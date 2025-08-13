Die Transfer-Übersicht in der Oberliga Niedersachsen

Die Klubs der Oberliga Niedersachsen haben ihre Kader deutlich verändert. In den Wochen nach Saisonende hat sich das Transferkarussell kräftig gedreht: Trainerposten wurden neu besetzt, Leistungsträger haben den Verein gewechselt und zahlreiche Neuzugänge sollen frischen Wind bringen. Die Bandbreite reicht dabei von erfahrenen Regionalliga-Akteuren bis hin zu Talenten aus unteren Klassen. Ein Überblick über alle bisher bekannten Transfers der 16 Oberligisten.
1. FC Germania Egestorf-Langreder
Trainer: Boris Besovic
Zugänge: Eiliko Möller (JFV Calenberger Land), Pino Ballerstedt (SV Arminia Hannover), Tilman Bilges (JFV Calenberger Land), Finn Hoffmann (SSV Vorsfelde), Daniel Zürn (Hallescher FC), Bennet Mika Ruf (JFV Calenberger Land), Leo Klipphahn (Eintracht Braunschweig), Cristiano Ashley Nolte (JFV Calenberger Land), Luis Bövers (1. FC Germania Egestorf-Langreder II)
Abgänge: Til Mohrmann (TV Neuenkirchen), Marvin Stieler (TuS Horn-Bad Meinberg), Jos Homeier (1. FC Wunstorf), Aytugcan Kaya (Ziel unbekannt ), Fyn Luca Ebeling (Ziel unbekannt ), Robert Schulte (FC Springe), Christoph Samow (FC Springe), Eric Schröder (SV Bruchhausen-Vilsen), Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Yehor Melenivskyi (Ziel unbekannt), Tim Jelinek (Ziel unbekannt ), Yehor Melenivskyi (VfB Lübeck)
BSV Schwarz-Weiß Rehden
Trainer: Kristian Arambasic
Zugänge: Jannis Harzmeier (JFV RWD Rehden), Daniel Jung (JFV RWD Rehden), David Lucic (SV Arminia Hannover), Dominik Klann (Türkspor Dortmund), Beytullah Özer (SV Wilhelmshaven), Sandy Röhrbein (Türkspor Dortmund), Serkan Temin (SV Lippstadt 08), Luis-Felipe Monteiro (Rot Weiss Ahlen), Max Kummer (SV Arminia Hannover), Niklas Bär (SV Drochtersen/Assel), Pascal Wiewrodt (Bremer SV), Henri Malik Euwi (KFC Uerdingen), Julian Wolff (SV Rödinghausen), Takang Anubodem (VfL Bochum), Uzoma Eke (Berlin Hilalspor)
Abgänge: Shkrep Stublla (Ziel unbekannt ), Riad Stublla (Ziel unbekannt ), Shkrep Stublla (Sportfreunde Lotte), Moody Chana (Ziel unbekannt ), Amadou Sarr (Ziel unbekannt ), Lovro Sindik (Ziel unbekannt ), Hakim Traoré (Ziel unbekannt ), Bocar Djumo (Ziel unbekannt ), Elvir Maloku (Ziel unbekannt ), Lovro Sindik (SC SF Niedersachsen Vechta), Nestor Herve Djengoue (FV Fortuna Heddesheim), Romaric Enrico Grenz (FC Cosmos Koblenz), Kyrylo Kozin (Ziel unbekannt), Jannis Harzmeier (SVKT 07 Minden), Kyrylo Kozin (TSV Wetschen)
Eintracht Braunschweig II
Trainer: Fabian Adelmann
Zugänge: Jarno Engler (USI Lupo Martini Wolfsburg), Leon Schroeder (SSV Vorsfelde), Finn Hoffmann (SSV Vorsfelde), Jonah Funk (SSV Vorsfelde), Marcel Reim (SV Arminia Vechelde), Enes Gündüz (Hertha BSC), Marko Rajkovacic (FC Collina d\'Oro), Jona Renner (1. FC Magdeburg II), Enrique van der Lubbe (FC Vaduz II), Ömer Sever (Hannover 96), Ole Matthias (VfB Germania Halberstadt), Matteo Mazzone (Holstein Kiel U23 II), Marvin Awuah (Hallescher FC), Amer Buljubasic (Hamburger SV), Hugo Luis Afonso (Karlsruher SC), Gunnar Niemann (FSV Schöningen)
