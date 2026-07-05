Die Transfers der 3. Liga: das Update am 5. Juli

Viktoria KölnTrainer:
Marian WilhelmZugänge:
Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Alemannia Aachen), Jason Amann (FSV Mainz 05 II), Pascal Fallmann (FC Erzgebirge Aue), Niklas Swider (Borussia Mönchengladbach II), Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena)Abgänge:
David Richter (Chemnitzer FC), Lars Dietz (Patro Eisden Maasmechelen), Fabian Fricke (SV Bergisch Gladbach 09), Leonhard Münst (VfL Osnabrück), Benjamin Zank (SpVgg Greuther Fürth), Frank Ronstadt (1. FC Kaiserslautern), Leander Popp (SpVgg Greuther Fürth)FC Würzburger KickersTrainer:
Michael SchieleZugänge:
Namrud Embaye (FV Illertissen), Franck Evina (FC Emmen), Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig), Kristijan Taseski (FC Augsburg II), Burak Karakaya (SV Darmstadt 98 (U21) II), Ivan Franjic (SV Wehen Wiesbaden)Abgänge:
Peter Kurzweg (FC Würzburger Kickers II), Marius Uhl (SG Sonnenhof Großaspach), Cherif Cissé (Eintracht Frankfurt II), Nick Guttenberger (SpVgg Greuther Fürth II)Fortuna DüsseldorfTrainer:
Alexander EndeZugänge:
Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster), Sascha Risch (SG Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (Karlsruher SC), Dominique Heintz (1. FC Köln), Steven van der Sloot (ADO Den Haag), Miguel Goncalves (FC 08 Homburg), Louis Lord (FC Erzgebirge Aue), Fynn Müller (SC Verl), Eric Hottmann (SSV Jahn Regensburg)Abgänge:
Marin Ljubičić (1. FC Union Berlin), Satoshi Tanaka (FC Schalke 04), Marcel Lotka (FC Energie Cottbus), Shinta Appelkamp (SpVgg Greuther Fürth), Luca Raimund (VfL Osnabrück), Cedric Itten (SV Werder Bremen), Julian Hettwer (Austria Wien), Kenneth Schmidt (SG Dynamo Dresden), Jordy de Wijs (RKC Waalwijk)MSV DuisburgTrainer:
Dietmar HirschZugänge:
Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 II), Max Besuschkow (FC Ingolstadt 04), Ramien Safi (Rot-Weiss Essen), Peter Remmert (FC Schalke 04), Peter Remmert (FC Schalke 04 II), Frederik Christensen (IF Brommapojkarna)Abgänge:
Leon Müller (SSV Ulm 1846), Dominik Becker (unbekannt), Florian Egerer (unbekannt), Mert Göckan (unbekannt), Steffen Meuer (SSV Ulm 1846), Maximilian Dittgen (unbekannt), Julius Paris (unbekannt), Thilo Töpken (unbekannt), Tim Heike (SC Verl)Rot-Weiss EssenTrainer:
Uwe KoschinatZugänge:
Janne Sietan (SV Waldhof Mannheim), Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846), Tony Menzel (SG Dynamo Dresden), Aiman Dardari (SpVgg Greuther Fürth), Noah Pesch (1. FC Magdeburg)Abgänge:
Kelsey Owusu (1. FC Saarbrücken), Torben Müsel (1. FC Magdeburg), Klaus Gjasula (TSG 1899 Hoffenheim II), Ramien Safi (MSV Duisburg), Dickson Abiama (1. FC Kaiserslautern), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern)SC Fortuna KölnTrainer:
Matthias MinkZugänge:
David Savic (Fortuna Düsseldorf II), Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli II), Ben Zich (Roda JC Kerkrade), Kevin Krumme (SC Paderborn 07 II), Bennit Bröger (SC Paderborn 07 II)Abgänge:
Kian Hekmat (1. FC Köln II), Younes Derbali (Bonner SC)SC Preußen MünsterTrainer:
Thomas WörleZugänge:
Jakob Korte (FC Gütersloh), Leon Tasov (SV Meppen), Thomas Wörle (Aus der Pause), Mika Harald Stuhlmacher (SV Meppen), Paul Ervens (SC Preußen Münster II), Niklas Varelmann (SC Preußen Münster II), Lucas Zeller (1. FC Schweinfurt 05), Ryan Johansson (SV Wehen Wiesbaden), Montell Ndikom (Hannover 96 II), Marvin Schulz (SV Sandhausen), Tim-Justin Dietrich (FC Schalke 04 II), Matthis Harsman (SV Rödinghausen), Louis Kolbe (SV Sandhausen), Mikail Demirhan (SC Preußen Münster II), Wesley Adeh (SV Werder Bremen)Abgänge:
Alois Schwartz (Vereinslos), Marvin Benjamins (BSV Kickers Emden), Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf), Jano ter Horst (SC Paderborn 07), Lars Lokotsch (FC Ingolstadt 04), Tobias Raschl (SG Dynamo Dresden), Oliver Batista-Meier (SC Paderborn 07), Jannis Heuer (SpVgg Greuther Fürth)SC VerlTrainer:
Orest ShalaZugänge:
Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück), Felix Vogler (1. FC Magdeburg II), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV), Moritz Kaube (FC Augsburg II), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV II), Orest Shala (CD Mafra / Portugal), Patrick Richter (FC Gütersloh), Tim Heike (MSV Duisburg), Nick Seidel (SSV Jahn Regensburg), Timo Schlieck (RB Leipzig)Abgänge:
Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum), Oualid Mhamdi (1. FC Heidenheim), Konstantin Gerhardt (Sportfreunde Siegen), Michel Stöcker (Sportfreunde Siegen), Philipp Schulze (Górnik Zabrze), Sergej Schmik (VfL Wolfsburg), Jonas Arweiler (1. FC Köln II), Alessio Besio (VfL Wolfsburg), Fynn Müller (Fortuna Düsseldorf)SG Sonnenhof GroßaspachTrainer:
Pascal ReinhardtZugänge:
Mark Gashi (TSG Backnang), Marius Uhl (FC Würzburger Kickers), Noah Santiago Lorch (VfB Eppingen), Marlon Faß (SG Dynamo Dresden), Deli Hajdini (VfB Stuttgart II), Robin Dittrich (VfB Stuttgart)Abgänge:
Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Luka Janes (Ziel unbekannt), Alexander Michalik (Ziel unbekannt), Mert Tasdelen (SV Sandhausen), Mike Huras (Ziel unbekannt), Valentyn Podolsky (Ziel unbekannt), Hugo Kretschmar (Spvgg Rommelshausen), Alexander Michalik (Türkspor Neckarsulm)SSV Jahn RegensburgTrainer:
Sascha HildmannZugänge:
Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München), Davis Asante (SV Rödinghausen), Erik Majetschak (FC Erzgebirge Aue), Hannes Hermann (Hamburger SV II), Max Schmitt (FC Bayern München II), Dennis Rudel (1. FC Kaiserslautern)Abgänge:
Noel Eichinger (Karlsruher SC), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC), Felix Gebhardt (FC Lugano), Christian Kühlwetter (1. FC Saarbrücken), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Leon-Oumar Wechsel (SV Eintracht Trier 05), Eric Hottmann (Fortuna Düsseldorf), Nick Seidel (SC Verl), Philipp Müller (SpVgg Greuther Fürth)SV MeppenTrainer:
Lucas BeniermannZugänge:
Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Ols Backhaus (FC St. Pauli II), Luca Prasse (FSV Zwickau), Jannic Ehlers (FC Erzgebirge Aue), Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig), Florian Bähr (TSG 1899 Hoffenheim II)Abgänge:
Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen), Julian Ulbricht (SV Waldhof Mannheim), Amin Muja (SV Atlas Delmenhorst), Malte Zumdieck (Sportfreunde Lotte)SV Waldhof MannheimTrainer:
