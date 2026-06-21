Die Transfers der 3. Liga: das Update am 21. Juni

Fortuna Düsseldorf bastelt am Kader. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

+ 16 weitere

+ 16 weitere

Das Update zur Transferliste der 3. Liga mit allen Zugängen und Abgängen der Klubs zum 21. Juni 2026 - klickt euch durch!

1. FC Saarbrücken Trainer: Argirios Giannikis Zugänge: Kelsey Owusu (Rot-Weiss Essen), Matteo Bignetti (Sturm Graz), Benjamin Lade (TSG 1899 Hoffenheim II), Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II), Anton Bäuerle (SC Paderborn 07 II), Kevin Broll (SV Wehen Wiesbaden), Christian Kühlwetter (SSV Jahn Regensburg), Zac Shuaib (Real Sociedad II / ESP) Abgänge: Joel Bichsel (FC Lugano), Manuel Zeitz (Karriereende), Tim Civeja (Karlsruher SC), Tim Paterok (SV Rödinghausen), Sven Sonnenberg (VSG Altglienicke), Jonas Nickisch (KSV Hessen Kassel) Alemannia Aachen Trainer: Mersad Selimbegovic Zugänge: Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II), Stefan Bajic (RC Straßburg), Louis Köster (Holstein Kiel) Abgänge: Felix Meyer (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Viktoria Köln), Gianluca Gaudino (VfR Aalen)

F.C. Hansa Rostock

Trainer: Daniel Brinkmann

Zugänge: Tim Krohn (RW Oberhausen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Luca Unbehaun (FC Emmen), Bernie Lennemann (1. FC Köln II), Yannick Michaelis (Borussia Mönchengladbach II)

Abgänge: Christian Kinsombi (FC Energie Cottbus), Felix Ruschke (FC Blau-Weiß Linz), Benjamin Uphoff (Eintracht Braunschweig)



FC Ingolstadt 04

Trainer: Sabrina Wittmann

Zugänge: Elias Decker (Hertha BSC II), Jong-min Seo (First Vienna FC)

Abgänge: Marcel Costly (1. FC Heidenheim), Max Besuschkow (MSV Duisburg), Yann Sturm (Eintracht Braunschweig)