Abgänge: Marius Homann (Lehndorfer TSV), Aaron Tshimuanga (Ziel unbekannt ), Lennart Schulze Kökelsum (VfV Borussia 06 Hildesheim), Leon Suzuki (California Baptist Lancers ), Ole Backfisch (Ziel unbekannt ), Julian Moser (SV Rammelsberg), Jona Borsum (Kickers Offenbach), Rami Zouaoui (Ziel unbekannt), Benjamin Mbom (Pausiert), Salem Nouwame (SV Hemelingen), Justin Duda (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Maksym Tytarenko (SC Weiche Flensburg 08), Ensar Maloku (MTV Gifhorn), Phil Kunze (Wacker Innsbruck), Lukas Sommer (Ziel unbekannt), Gabriel Michalek (Ziel unbekannt), Anthony Marcellus Reid (Ziel unbekannt), Albion Jahaj (Ziel unbekannt), Francis Mbassi (Ziel unbekannt), Francis Mbassi (FSV Schöningen), Linus Queißer (SV Babelsberg 03), Aaron Tshimuanga (1. FC Kaiserslautern II), Florian Wendt (Pausiert), Liam Marheineke (FC Emmen U21), Enio Karepi (VfV Borussia 06 Hildesheim), Jonah Funk (Ziel unbekannt ), Lukas Sommer (RSV Eintracht 1949)
FC Verden 04
Trainer: Tim Ebersbach
Zugänge: Tim Ebersbach (Rotenburger SV Sportlicher Leiter), Christoph Drewes (Sportlicher Leiter), Bjarne Guth (vereinslos), Hauke Wortmann (TSV Etelsen), Jerrit Lindhorst (SV Werder Bremen), Tim-Liam Freund (MTV Eintracht Celle), Piet Freiberg (SV Werder Bremen), Keno Rayk Rodel (Blumenthaler SV), Fatih Sakinc (Blumenthaler SV), Mamadou Ibrahima Diop (Tennis Borussia Berlin)
Abgänge: Andreas Dressler (), Frank Neubarth (), Philipp Schippert (unbekannt), Jan-Ole Müller (Auslandsjahr), Jeremiah Winter (unbekannt ), Jascha Tiemann (Ziel unbekannt), Dominic Cyriacks (TB Uphusen), Jeremiah Winter (TuS Bersenbrück), Jascha Tiemann (FC Rot-Weiss Koblenz)
Heeslinger SC
Trainer: Malte Bösch
Zugänge: Tjade Svend Motzkus (JFV A/O/B/H/H), Nathanael Adu (SG Aumund-Vegesack), Malo Ehlen (Rotenburger SV), Phillip Wilkens (JFV A/O/B/H/H), Emilio Moussalli (Blumenthaler SV), Mateo Zovko (SG Aumund-Vegesack), Omar Kujabi (SV Hemelingen), Tom Trebin (SV Atlas Delmenhorst), Wolfgang Pesch (SG Unterstedt), Florian Bente (TSV Eintracht Immenbeck), Nathanael Adu (JFV Bremen), Mateo Zovko (JFV Bremen)
Abgänge: Oliver Gerken (TuS Elsdorf), Eren Badur (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Kevin Rehling (Ziel unbekannt), Abdul Gafar Abdul Rauf (ETSV Hamburg), Tom Bütefür (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Lenn Spremberg (SC Paderborn 07 II), Leon Arizanov (VfV Borussia 06 Hildesheim)
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Trainer: Tarek Gibbah
Zugänge: Tarek Gibbah (Rotenburger SV), Jona Prigge (MTV Treubund Lüneburg), Nick Tappe (MTV Römstedt), Bennet Alexander Rotetzki (Niendorfer TSV), Arne Exner (FC Eintracht Norderstedt), Tobias Guthardt (TSV Adendorf), Tjark Etienne Dörr (JFV A/O/B/H/H), William Monteiro Magnus Francisco (TV Jahn Schneverdingen), Wilson Alex Pinto Coelho Junior (TV Jahn Schneverdingen), Tom Bütefür (Heeslinger SC)
Abgänge: Steffen Tiegs (SV Eintracht Lüneburg), Corvin Behrens (TuS Neetze)
MTV Wolfenbüttel
Trainer: Deniz Dogan, Michael Nietz
Zugänge: Noah Dominik Mook (), Direnc Güven (USI Lupo Martini Wolfsburg), Lasse Homann (USI Lupo Martini Wolfsburg), Niklas Richter (SSV Vorsfelde), Marvin Oktay (FT Braunschweig), Maximilian Moslener (FT Braunschweig), Oliwier Bosacki (MTV Wolfenbüttel), Joey Ben Bock (MTV Wolfenbüttel), Ömer Güzel (MTV Wolfenbüttel), Phil Brand (MTV Wolfenbüttel)
Abgänge: Niklas Kühle (FC Germania Bleckenstedt), Ismet-Halabi Hussein (SSV Kästorf), Philipp Steinke (Ziel unbekannt), Phil Matzulla (Ziel unbekannt), Dzelal Grosonja (Ziel unbekannt), Julio Rodrigues (Ziel unbekannt), Felix Stumpe (Ziel unbekannt ), Philipp Steinke (FSV Schöningen), Sergej Venediktov (FC SF Rautheim), Jordi Njoya (FSV Schöningen)
SC Spelle-Venhaus
Trainer: Henry Hupe
Zugänge: Maximilian Meier (Westfalia Kinderhaus), Nils Bußmann (Vorwärts Wettringen), Felix Golkowski (SV Meppen II), Matteo Echelmeyer (SC Spelle-Venhaus), Niklas Harms-Ensink (SV Vorwärts Nordhorn), Thomas Klimka (SC Preußen Münster), Leon Gensicke (SG Bockum-Hövel)
Abgänge: Christoph Ahrens (SG Freren 1921), Torben Stegemann (Karriereende), Christian Düker (Ziel unbekannt ), Jannik Landwehr (Karriereende), Christian Düker (SV Bethen), Elias Leferink (SC Altenrheine)
SV Atlas Delmenhorst
Trainer: Key Riebau
Zugänge: Sven Lameyer (VfL Oldenburg), Kilian Sanden (VfL Oldenburg), Lucas Bauer (GVO Oldenburg), Jonas Eilers (VfL Osnabrück U19), Alejo Sanchez Romero (SC SF Niedersachsen Vechta), Nico Poplawski (1. FC Phönix Lübeck)
Abgänge: Luca Kemna (SV Wilhelmshaven), Michael Yeoboah (Pausiert ), Sinan Brüning (Auslandsstudium ), Tom Trebin (Ziel unbekannt ), Tom Trebin (Heeslinger SC), Milan Szybora (Ziel unbekannt), Milan Szybora (FC Cuxhaven)
SV Holthausen Biene
Trainer: Henning Schmidt
Zugänge: Felix Ahlers (SV Bawinkel 1956), Bennet Thelen (SG Freren 1921), Nino Krasnenko (SV Olympia Laxten), Simon Hüer (JSG Teglingen/Meppen II/Schwefingen), Olaf Eggert ()
Abgänge: Robert Bartling (SF Schwefingen 1949), David Christoph (SV Holthausen Biene II), Steffen Möller (SV Holthausen Biene II), Yannic-Noah Reimann (ASV Altenlingen 1965)
SV Meppen II
Trainer: Carsten Stammermann
Zugänge: Shirin Namoyan (FC Schüttorf 09), Redir Mohamad (SV Vorwärts Nordhorn), Titus Jakob (VfL Oldenburg), Simon Hoffmann (VfL Oldenburg), Tjark Eckmeyer (VfB Oldenburg), Ryan Kirkil (CVV Achilles Enschede U23), Julian Walker (JSG Teglingen/Meppen II/Schwefingen), Colin Decker (JSG Teglingen/Meppen II/Schwefingen), Michael Klaß (JSG Teglingen/Meppen II/Schwefingen), Luca Köster (SV Meppen), Said Abbey (BSV Kickers Emden)
