 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Die Transfers der Landesliga West

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSG Gadebusch

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Landesliga West MV
Güstrower SC
Anker Wismar II
Meck SN II
Sievershagen

Bei den Vereinen aus der Landesliga West stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

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FC Anker Wismar II
Trainer: Tommy Bandomir
Zugänge: keine
Abgänge: Komron Nematov (SG Dynamo Wismar)

FC Mecklenburg Schwerin II
Trainer: Ronny Stamer
Zugänge: keine
Abgänge: Finn Luca Schulz (SC Parchim), Kevin Schulze (SG Einheit Crivitz)

FC Seenland Warin
Trainer: Sascha Meyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Bentwisch II
Trainer: Rene Weilandt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Kritzmow 1973
Trainer: Christian Thoms
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Güstrower SC 09
Trainer: Tom Hagemann
Zugänge: Mattes Krebs (F.C. Hansa Rostock II), Sönke Conrad (FC Förderkader Rene Schneider), Mahdi Chachi (Malchower SV 90), Mathis Baxmann (SV Eintracht Groß-Wokern), Samuel Kammerer (SV Pastow)
Abgänge: Tobias Rohn (SV Teterow 90), Oliver Diehl (Abteilungsleiter)

SC Parchim
Trainer: Martin Mroß
Zugänge: Finn Luca Schulz (FC Mecklenburg Schwerin II)
Abgänge: Leon Pascal Jonas (SV Fortschritt Neustadt-Glewe)

SG 03 Ludwigslust/Grabow
Trainer: Robert Porstner
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Gofskie (MSV Pampow), Friedrich Schebela (MSV Pampow), Marc Thore Schulz (MSV Pampow), Tyler Fischer (MSV Pampow), Thomas Dreyer (SV Fortschritt Neustadt-Glewe), Martin Wilk (SV Fortschritt Neustadt-Glewe)

SG Aufbau Boizenburg
Trainer: Gregor Berger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Einheit Crivitz
Trainer: Marco Hofemann
Zugänge: Kevin Schulze (FC Mecklenburg Schwerin II), Mika Schreiber (SFV Holthusen)
Abgänge: Maximilian Böttcher (FC Mecklenburg Schwerin)

Sievershäger SV
Trainer: Malte Simon
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Cambs-Leezen Traktor
Trainer: Michael Ziepke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Plate
Trainer: Rainer Alisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Gadebusch
Trainer: Robert Schwarz
Zugänge: keine
Abgänge: keine