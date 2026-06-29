 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Die Transfers der Oberliga Niederrhein: das Update am 29. Juni

Transfers der Oberliga Niederrhein: die Zugänge und Abgänge der Klubs in der Übersicht - zum 29. Juni 2026.

von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Oberliga.
Die Transfers der Oberliga. – Foto: Jens Terhardt

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Das Update zur Transferliste der Oberliga Niederrhein mit allen Zugängen und Abgängen der Klubs zum 29. Juni 2026 - klickt euch durch!

Oberliga Niederrhein: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Monheim
Trainer: Dennis Ruess
Zugänge: Phil Spillmann (Ratingen 04/19), Johann Noubissi Noukumo (VfB Homberg), David Kuyu (SV Solingen 08/10), Pablo Ramm (TSV Meerbusch), David Alexandre Alves Oliveira (TSV Meerbusch), Liam Böge (Holzheimer SG), Justin Möllering (KFC Uerdingen)
Abgänge: Zissis Alexandris (DJK Sparta Bilk), Leonard Bajraktari (Rheydter SV), Sait Gözel (SV Schlebusch), Luca Busch Garcia (DJK Gnadental), Kameron Joseph Blaise (Rückkehr in die USA), David Etiosa Galonske (FC Hürth)

1. Spvg. Solingen Wald 03
Trainer: Daniele Varveri
Zugänge: Markus Pazurek (Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (FC Emmelshausen-Karbach), Ali-Can Ilbay (DV Solingen), Thomas Idel (Ahrweiler BC 1920), Samuel Bockelkamp (Viktoria Arnoldsweiler), Marko Stojanovic (Wuppertaler SV), Raul- Florin Ghite (TSV Eller 04), Marcel Lenz (Rot-Weiss Essen II), Simone Lo Castro (Sportfreunde Baumberg), Jan Ecke (SV Bergisch Gladbach 09), Georgios Mavroudis (Sportfreunde Siegen)
Abgänge: Paul Marvin Caspar (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Raul- Florin Ghite (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)

ETB Schwarz-Weiß Essen
Trainer: Björn Matzel, Christian Dorda
Zugänge: Mohamed Said (VfB Frohnhausen), Florian Berisha (TSV Meerbusch), Ilyas Khattari (Türkspor Dortmund), Aaron Oteng-Appiah (ESC Rellinghausen), Kamil Poznanski (ESC Rellinghausen), Luca Janosch (SpVgg Erkenschwick), Yannik Scholl (MSV Duisburg U19)
Abgänge: Kiyan Gilani (DSC Wanne-Eickel), Rotosson Kanu (SC St. Tönis 1911/20), Mohamed Abou Khamis (Rheinland Hamborn), Fatih Özbayrak (DV Solingen), Denzel Oteng Adjei (SpVg Schonnebeck), Youssef Kamboua (SpVg Schonnebeck), Sanjin Vrebac (z.Z. Vereinslos), Samir Younes Bouazza (VfB Bottrop), Efe Aldemir (VfB Homberg)

FC Büderich
Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach
Zugänge: Roman William Callan (FC Kosova Düsseldorf), Oscar James Callan (Holzheimer SG)
Abgänge: Michael Sperling (SG Unterrath), Shunta Onishi (SG Unterrath), Timon Julius Remer (DJK Gnadental), Giovanni Nkowa (Fortuna Düsseldorf II), Ibrahim Kanat (SpVg Schonnebeck), Daud Gergery (CSV Marathon Krefeld), Sebastian Santana (Karriereende), Jannik Schulte (Holzheimer SG), Taira Kayama (Japan), Linus Ansumana (VfB 03 Hilden), Venhar Ismailji (1. FC Bocholt)

Fortuna Düsseldorf II
Trainer: Jens Langeneke
Zugänge: Kasper Harbering (1. FC Bocholt), Giovanni Nkowa (FC Büderich)
Abgänge: Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Tobias Pawelczyk (Bonner SC), David Savic (SC Fortuna Köln), Karim Affo (Borussia Mönchengladbach II), Tom Barth (VfR Aalen), Dominic Grehl (KFC Uerdingen)

Holzheimer SG
Trainer: Sven van Beuningen
Zugänge: Yamato Aoki (SC Kapellen-Erft), Stephan Wanneck (DJK Gnadental), Joel Agbo (1. FC Kleve), Timo Utecht (DJK Sparta Bilk), Tom Nilgen (SVG Neuss-Weissenberg), Tom-Benjamin Seidel (SVG Neuss-Weissenberg), Jannik Schulte (FC Büderich), Connor Klossek (VfB Homberg), Derick Gyamfi (KFC Uerdingen), Dane Siewierski (SV Glehn), Patrick Herzke (TuS Reuschenberg), Andrija Simic (RW Oberhausen), Josan Santiago Kim (SG Unterrath), Francisco San Jose (TSV Meerbusch), Henry Page (Ratingen 04/19 U23 II), Kouki Ozawa (VSF Amern), Kaiya Otsu (VSF Amern), Sven van Beuningen (Wuppertaler SV II), Oguz Ayan (Kein Abgang - bleibt doch), Andrija Simic (SC Rot-Weiß Oberhausen)
Abgänge: Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft), Zinedine Durmus (VfL Tönisberg II), Jonas Theuerzeit (SC St. Tönis 1911/20), Arton Tolaj (VfB 03 Hilden), Liam Böge (1. FC Monheim), Joel Aschenbroich (Sportfreunde Baumberg), Abdelkarim Afkir (unbekannt), Amin Azdouffal (Unbekannt), Dion Gutaj (unbekannt), Sakaki Ota (Unbekannt), Mohamad Hegi (unbekannt), Oscar James Callan (Unbekannt), Aaron Thomas (Unbekannt), Christian Langner (Pausiert), Sascha Polensky (Karriereende), Sascha Polensky (Karriereende), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (unbekannt), Aaron Thomas (SC St. Tönis 1911/20), Amin Azdouffal (SC Kapellen-Erft), Sakaki Ota (FC Kosova Düsseldorf), Oscar James Callan (FC Büderich)

KFC Uerdingen
Trainer: Julian Stöhr
Zugänge: Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler), Daiki Kamo (Bonner SC), Mario Knops (SC St. Tönis 1911/20), Dominic Grehl (Fortuna Düsseldorf II), Ioannis Alexiou (OSV Meerbusch)
Abgänge: Pierre Rogasik (SV Schermbeck), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Nedzhib Hadzha (Noch unbekannt), Yasin-Cemal Kaya (1461 Trabzon (Türkei)), Anthony Oscasindas (Noch unbekannt), Ephraim Kalonji (Noch unbekannt), Etienne-Noel Reck (Noch unbekannt), Ibuki Noguchi (Noch unbekannt), Ulrich Bapoh (Noch unbekannt), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (Noch unbekannt), Noah Tomson (Noch unbekannt), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Justin Möllering (1. FC Monheim), Ibuki Noguchi (FC Kosova Düsseldorf), Seongsun You (SV Schermbeck), Nedzhib Hadzha (VfL Sportfreunde Lotte)

Ratingen 04/19
Trainer: Damian Apfeld
Zugänge: Paul Möller (TSV Meerbusch), Boran Yörük (FC Hennef 05)
Abgänge: Phil Spillmann (1. FC Monheim), Patrice Schäfers (), Georgios Touloupis (VfB 03 Hilden), Sam Koch (Unbekannt), Dennis Raschka (Unbekannt)

SC St. Tönis 1911/20
Trainer: Bekim Kastrati
Zugänge: Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Avanesh Satheskumar (VVV-Venlo), Hiroya Suguro (SC Kapellen-Erft), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Farid Omorou (SG Unterrath), Aaron Thomas (Holzheimer SG), Lucas Noczenski (SC St. Tönis 1911/20 II), Yigit Taha Siyak (SC St. Tönis 1911/20 II), Noah Canel Yilmaz (SC St. Tönis 1911/20 II)
Abgänge: Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende), Johannes Dahms (TSV Meerbusch), Mario Knops (KFC Uerdingen)

Sportfreunde Baumberg
Trainer: Salah El Halimi
Zugänge: Sercan Er (DV Solingen), Joel Aschenbroich (Holzheimer SG), Felix-Benedict Neuhäuser (FC Hürth), Jonathan Freitag (SSVg Velbert), Ernesto Carratala-Jimenez (FC Hertha 03 Zehlendorf), Hannes Kramp (SV Rödinghausen), Brian Owuso (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: Cem Dag (FC Wegberg-Beeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Daniel Schwabke (Karriereende), Simone Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03), Hayato Uchimura (TSV Meerbusch)

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