Abgänge: Jan-Luca Warrink (SV Veldhausen 07), Sam Martron (FC Schüttorf 09), Leon Kugland (SV Eintracht Nordhorn), Oliver Holthaus (SV Eintracht Nordhorn), Louis Hebbelmann (SV Eintracht Nordhorn), Joshua Hülsmann (SV Eintracht Nordhorn), Joshua Siemoneit (SV Eintracht Nordhorn), Felix Golkowski (SC Spelle-Venhaus), Chris Veltrup (SF Schwefingen 1949), Sebastian Hörst (SV Büren 2010), Dennis Wego (SV Brake), Oliver Krüssel (Karriereende ), Louis Gravemann (Pausiert (Auslandssemester)), Thomas Kemper (Ziel unbekannt ), Volker Dworak (Ziel unbekannt ), Stephan Hormann (Ziel unbekannt ), Tobias Bartels (unbekannt), Martin Raming-Freesen (Karriereende)
SV Wilhelmshaven
Trainer: David Jahdadic
Zugänge: Yanni Regäsel (Westfalia Herne), Efkan Erdogan (FC Union 60 Bremen), Luca Kemna (SV Atlas Delmenhorst), Ajdin Herovic (Wilhelmshavener SC FRISIA), Bertony Konda (), Rhys-Bernad Chiawah Pufong (VfL Oldenburg), Mechak Lazolo Nankishi (OSC Bremerhaven), Maurice Bank (Westfalia Herne), Leonardo Halili (VfB Oldenburg), Florian Schmidt (SV Wilhelmshaven), Enes Muric (TuS Bersenbrück), Alex Chiarodia (VfL Oldenburg), Yesua Motango (FC Rot-Weiß Erfurt), Conor-Jonathan Gnerlich (SSV Jeddeloh), Mohammed Kneschka Sultani (VfL Oldenburg), Fardin Azizi (Leher Turnerschaft), Zaid Abazid (Wilhelmshavener SC FRISIA), Marcel Gottschling (Vereinslos ), Lucky Osemene Onyeka (Vereinslos ), Sandu Roga (SV Meppen)
Abgänge: Florian Schmidt (Ziel unbekannt ), Milot Ademi (FC Rot-Weiß Erfurt), Ali Hazimi (FC FW Zetel), Gian-Luca Reck (Ziel unbekannt ), Beytullah Özer (Ziel unbekannt ), Moulaye N'Diaye (Ziel unbekannt (Wohl 1 Liga Luxemburg)), Darren Rios (Ziel unbekannt ), Beytullah Özer (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Mathis Laue (Ziel unbekannt), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Yesua Motango (FC Rot-Weiß Erfurt), Florian Schmidt (SV Wilhelmshaven), Mathis Laue (SpVg Aurich), Ronaldo Raul Abaga Edu (TuS Middels), Ramon Issa (Ziel unbekannt), Marco Ai-Tou Chang (Ziel unbekannt), Pierre Nabel (Heidmühler FC), Mechak Lazolo Nankishi (Ziel unbekannt ), Feras Ibrahim Allamushi (Ziel unbekannt (Wohl 1 Liga Libyen)), Ramon Issa (Brinkumer SV), Taik Kojic (Ziel unbekannt), Francis Abula Agombire (Ziel unbekannt), Anthony Erhahon (SF Wanne-Eickel), Marco Ai-Tou Chang (Fc Berdenia Berbourg), Darren Rios (Lüner SV)
TSV Wetschen
Trainer: Artur Zimmermann
Zugänge: Leon Grabowsky (BV Stift Quernheim), Aljoscha Wilms (TV Dinklage), Hannes Fiedler (BW Lohne), Tamino Köhler (SV Heiligenfelde), Justus Frederik Treseler (SV Rödinghausen), Marven Rupp (TuS Sulingen), Kyrylo Kozin (BSV Schwarz-Weiß Rehden)
Abgänge: Louis Thelken (SC Twistringen), Rojhat Agackiran (Preußen Espelkamp), Jason Gazenbiller (SG Diepholz), Nico Fileš (SG Diepholz), Tim Günter (SV Brigitta-Elwerath Steimbke)
TuS Bersenbrück
Trainer: Andy Steinmann
