Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Avanesh Satheskumar (VVV-Venlo), Hiroya Suguro (SC Kapellen-Erft), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Farid Omorou (SG Unterrath), Aaron Thomas (Holzheimer SG), Lucas Noczenski (SC St. Tönis 1911/20 II), Yigit Taha Siyak (SC St. Tönis 1911/20 II), Noah Canel Yilmaz (SC St. Tönis 1911/20 II)Abgänge:
Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende), Johannes Dahms (TSV Meerbusch), Mario Knops (KFC Uerdingen)Sportfreunde BaumbergTrainer:
Salah El HalimiZugänge:
Sercan Er (DV Solingen), Joel Aschenbroich (Holzheimer SG), Felix-Benedict Neuhäuser (FC Hürth), Jonathan Freitag (SSVg Velbert), Ernesto Carratala-Jimenez (FC Hertha 03 Zehlendorf), Hannes Kramp (SV Rödinghausen), Brian Owuso (Sportfreunde Baumberg)Abgänge:
Cem Dag (FC Wegberg-Beeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Daniel Schwabke (Karriereende), Simone Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03), Hayato Uchimura (TSV Meerbusch)
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