Rui MotaZugänge:
Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck), Kian Ramadani (1. FC Kaiserslautern), Julian Ulbricht (SV Meppen), Arlind Rexhepi (TSV Havelse), Rui Mota (Ludogorez Rasgrad / Bulgarien), Claudio Kammerknecht (SG Dynamo Dresden), Moritz Polte (BFC Dynamo), Yannis Hör (TSG 1899 Hoffenheim II), Goncalo Gregorio (FC Noah Jerewan)Abgänge:
Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Janne Sietan (Rot-Weiss Essen), Luc Holtz (FC Metz), Niklas Hoffmann (1. FC Köln II), Yusuf Wardak (FC Energie Cottbus), Seyhan Yigit (SV Sandhausen)SV Wehen WiesbadenTrainer:
Daniel ScherningZugänge:
Max Brandt (SSV Ulm 1846), Philipp Hercher (1. FC Magdeburg), Sinan Karweina (FC Luzern)Abgänge:
Ryan Johansson (SC Preußen Münster), Len Anders (TSV Bleidenstadt), Fatih Kaya (Samsunspor), Kevin Broll (1. FC Saarbrücken), Felix Luckeneder (First Vienna FC), Ivan Franjic (FC Würzburger Kickers)TSG 1899 Hoffenheim IITrainer:
Stefan KleineheismannZugänge:
Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Konstantin Aleksa (Austria Wien), Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen), Timo Hildmann (FSV Frankfurt), Tobias Trautner (1. FC Köln II), Santino Pistrol (First Vienna FC), Jykese Fields (TSG 1899 Hoffenheim), Zain Biazid (TSG 1899 Hoffenheim), Lion Wagenbach (TSG 1899 Hoffenheim), Noah Mikrut (TSG 1899 Hoffenheim), Nils Schlosser (TSG 1899 Hoffenheim), Matthew Moore (TSG 1899 Hoffenheim), Maxime Ndong-Penda (TSG 1899 Hoffenheim), Krystof Cizek (TSG 1899 Hoffenheim), Nico Biedermann (TSG 1899 Hoffenheim), Tristan Spranger (TSG 1899 Hoffenheim)Abgänge:
Yannick Onohiol (1. FC Kaiserslautern), Luka Djuric (SC Paderborn 07), Benjamin Lade (1. FC Saarbrücken), Paul Hennrich (1. FC Heidenheim), Yannik Lührs (SV Darmstadt 98), Natnael Abraha (TSG 1899 Hoffenheim), Yannis Hör (SV Waldhof Mannheim), Florian Bähr (SV Meppen), Leonard Krasniqi (1. FC Schweinfurt 05)TSV HavelseTrainer:
Samir FerchichiZugänge:
Luis Podolski (KSV Hessen Kassel), Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Finn-Louis Kiszka (HSC Hannover), Leonardo Posadas (Hamburger SV II), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Shahin Faridonpur (Hannover 96), Eric Voufack (Kolding IF), Marc Richter (Alemannia Aachen), Kwasi Wriedt (Alemannia Aachen), Max Lamby (FC Schalke 04 II), Kevin Schumacher (VfL Osnabrück)Abgänge:
Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Johann Berger (Ziel unbekannt), Marko Ilic (Brisbane Roar / AUS), Julius Düker (SC Freiburg II), Christopher Schepp (SV Drochtersen/Assel), Manuel Polster (ASK Voitsberg)VfB Stuttgart IITrainer:
Nico WilligZugänge:
Veit Stange (Borussia Mönchengladbach II), Oliver Rölke (Hertha BSC II), Tim van der Leij (RKC Waalwijk), Julian Bock (FC Luzern), Peter Reinhardt (FV Illertissen), David Preu (1. FC Union Berlin)Abgänge:
Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Leny Meyer (FC Famalicao), Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth), Samuele Di Benedetto (Eintracht Braunschweig), Deli Hajdini (SG Sonnenhof Großaspach), Tino Kaufmann (FC-Astoria Walldorf), Paulo Fritschi (SC Freiburg II), Noah Darvich (SV 07 Elversberg), Nuha Jatta (Uniao Torreense), Alexandre Azevedo (SSV Ulm 1846)