Zugänge: Maik Emmrich (SC Melle 03), Simon James (SC Melle 03), Julius Kanowski (VfB Oldenburg), Marcel Abeling (SV Rödinghausen), David Buchholz (), Jona Nees (eigene Jugend), Silas Burke (Borussia Emsdetten), Arne Ortmann (VfB Oldenburg), Elia Zucht (VfL Osnabrück), Fiete Sall (Hagener SV), Stepan Strashnoi (TUS Bersenbrück U19), Mathis Wellmann (FC Oberneuland), Fyn Luca Ebeling (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Jeremiah Winter (FC Verden 04), Connor Rohra (OSC Bremerhaven), Connor Rohra (Rot Weiss Ahlen)
Abgänge: Michel Eickschläger (BSV Kickers Emden), Jules Reimerink (Karriereende ), Pascal Schmidt (SV Bevern), Emre-Can Agil (SSC Dodesheide), Samir Haxha (Borussia Emsdetten), Mattes Langelage (Borussia Emsdetten), Marcel Ruschmeier (Viktoria 08 Georgsmarienhütte), Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck), Bjarne Korte (SV Bevern), Luca Thale (Ziel unbekannt ), Enes Muric (Ziel unbekannt ), Jannis Kirschbaum (Ziel unbekannt ), Alexander Bannink (Karriereende ), Michael Grote (SV Eintracht Neuenkirchen), Enes Muric (SV Wilhelmshaven), Bennet Wesselkämper (Eintracht Rheine)
USI Lupo Martini Wolfsburg
Trainer: Ludger Tusch
Zugänge: Bangin Bakir (MTV Eintracht Celle), Aziz Kiy (MTV Eintracht Celle), Robin Alexander Sarstedt (SC Hemmingen-Westerfeld), Robin Dreesen (TSV Havelse), Filip Pavlovic (SV Arminia Hannover), Romeo Kumor (VfV Borussia 06 Hildesheim), Samuel Owusu (VfV Borussia 06 Hildesheim), Arlind Sadiku (1. FC Wunstorf), Lukas Brettschneider (BV Germania Wolfenbüttel), Ilhan Kizilhan (SV Newroz Hildesheim), Marlo Moretti (SSV Vorsfelde), Athanasios Palanis (SSV Vorsfelde), Osman Altin (VfB Germania Halberstadt), Julian Wöhner (MTV Gifhorn), Kail Jason (USI Lupo Martini Wolfsburg), Yassin Jemai (TSV Havelse)
Abgänge: Direnc Güven (MTV Wolfenbüttel), Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC), Robert Herrmann (Karriereende), Junior Laubach (Ebot-Etchi) (Karriereende), Dennis Jungk (Ziel unbekannt ), Maxim Safronow (TSV Havelse), Dennis Dubiel (Ziel unbekannt), Christopher Alberts (Studium in den USA), Max Herter (Ziel unbekannt), David Chamorro (Karriereende), Yassin Jemai (TSV Havelse), Andrea Rizzo (FC Germania Bleckenstedt), Jannes Drangmeister (Ziel unbekannt ), Jarno Engler (Eintracht Braunschweig II), Lasse Homann (MTV Wolfenbüttel), Dennis Dubiel (SSV Vorsfelde), Simone De Gaetani (Ziel unbekannt ), Melvin Luczkiewicz (MTV Gifhorn), Justin Cimino (MTV Gifhorn), Simone De Gaetani (MTV Gifhorn), Dennis Jungk (SSV Kästorf), Jannes Drangmeister (SSV Kästorf), Kevin Riaz (HSC Leu Braunschweig), Toni Bastin (TSG Neustrelitz), Leon Ostburg (Ziel unbekannt), Max Herter (SV Grün-Weiß Calberlah), Leon Ostburg (SSV Vorsfelde)
VfV Borussia 06 Hildesheim
Trainer: Ridha Kitar
Zugänge: Mick Gudra (TSV Havelse), Cenay Üzümcü (FSV Schöningen), Klaas Gatermann (FC Germania Bleckenstedt), Mahdi Kahled Biso (SV Newroz Hildesheim), Lennart Schulze Kökelsum (Eintracht Braunschweig II), Robin Wedemeier (OSV Hannover), