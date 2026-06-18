Die Transfers der Oberliga Niederrhein: das Update am 18. Juni

Fortuna Düsseldorf IITrainer:
Jens LangenekeZugänge:
Kasper Harbering (1. FC Bocholt), Giovanni Nkowa (FC Büderich)Abgänge:
Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Tobias Pawelczyk (Bonner SC), David Savic (SC Fortuna Köln)Holzheimer SGTrainer:
Sven van BeuningenZugänge:
Yamato Aoki (SC Kapellen-Erft), Stephan Wanneck (DJK Gnadental), Joel Agbo (1. FC Kleve), Timo Utecht (DJK Sparta Bilk), Tom Nilgen (SVG Neuss-Weissenberg), Tom-Benjamin Seidel (SVG Neuss-Weissenberg), Jannik Schulte (FC Büderich), Connor Klossek (VfB Homberg), Derick Gyamfi (KFC Uerdingen), Dane Siewierski (SV Glehn), Patrick Herzke (TuS Reuschenberg), Andrija Simic (RW Oberhausen), Josan Santiago Kim (SG Unterrath), Francisco San Jose (TSV Meerbusch), Henry Page (Ratingen 04/19 U23 II), Kouki Ozawa (VSF Amern), Kaiya Otsu (VSF Amern), Sven van Beuningen (Wuppertaler SV II), Oguz Ayan (Kein Abgang - bleibt doch)Abgänge:
Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft), Zinedine Durmus (VfL Tönisberg II), Jonas Theuerzeit (SC St. Tönis 1911/20), Arton Tolaj (VfB 03 Hilden), Liam Böge (1. FC Monheim), Joel Aschenbroich (Sportfreunde Baumberg), Abdelkarim Afkir (unbekannt), Amin Azdouffal (Unbekannt), Dion Gutaj (unbekannt), Sakaki Ota (Unbekannt), Mohamad Hegi (unbekannt), Oscar James Callan (Unbekannt), Aaron Thomas (Unbekannt), Christian Langner (Pausiert), Sascha Polensky (Karriereende), Sascha Polensky (Karriereende), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (FC Büderich), Aaron Thomas (SC St. Tönis 1911/20), Amin Azdouffal (SC Kapellen-Erft)KFC UerdingenTrainer:
Julian StöhrZugänge:
Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler), Tobias Peitz (Bonner SC), Daiki Kamo (Bonner SC)Abgänge:
Pierre Rogasik (SV Schermbeck), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Nedzhib Hadzha (Noch unbekannt), Yasin-Cemal Kaya (1461 Trabzon (Türkei)), Anthony Oscasindas (Noch unbekannt), Ephraim Kalonji (Noch unbekannt), Etienne-Noel Reck (Noch unbekannt), Ibuki Noguchi (Noch unbekannt), Ulrich Bapoh (Noch unbekannt), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (Noch unbekannt), Noah Tomson (Noch unbekannt), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Justin Möllering (1. FC Monheim)Ratingen 04/19Trainer:
Damian ApfeldZugänge:
Paul Möller (TSV Meerbusch), Boran Yörük (FC Hennef 05)Abgänge:
Phil Spillmann (1. FC Monheim), Patrice Schäfers (), Georgios Touloupis (VfB 03 Hilden), Sam Koch (Unbekannt), Dennis Raschka (Unbekannt)SC St. Tönis 1911/20Trainer:
Bekim KastratiZugänge:
Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Avanesh Satheskumar (VVV-Venlo), Hiroya Suguro (SC Kapellen-Erft), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Farid Omorou (SG Unterrath), Aaron Thomas (Holzheimer SG)Abgänge:
Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende), Johannes Dahms (TSV Meerbusch)Sportfreunde BaumbergTrainer:
Salah El HalimiZugänge:
Sercan Er (DV Solingen), Joel Aschenbroich (Holzheimer SG), Felix-Benedict Neuhäuser (FC Hürth)Abgänge:
Cem Dag (FC Wegberg-Beeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Daniel Schwabke (Karriereende), Simone Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03)SpVg SchonnebeckTrainer:
Dirk TönniesZugänge:
Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen), Yan Marcos Friessner Montas (DJK Adler Union Frintrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop), Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck), Denzel Oteng Adjei (ETB Schwarz-Weiß Essen), Felix Hohmann (VfB Homberg), Ibrahim Kanat (FC Büderich), Youssef Kamboua (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jan Fauseweh (SV Sonsbeck)Abgänge:
Tim Ulrich (1. FC Lintfort), Darko Ilic (Lüner SV), Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck), Tim Winking (Westfalia Gemen)SSVg VelbertTrainer:
Bogdan KomorowskiZugänge:
Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath), Ege Varol (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jeremias Heufken (VfL Bochum II), Marlon Brill (RW Oberhausen U19)Abgänge:
Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09), Baran Seker (Unbekannt), Pascal Kubina (SSVg Velbert U23), Jonathan Freitag (Sportfreunde Baumberg 1.Mannschaft), Kevin Jackmuth (Unbekannt), Adriano Campitiello (ASV Mettmann 1.Mannschaft), David Glavas (Unbekannt), Arlind Mimini (Unbekannt), Oguzcan Büyükarslan (Unbekannt), Felix Herzenbruch (Karriereende/Athletikassistent), Nicolas Westerhoff (Siegburger SV 04)SV Blau-Weiß DingdenTrainer:
Sebastian AmendtZugänge:
Felix Gehrmann (PSV Wesel), Max Mahn (PSV Wesel), Joshua Müller (SV Biemenhorst), Jannis Lamhardt (VfL Rhede), Luis Jakob Blaswich (PSV Wesel), Dardan Pepa (SV Biemenhorst), Julian Riedel (1. FC Bocholt)Abgänge:
Kevin Juch (SV Krechting), Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden II), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden II), Jan-Niklas Haffke (SV Blau-Weiß Dingden III), Lasse Hoffmann (VfR Mehrhoog), David Hulshorst (AZSV Aalten), Kemoh Sacko (VfL Rhede)SV ScherpenbergTrainer:
Sven SchützekZugänge:
Ahmed Jemaiel (VfB Bottrop), Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Sercan Baloğlu (VfL Repelen), Kenan Mehmedovic (SV Sonsbeck), Alexander Geraedts (Sportfreunde Hamborn 07), Diwan Duyar (1. FC Kleve), Dario Gerling (1. FC Kleve), Kai Hanysek (1. FC Hirschkamp), Frederik Meurs (1. FC Kleve)Abgänge:
Tevfik Kücükarslan (FSV Duisburg), Hope Noruwa Ogansuyi (VfR Krefeld-Fischeln), Luca Grillemeier (VfB Speldorf), Vedad Music (TSV Meerbusch), Arda Terzi (Unbekannt), Kaan Terzi (Unbekannt), Mateusz Tietz (Unbekannt), Miguel Nefian (Viktoria Goch II), Julian Geitz (Unbekannt), Kaan Terzi (Fatihspor Essen 2001), Mateusz Tietz (FC Kray), Ralf Ring (Thomasstadt Kempen)SV SonsbeckTrainer:
Heinrich LosingZugänge:
Tom Cappel (DJK Twisteden), Kilian Schaar (VfB Homberg), Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst), Bradley Asoh (VfB Speldorf), Chong Johnny Lu (SV Biemenhorst)Abgänge:
Florian Josip Berisic (Ziel unbekannt), Leon Hammerschmidt (Ziel unbekannt), Philip Pokora (Ziel unbekannt), David Somodi (Ziel unbekannt), Kenan Mehmedovic (SV Scherpenberg), Marco De Stefano (Ziel unbekannt), Tobias Meier (fußballerische Pause), Semih Güngör (Ziel unbekannt), Mahmud Sahintürk (Ziel unbekannt), Lorik Rama (Ziel unbekannt), Jan Fauseweh (Ziel unbekannt), Jan Fauseweh (SpVg Schonnebeck), Florian Josip Berisic (VfB Bottrop)TSV MeerbuschTrainer:
Marc Roch, Johannes DahmsZugänge:
Johannes Dahms (SC St. Tönis 1911/20), Vedad Music (SV Scherpenberg), Christian Bus (SG Unterrath)Abgänge:
Florian Berisha (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Kempkens (SSV Strümp), Pablo Ramm (1. FC Monheim), Noah van Lent (VfB Homberg), David Alexandre Alves Oliveira (1. FC Monheim), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Francisco San Jose (Holzheimer SG), Harumi Goto (VfB 03 Hilden)VfL Jüchen-GarzweilerTrainer:
Daniel KlingerZugänge:
Alexander Mentzl (SV Bedburdyck/Gierath), Fatlum Ahmeti (FC Kosova Düsseldorf), Henri Johann Jakob Sautner (SV Bedburdyck/Gierath), Luca Schiffer (SV Bedburdyck/Gierath), Felix Ahrweiler (SV Bedburdyck/Gierath), Maximilian Lambertz (Victoria Mennrath), Luis Giesen (SC Kapellen-Erft), Johannes Minkiti (Victoria Mennrath)Abgänge:
Merveil Tekadiomona (ASV Mettmann), Miguel Bügler (FC Wegberg-Beeck), Yuta Inoue (KFC Uerdingen), Giovanni Multari (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fumihiro Tabuse (Karriereende), Björn Nowicki (DJK Sparta Bilk), Alen Muratovic (SC Kapellen-Erft)Wuppertaler SVTrainer:
Tim SchneiderZugänge:
Tim Schneider (VfB 03 Hilden)Abgänge:
Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal), Levin Müller (TSV Steinbach Haiger), Noah Heim (Ziel unbekannt), Nicolas Hirschberger (1. FC Bocholt), Toshiaki Miyamoto (BSV Kickers Emden), Marko Stojanovic (1. Spvg. Solingen Wald 03), Emil Metz (Apache Athletics (USA)), Imad Lamnaouar Sekaki (TuS Ennepetal), Salmin Rebronja (BFC Dynamo)
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