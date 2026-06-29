Die Transfers der 3. Liga: das Update am 29. Juni

Viktoria KölnTrainer:
Marian WilhelmZugänge:
Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Alemannia Aachen), Jason Amann (FSV Mainz 05 II), Pascal Fallmann (FC Erzgebirge Aue), Niklas Swider (Borussia Mönchengladbach II)Abgänge:
David Richter (Chemnitzer FC), Lars Dietz (Patro Eisden Maasmechelen), Fabian Fricke (SV Bergisch Gladbach 09), Leonhard Münst (VfL Osnabrück)FC Würzburger KickersTrainer:
Michael SchieleZugänge:
Namrud Embaye (FV Illertissen), Franck Evina (FC Emmen), Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig)Abgänge:
Peter Kurzweg (FC Würzburger Kickers II), Marius Uhl (SG Sonnenhof Großaspach), Cherif Cissé (Eintracht Frankfurt II)Fortuna DüsseldorfTrainer:
Alexander EndeZugänge:
Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster), Sascha Risch (SG Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (Karlsruher SC), Dominique Heintz (1. FC Köln), Steven van der Sloot (ADO Den Haag), Miguel Goncalves (FC 08 Homburg), Louis Lord (FC Erzgebirge Aue)Abgänge:
Marin Ljubičić (1. FC Union Berlin), Satoshi Tanaka (FC Schalke 04), Marcel Lotka (FC Energie Cottbus), Shinta Appelkamp (SpVgg Greuther Fürth), Luca Raimund (VfL Osnabrück), Cedric Itten (SV Werder Bremen), Julian Hettwer (Austria Wien), Kenneth Schmidt (SG Dynamo Dresden)MSV DuisburgTrainer:
Dietmar HirschZugänge:
Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 II), Max Besuschkow (FC Ingolstadt 04), Ramien Safi (Rot-Weiss Essen)Abgänge:
Leon Müller (SSV Ulm 1846 Fußball), Dominik Becker (unbekannt), Florian Egerer (unbekannt), Steffen Meuer (unbekannt), Mert Göckan (unbekannt), Steffen Meuer (SSV Ulm 1846 Fußball)Rot-Weiss EssenTrainer:
Uwe KoschinatZugänge:
Janne Sietan (SV Waldhof Mannheim), Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fußball), Tony Menzel (SG Dynamo Dresden), Aiman Dardari (SpVgg Greuther Fürth)Abgänge:
Kelsey Owusu (1. FC Saarbrücken), Torben Müsel (1. FC Magdeburg), Klaus Gjasula (TSG 1899 Hoffenheim II), Ramien Safi (MSV Duisburg)SC Fortuna KölnTrainer:
Matthias MinkZugänge:
David Savic (Fortuna Düsseldorf II), Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli II), Ben Zich (Roda JC Kerkrade), Kevin Krumme (SC Paderborn 07 II)Abgänge:
Kian Hekmat (1. FC Köln II), Younes Derbali (Bonner SC)SC Preußen MünsterTrainer:
Thomas WörleZugänge:
Jakob Korte (FC Gütersloh), Leon Tasov (SV Meppen), Thomas Wörle (Aus der Pause), Mika Harald Stuhlmacher (SV Meppen), Paul Ervens (SC Preußen Münster II), Niklas Varelmann (SC Preußen Münster II), Lucas Zeller (1. FC Schweinfurt 05), Ryan Johansson (SV Wehen Wiesbaden), Montell Ndikom (Hannover 96 II), Marvin Schulz (SV Sandhausen), Tim-Justin Dietrich (FC Schalke 04 II), Matthis Harsman (SV Rödinghausen), Louis Kolbe (SV Sandhausen), Mikail Demirhan (SC Preußen Münster II)Abgänge:
Alois Schwartz (Vereinslos), Marvin Benjamins (BSV Kickers Emden), Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf), Jano ter Horst (SC Paderborn 07), Lars Lokotsch (FC Ingolstadt 04), Tobias Raschl (SG Dynamo Dresden), Oliver Batista-Meier (SC Paderborn 07), Jannis Heuer (SpVgg Greuther Fürth)SC VerlTrainer:
Orest ShalaZugänge:
Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück), Felix Vogler (1. FC Magdeburg II), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV), Moritz Kaube (FC Augsburg II), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV II), Orest Shala (CD Mafra / Portugal)Abgänge:
Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum), Oualid Mhamdi (1. FC Heidenheim), Konstantin Gerhardt (Sportfreunde Siegen), Michel Stöcker (Sportfreunde Siegen), Philipp Schulze (Górnik Zabrze), Sergej Schmik (VfL Wolfsburg), Jonas Arweiler (1. FC Köln II), Alessio Besio (VfL Wolfsburg)SG Sonnenhof GroßaspachTrainer:
Pascal ReinhardtZugänge:
Mark Gashi (TSG Backnang), Marius Uhl (FC Würzburger Kickers), Noah Santiago Lorch (VfB Eppingen), Marlon Faß (SG Dynamo Dresden), Deli Hajdini (VfB Stuttgart II), Robin Dittrich (VfB Stuttgart)Abgänge:
Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Luka Janes (Ziel unbekannt), Alexander Michalik (Ziel unbekannt), Mert Tasdelen (SV Sandhausen), Mike Huras (Ziel unbekannt), Valentyn Podolsky (Ziel unbekannt), Hugo Kretschmar (Spvgg Rommelshausen)SSV Jahn RegensburgTrainer:
Sascha HildmannZugänge:
Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München), Davis Asante (SV Rödinghausen), Erik Majetschak (FC Erzgebirge Aue), Hannes Hermann (Hamburger SV II), Max Schmitt (FC Bayern München II), Dennis Rudel (1. FC Kaiserslautern)Abgänge:
Noel Eichinger (Karlsruher SC), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC), Felix Gebhardt (FC Lugano), Christian Kühlwetter (1. FC Saarbrücken), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Leon-Oumar Wechsel (SV Eintracht Trier 05)SV MeppenTrainer:
Lucas BeniermannZugänge:
Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Ols Backhaus (FC St. Pauli II), Luca Prasse (FSV Zwickau), Jannic Ehlers (FC Erzgebirge Aue), Cyrill Akono (BSG Chemie Leipzig)Abgänge:
Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (Ziel unbekannt), Lasse Zumdieck (Ziel unbekannt), Amin Muja (Ziel unbekannt), Mika Harald Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen), Julian Ulbricht (SV Waldhof Mannheim), Amin Muja (SV Atlas Delmenhorst)SV Waldhof MannheimTrainer:
Rui MotaZugänge:
Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck), Kian Ramadani (1. FC Kaiserslautern), Julian Ulbricht (SV Meppen), Arlind Rexhepi (TSV Havelse), Rui Mota (Ludogorez Rasgrad / Bulgarien), Claudio Kammerknecht (SG Dynamo Dresden)Abgänge:
Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Janne Sietan (Rot-Weiss Essen), Luc Holtz (FC Metz), Niklas Hoffmann (1. FC Köln II), Yusuf Wardak (FC Energie Cottbus), Seyhan Yigit (SV Sandhausen)SV Wehen WiesbadenTrainer:
Daniel ScherningZugänge:
Max Brandt (SSV Ulm 1846 Fußball)Abgänge:
Ryan Johansson (SC Preußen Münster), Len Anders (TSV Bleidenstadt), Fatih Kaya (Samsunspor), Kevin Broll (1. FC Saarbrücken), Felix Luckeneder (First Vienna FC)TSG 1899 Hoffenheim IITrainer:
Stefan KleineheismannZugänge:
Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Konstantin Aleksa (Austria Wien), Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen), Timo Hildmann (FSV Frankfurt), Tobias Trautner (1. FC Köln II), Santino Pistrol (First Vienna FC)Abgänge:
Yannick Onohiol (1. FC Kaiserslautern), Luka Djuric (SC Paderborn 07), Benjamin Lade (1. FC Saarbrücken), Paul Hennrich (1. FC Heidenheim), Yannik Lührs (SV Darmstadt 98)TSV HavelseTrainer:
Samir FerchichiZugänge:
Luis Podolski (KSV Hessen Kassel), Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Jonas Lübke (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Finn-Louis Kiszka (HSC Hannover), Leonardo Posadas (Hamburger SV II)Abgänge:
Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Johann Berger (Ziel unbekannt), Marko Ilic (Brisbane Roar / AUS), Julius Düker (SC Freiburg II), Christopher Schepp (SV Drochtersen/Assel), Manuel Polster (ASK Voitsberg), Jonah Busse (SC Preußen Münster II)VfB Stuttgart IITrainer:
Nico WilligZugänge:
Veit Stange (Borussia Mönchengladbach II), Oliver Rölke (Hertha BSC II), Tim van der Leij (RKC Waalwijk), Julian Bock (FC Luzern), Lorenzo Krenz (SV Motor Saspow)Abgänge:
Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Leny Meyer (FC Famalicao), Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth), Samuele Di Benedetto (Eintracht Braunschweig), Deli Hajdini (SG Sonnenhof Großaspach), Tino Kaufmann (FC-Astoria Walldorf), Paulo Fritschi (SC Freiburg II), Noah Darvich (SV 07 Elversberg)