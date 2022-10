Die Transferbilanz des 1. FC Kleve. – Foto: Arno Wirths

Die Transferbilanz des 1. FC Kleve Folarin Williams, Nathnael Scheffler oder Andre Barth – wie haben die Neuzugänge beim 1. FC Kleve eingeschlagen? Und wo hapert es noch? Am Dienstag bestreitet der Oberligist das Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg.

Zehn Partien hat der 1. FC Kleve in der Oberliga bestritten, gut ein Viertel der Saison ist damit vorbei. Und wie haben die Sommer-Neuzugänge eingeschlagen? Wir ziehen vor der Heimpartie gegen die Sportfreunde Baumberg, die am Dienstag, 19.45 Uhr, in der Eroglu-Arena angepfiffen wird, eine erste Bilanz.

Wie steht es um die Torwart-Position beim 1. FC Kleve? Die Ersatzkeeper Bjarne Janßen und Jonas Holzum hatten den Verein im Sommer verlassen. Andre Barth kehrte nach einer Sportpause an den Bresserberg zurück. Der 34-Jährige gilt als Rückhalt. Nach dem 3:4 gegen Sonsbeck sorgte Barth für Aufsehen, da er nach dem Schlusspfiff mit dem Schiedsrichter aneinandergeriet. Deshalb fehlt er noch einige Wochen gesperrt. Anschließend haben die Rot-Blauen wieder eine erfahrene Nummer zwei in ihren Reihen. An Stammkeeper Ahmet Taner gibt es allerdings unverändert kein Vorbeikommen, der 30-Jährige überzeugt mit souveränen Vorstellungen. Wie schlagen sich die Verteidiger? Als Abwehrspieler wurde Folarin Williams vom TV Jahn Hiesfeld an Land gezogen. In den ersten Wochen der Spielzeit hatte der 21-Jährige noch einen Stammplatz sicher. Seit Mitte September aber gehört der Youngster nicht mehr zur ersten Elf, stattdessen läuft der gelernte Sechser Tim Haal in der Viererkette auf. Dennoch hat Folarin Williams das Zeug, zu einem wichtigen Akteur zu avancieren. Konnte das Mittelfeld verstärkt werden? Ja, durchaus. Nathnael Scheffler (SV Sonsbeck) startet aktuell beim 1. FC Kleve durch. Der 22-Jährige bekommt das Vertrauen von Coach Umut Akpinar – und zahlt mit guten Leistungen zurück. Nathnael Scheffler hat sein Zweikampfverhalten deutlich verbessert, er geht keinem Duell mehr aus dem Weg. Zudem schaltet der Mittelfeldakteur schnell in die Offensive um. Tyrese Pritzer kam vom Landesligisten VfL Rhede. Doch der junge Mann aus Trinidad und Tobago ist noch nicht bereit für die Oberliga, vorerst trainiert und spielt Pritzer bei der Bezirksliga-Reserve.