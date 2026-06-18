 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Die Transfers der Oberliga Niederrhein: das Update am 18. Juni

Transfers der Oberliga Niederrhein: die Zugänge und Abgänge der Klubs in der Übersicht - zum 18. Juni 2026.

von André Nückel · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Arton Tolaj wechselt von Holzheim nach Hilden.
Arton Tolaj wechselt von Holzheim nach Hilden. – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Das Update zur Transferliste der Oberliga Niederrhein mit allen Zugängen und Abgängen der Klubs zum 18. Juni 2026 - klickt euch durch!

Oberliga Niederrhein: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Monheim
Trainer: Dennis Ruess
Zugänge: Phil Spillmann (Ratingen 04/19), Johann Noubissi Noukumo (VfB Homberg), David Kuyu (SV Solingen 08/10), Pablo Ramm (TSV Meerbusch), David Alexandre Alves Oliveira (TSV Meerbusch), Liam Böge (Holzheimer SG), Justin Möllering (KFC Uerdingen)
Abgänge: Zissis Alexandris (DJK Sparta Bilk), Leonard Bajraktari (Rheydter SV), Sait Gözel (SV Schlebusch), Luca Busch Garcia (DJK Gnadental)

1. Spvg. Solingen Wald 03
Trainer: Daniele Varveri
Zugänge: Markus Pazurek (Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (FC Emmelshausen-Karbach), Ali-Can Ilbay (DV Solingen), Thomas Idel (Ahrweiler BC 1920), Samuel Bockelkamp (Viktoria Arnoldsweiler), Marko Stojanovic (Wuppertaler SV), Raul- Florin Ghite (TSV Eller 04), Marcel Lenz (Rot-Weiss Essen II), Simone Lo Castro (Sportfreunde Baumberg), Jan Ecke (SV Bergisch Gladbach 09)
Abgänge: keine

ETB Schwarz-Weiß Essen
Trainer: Björn Matzel, Christian Dorda
Zugänge: Mohamed Said (VfB Frohnhausen), Florian Berisha (TSV Meerbusch), Ilyas Khattari (Türkspor Dortmund), Aaron Oteng-Appiah (ESC Rellinghausen), Kamil Poznanski (ESC Rellinghausen), Luca Janosch (SpVgg Erkenschwick)
Abgänge: Kiyan Gilani (DSC Wanne-Eickel), Rotosson Kanu (SC St. Tönis 1911/20), Mohamed Abou Khamis (Rheinland Hamborn), Fatih Özbayrak (DV Solingen), Denzel Oteng Adjei (SpVg Schonnebeck), Youssef Kamboua (SpVg Schonnebeck), Sanjin Vrebac (z.Z. Vereinslos), Samir Younes Bouazza (VfB Bottrop), Efe Aldemir (VfB Homberg)

FC Büderich
Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach
Zugänge: Martin Stolz (Holzheimer SG)
Abgänge: Michael Sperling (SG Unterrath), Shunta Onishi (SG Unterrath), Timon Julius Remer (DJK Gnadental), Giovanni Nkowa (Fortuna Düsseldorf II), Ibrahim Kanat (SpVg Schonnebeck), Daud Gergery (CSV Marathon Krefeld), Sebastian Santana (Karriereende), Jannik Schulte (Holzheimer SG), Taira Kayama (Japan), Linus Ansumana (VfB 03 Hilden)

Fortuna Düsseldorf II
Trainer: Jens Langeneke
Zugänge: Kasper Harbering (1. FC Bocholt), Giovanni Nkowa (FC Büderich)
Abgänge: Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf), Tobias Pawelczyk (Bonner SC), David Savic (SC Fortuna Köln)

Holzheimer SG
Trainer: Sven van Beuningen
Zugänge: Yamato Aoki (SC Kapellen-Erft), Stephan Wanneck (DJK Gnadental), Joel Agbo (1. FC Kleve), Timo Utecht (DJK Sparta Bilk), Tom Nilgen (SVG Neuss-Weissenberg), Tom-Benjamin Seidel (SVG Neuss-Weissenberg), Jannik Schulte (FC Büderich), Connor Klossek (VfB Homberg), Derick Gyamfi (KFC Uerdingen), Dane Siewierski (SV Glehn), Patrick Herzke (TuS Reuschenberg), Andrija Simic (RW Oberhausen), Josan Santiago Kim (SG Unterrath), Francisco San Jose (TSV Meerbusch), Henry Page (Ratingen 04/19 U23 II), Kouki Ozawa (VSF Amern), Kaiya Otsu (VSF Amern), Sven van Beuningen (Wuppertaler SV II), Oguz Ayan (Kein Abgang - bleibt doch)
Abgänge: Tim Nehrbauer (DJK Novesia Neuss), Johannes Kultscher (SV Rosellen), Niklas Harth (TSV Eller 04), Yannick Joosten (SC Kapellen-Erft), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Baran Bal (SC Kapellen-Erft), Zinedine Durmus (VfL Tönisberg II), Jonas Theuerzeit (SC St. Tönis 1911/20), Arton Tolaj (VfB 03 Hilden), Liam Böge (1. FC Monheim), Joel Aschenbroich (Sportfreunde Baumberg), Abdelkarim Afkir (unbekannt), Amin Azdouffal (Unbekannt), Dion Gutaj (unbekannt), Sakaki Ota (Unbekannt), Mohamad Hegi (unbekannt), Oscar James Callan (Unbekannt), Aaron Thomas (Unbekannt), Christian Langner (Pausiert), Sascha Polensky (Karriereende), Sascha Polensky (Karriereende), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (unbekannt), Martin Stolz (FC Büderich), Aaron Thomas (SC St. Tönis 1911/20), Amin Azdouffal (SC Kapellen-Erft)

KFC Uerdingen
Trainer: Julian Stöhr
Zugänge: Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler), Tobias Peitz (Bonner SC), Daiki Kamo (Bonner SC)
Abgänge: Pierre Rogasik (SV Schermbeck), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Nedzhib Hadzha (Noch unbekannt), Yasin-Cemal Kaya (1461 Trabzon (Türkei)), Anthony Oscasindas (Noch unbekannt), Ephraim Kalonji (Noch unbekannt), Etienne-Noel Reck (Noch unbekannt), Ibuki Noguchi (Noch unbekannt), Ulrich Bapoh (Noch unbekannt), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (Noch unbekannt), Noah Tomson (Noch unbekannt), Derick Gyamfi (Holzheimer SG), Justin Möllering (1. FC Monheim)

Ratingen 04/19
Trainer: Damian Apfeld
Zugänge: Paul Möller (TSV Meerbusch), Boran Yörük (FC Hennef 05)
Abgänge: Phil Spillmann (1. FC Monheim), Patrice Schäfers (), Georgios Touloupis (VfB 03 Hilden), Sam Koch (Unbekannt), Dennis Raschka (Unbekannt)

SC St. Tönis 1911/20
Trainer: Bekim Kastrati
Zugänge: Memlan Darwish (1. FC Kleve), Rotosson Kanu (ETB Schwarz-Weiß Essen), Avanesh Satheskumar (VVV-Venlo), Hiroya Suguro (SC Kapellen-Erft), Jonas Theuerzeit (Holzheimer SG), Farid Omorou (SG Unterrath), Aaron Thomas (Holzheimer SG)
Abgänge: Julio Torrens (SSVg Velbert), Dominik Dohmen (Karriereende), Johannes Dahms (TSV Meerbusch)

Sportfreunde Baumberg
Trainer: Salah El Halimi
Zugänge: Sercan Er (DV Solingen), Joel Aschenbroich (Holzheimer SG), Felix-Benedict Neuhäuser (FC Hürth)
Abgänge: Cem Dag (FC Wegberg-Beeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Daniel Schwabke (Karriereende), Simone Lo Castro (1. Spvg. Solingen Wald 03)

SpVg Schonnebeck
Trainer: Dirk Tönnies
Zugänge: Yaw Osei Awuah (ESC Rellinghausen), Yan Marcos Friessner Montas (DJK Adler Union Frintrop), Leif Sören Linnig (DJK Adler Union Frintrop), Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck), Denzel Oteng Adjei (ETB Schwarz-Weiß Essen), Felix Hohmann (VfB Homberg), Ibrahim Kanat (FC Büderich), Youssef Kamboua (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jan Fauseweh (SV Sonsbeck)
Abgänge: Tim Ulrich (1. FC Lintfort), Darko Ilic (Lüner SV), Matthias Bloch (SpVg Schonnebeck), Tim Winking (Westfalia Gemen)

SSVg Velbert
Trainer: Bogdan Komorowski
Zugänge: Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath), Ege Varol (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jeremias Heufken (VfL Bochum II), Marlon Brill (RW Oberhausen U19)
Abgänge: Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09), Baran Seker (Unbekannt), Pascal Kubina (SSVg Velbert U23), Jonathan Freitag (Sportfreunde Baumberg 1.Mannschaft), Kevin Jackmuth (Unbekannt), Adriano Campitiello (ASV Mettmann 1.Mannschaft), David Glavas (Unbekannt), Arlind Mimini (Unbekannt), Oguzcan Büyükarslan (Unbekannt), Felix Herzenbruch (Karriereende/Athletikassistent), Nicolas Westerhoff (Siegburger SV 04)

SV Blau-Weiß Dingden
Trainer: Sebastian Amendt
Zugänge: Felix Gehrmann (PSV Wesel), Max Mahn (PSV Wesel), Joshua Müller (SV Biemenhorst), Jannis Lamhardt (VfL Rhede), Luis Jakob Blaswich (PSV Wesel), Dardan Pepa (SV Biemenhorst), Julian Riedel (1. FC Bocholt)
Abgänge: Kevin Juch (SV Krechting), Deniz Tulgay (SV Blau-Weiß Dingden II), Michael Leyking (SV Blau-Weiß Dingden II), Jan-Niklas Haffke (SV Blau-Weiß Dingden III), Lasse Hoffmann (VfR Mehrhoog), David Hulshorst (AZSV Aalten), Kemoh Sacko (VfL Rhede)

SV Scherpenberg
Trainer: Sven Schützek
Zugänge: Ahmed Jemaiel (VfB Bottrop), Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Sercan Baloğlu (VfL Repelen), Kenan Mehmedovic (SV Sonsbeck), Alexander Geraedts (Sportfreunde Hamborn 07), Diwan Duyar (1. FC Kleve), Dario Gerling (1. FC Kleve), Kai Hanysek (1. FC Hirschkamp), Frederik Meurs (1. FC Kleve)
Abgänge: Tevfik Kücükarslan (FSV Duisburg), Hope Noruwa Ogansuyi (VfR Krefeld-Fischeln), Luca Grillemeier (VfB Speldorf), Vedad Music (TSV Meerbusch), Arda Terzi (Unbekannt), Kaan Terzi (Unbekannt), Mateusz Tietz (Unbekannt), Miguel Nefian (Viktoria Goch II), Julian Geitz (Unbekannt), Kaan Terzi (Fatihspor Essen 2001), Mateusz Tietz (FC Kray), Ralf Ring (Thomasstadt Kempen)

SV Sonsbeck
Trainer: Heinrich Losing
Zugänge: Tom Cappel (DJK Twisteden), Kilian Schaar (VfB Homberg), Giuseppe Mirason Geukes (SV Biemenhorst), Bradley Asoh (VfB Speldorf), Chong Johnny Lu (SV Biemenhorst)
Abgänge: Florian Josip Berisic (Ziel unbekannt), Leon Hammerschmidt (Ziel unbekannt), Philip Pokora (Ziel unbekannt), David Somodi (Ziel unbekannt), Kenan Mehmedovic (SV Scherpenberg), Marco De Stefano (Ziel unbekannt), Tobias Meier (fußballerische Pause), Semih Güngör (Ziel unbekannt), Mahmud Sahintürk (Ziel unbekannt), Lorik Rama (Ziel unbekannt), Jan Fauseweh (Ziel unbekannt), Jan Fauseweh (SpVg Schonnebeck), Florian Josip Berisic (VfB Bottrop)

TSV Meerbusch
Trainer: Marc Roch, Johannes Dahms
Zugänge: Johannes Dahms (SC St. Tönis 1911/20), Vedad Music (SV Scherpenberg), Christian Bus (SG Unterrath)
Abgänge: Florian Berisha (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leon Kempkens (SSV Strümp), Pablo Ramm (1. FC Monheim), Noah van Lent (VfB Homberg), David Alexandre Alves Oliveira (1. FC Monheim), Harding Mac Stuell Beira (Mülheimer FC 97), Francisco San Jose (Holzheimer SG), Harumi Goto (VfB 03 Hilden)

VfL Jüchen-Garzweiler
Trainer: Daniel Klinger
Zugänge: Alexander Mentzl (SV Bedburdyck/Gierath), Fatlum Ahmeti (FC Kosova Düsseldorf), Henri Johann Jakob Sautner (SV Bedburdyck/Gierath), Luca Schiffer (SV Bedburdyck/Gierath), Felix Ahrweiler (SV Bedburdyck/Gierath), Maximilian Lambertz (Victoria Mennrath), Luis Giesen (SC Kapellen-Erft), Johannes Minkiti (Victoria Mennrath)
Abgänge: Merveil Tekadiomona (ASV Mettmann), Miguel Bügler (FC Wegberg-Beeck), Yuta Inoue (KFC Uerdingen), Giovanni Multari (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fumihiro Tabuse (Karriereende), Björn Nowicki (DJK Sparta Bilk), Alen Muratovic (SC Kapellen-Erft)

Wuppertaler SV
Trainer: Tim Schneider
Zugänge: Tim Schneider (VfB 03 Hilden)
Abgänge: Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal), Levin Müller (TSV Steinbach Haiger), Noah Heim (Ziel unbekannt), Nicolas Hirschberger (1. FC Bocholt), Toshiaki Miyamoto (BSV Kickers Emden), Marko Stojanovic (1. Spvg. Solingen Wald 03), Emil Metz (Apache Athletics (USA)), Imad Lamnaouar Sekaki (TuS Ennepetal), Salmin Rebronja (BFC Dynamo)

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