____

Viktoria KölnTrainer: Marian WilhelmZugänge: Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Alemannia Aachen), Jason Amann (FSV Mainz 05 II)Abgänge: David Richter (Chemnitzer FC), Lars Dietz (Patro Eisden Maasmechelen), Fabian Fricke (SV Bergisch Gladbach 09)FC Würzburger KickersTrainer: Michael SchieleZugänge: Namrud Embaye (FV Illertissen)Abgänge: Peter Kurzweg (FC Würzburger Kickers II), Marius Uhl (SG Sonnenhof Großaspach), Cherif Cissé (Eintracht Frankfurt II)Fortuna DüsseldorfTrainer: Alexander EndeZugänge: Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster), Sascha Risch (SG Dynamo Dresden), Fabian Schleusener (Karlsruher SC), Dominique Heintz (1. FC Köln)Abgänge: Marin Ljubičić (1. FC Union Berlin), Satoshi Tanaka (FC Schalke 04), Marcel Lotka (FC Energie Cottbus), Shinta Appelkamp (SpVgg Greuther Fürth), Luca Raimund (VfL Osnabrück)MSV DuisburgTrainer: Dietmar HirschZugänge: Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 II), Max Besuschkow (FC Ingolstadt 04)Abgänge: Leon Müller (SSV Ulm 1846 Fußball), Dominik Becker (unbekannt), Florian Egerer (unbekannt), Steffen Meuer (unbekannt), Mert Göckan (unbekannt)Rot-Weiss EssenTrainer: Uwe KoschinatZugänge: Janne Sietan (SV Waldhof Mannheim), Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fußball)Abgänge: Kelsey Owusu (1. FC Saarbrücken), Torben Müsel (1. FC Magdeburg), Klaus Gjasula (TSG 1899 Hoffenheim II)SC Fortuna KölnTrainer: Matthias MinkZugänge: David Savic (Fortuna Düsseldorf II), Romeo Aigbekaen (FC St. Pauli II), Ben Zich (Roda JC Kerkrade)Abgänge: Kian Hekmat (1. FC Köln II)SC Preußen MünsterTrainer: Thomas WörleZugänge: Jakob Korte (FC Gütersloh), Leon Tasov (SV Meppen), Thomas Wörle (Aus der Pause), Mika Harald Stuhlmacher (SV Meppen), Paul Ervens (SC Preußen Münster II), Niklas Varelmann (SC Preußen Münster II), Lucas Zeller (1. FC Schweinfurt 05), Ryan Johansson (SV Wehen Wiesbaden), Montell Ndikom (Hannover 96 II)Abgänge: Alois Schwartz (Vereinslos), Marvin Benjamins (BSV Kickers Emden), Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf), Jano ter Horst (SC Paderborn 07)SC VerlTrainer: Orest ShalaZugänge: Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück), Felix Vogler (1. FC Magdeburg II), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV II), Orest Shala (CD Mafra / Portugal)Abgänge: Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum), Oualid Mhamdi (1. FC Heidenheim), Konstantin Gerhardt (Sportfreunde Siegen), Michel Stöcker (Sportfreunde Siegen), Philipp Schulze (Górnik Zabrze), Sergej Schmik (VfL Wolfsburg)SG Sonnenhof GroßaspachTrainer: Pascal ReinhardtZugänge: Mark Gashi (TSG Backnang), Marius Uhl (FC Würzburger Kickers), Noah Santiago Lorch (VfB Eppingen)Abgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Luka Janes (Ziel unbekannt), Alexander Michalik (Ziel unbekannt), Mert Tasdelen (SV Sandhausen), Mike Huras (Ziel unbekannt), Valentyn Podolsky (Ziel unbekannt)SSV Jahn RegensburgTrainer: Sascha HildmannZugänge: Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München), Davis Asante (SV Rödinghausen), Erik Majetschak (FC Erzgebirge Aue), Hannes Hermann (Hamburger SV II)Abgänge: Noel Eichinger (Karlsruher SC), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC), Felix Gebhardt (FC Lugano), Christian Kühlwetter (1. FC Saarbrücken)SV MeppenTrainer: Lucas BeniermannZugänge: Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Ols Backhaus (FC St. Pauli II), Luca Prasse (FSV Zwickau)Abgänge: Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (Ziel unbekannt), Lasse Zumdieck (Ziel unbekannt), Amin Muja (Ziel unbekannt), Mika Harald Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen), Julian Ulbricht (SV Waldhof Mannheim), Amin Muja (SV Atlas Delmenhorst)SV Waldhof MannheimTrainer: Rui MotaZugänge: Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck), Kian Ramadani (1. FC Kaiserslautern), Julian Ulbricht (SV Meppen), Arlind Rexhepi (TSV Havelse), Rui Mota (Ludogorez Rasgrad / Bulgarien), Claudio Kammerknecht (SG Dynamo Dresden)Abgänge: Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Janne Sietan (Rot-Weiss Essen), Luc Holtz (FC Metz), Niklas Hoffmann (1. FC Köln II)SV Wehen WiesbadenTrainer: Daniel ScherningZugänge: Max Brandt (SSV Ulm 1846 Fußball)Abgänge: Ryan Johansson (SC Preußen Münster), Len Anders (TSV Bleidenstadt), Fatih Kaya (Samsunspor), Kevin Broll (1. FC Saarbrücken)TSG 1899 Hoffenheim IITrainer: Stefan KleineheismannZugänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Konstantin Aleksa (Austria Wien), Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen), Timo Hildmann (FSV Frankfurt)Abgänge: Yannick Onohiol (1. FC Kaiserslautern), Luka Djuric (SC Paderborn 07), Benjamin Lade (1. FC Saarbrücken), Paul Hennrich (1. FC Heidenheim)TSV HavelseTrainer: Samir FerchichiZugänge: Luis Podolski (KSV Hessen Kassel), Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Jonas Lübke (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Finn-Louis Kiszka (HSC Hannover)Abgänge: Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Johann Berger (Ziel unbekannt), Marko Ilic (Brisbane Roar / AUS)VfB Stuttgart IITrainer: Nico WilligZugänge: Veit Stange (Borussia Mönchengladbach II), Oliver Rölke (Hertha BSC II), Tim van der Leij (RKC Waalwijk)Abgänge: Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Leny Meyer (FC Famalicao), Florian Hellstern (SpVgg Greuther Fürth), Samuele Di Benedetto (Eintracht Braunschweig)

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: