Die Transfers der Landesliga West

Bei den Vereinen aus der Landesliga West stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
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FC Anker Wismar II
Trainer: Tommy Bandomir
Zugänge: keine
Abgänge: Komron Nematov (SG Dynamo Wismar)
FC Mecklenburg Schwerin II
Trainer: Ronny Stamer
Zugänge: keine
Abgänge: Finn Luca Schulz (SC Parchim), Kevin Schulze (SG Einheit Crivitz)
FC Seenland Warin
Trainer: Sascha Meyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Bentwisch II
Trainer: Rene Weilandt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Kritzmow 1973
Trainer: Christian Thoms
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Güstrower SC 09
Trainer: Tom Hagemann
Zugänge: Mattes Krebs (F.C. Hansa Rostock II), Sönke Conrad (FC Förderkader Rene Schneider), Mahdi Chachi (Malchower SV 90), Mathis Baxmann (SV Eintracht Groß-Wokern), Samuel Kammerer (SV Pastow)
Abgänge: Tobias Rohn (SV Teterow 90), Oliver Diehl (Abteilungsleiter)
SC Parchim
Trainer: Martin Mroß
Zugänge: Finn Luca Schulz (FC Mecklenburg Schwerin II)
Abgänge: Leon Pascal Jonas (SV Fortschritt Neustadt-Glewe)
SG 03 Ludwigslust/Grabow
Trainer: Robert Porstner
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Gofskie (MSV Pampow), Friedrich Schebela (MSV Pampow), Marc Thore Schulz (MSV Pampow), Tyler Fischer (MSV Pampow), Thomas Dreyer (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Martin Wilk (SV Fortschritt Neustadt-Glewe)
SG Aufbau Boizenburg
Trainer: Gregor Berger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Einheit Crivitz
Trainer: Marco Hofemann
Zugänge: Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin II), Mika Schreiber (SFV Holthusen)
Abgänge: Maximilian Böttcher (FC Mecklenburg Schwerin)
Sievershäger SV
Trainer: Malte Simon
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Trainer: Michael Ziepke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Plate
Trainer: Rainer Alisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Gadebusch
Trainer: Robert Schwarz
Zugänge: keine
Abgänge: keine