Die Transfers der Bayernliga Süd: Gaedke zu Schwaig – Fünf für den TuS

17 Teams gehen zur Saison 2025/26 in der Bayernliga Süd an den Start. Die einen kämpfen gegen den Landesliga-Abstieg, die anderen wollen hoch in die Regionalliga. Neu in der fünfthochsten Spielklasse sind gleich fünf Teams: Aus der Landesliga schafften Hauzenberg, Geretsried, Schwaig und Gundelfingen den Aufstieg. Zurück in der Bayernliga ist nach sechs Jahren auch Türkgücü München, mit einem neuen Trainer. Alle Transfers der Bayernliga Süd in der Übersicht. (Quelle: FuPa-Datenbank, vom 1. Mai bis zum 12. Juni, 14.30 Uhr)

FC Deisenhofen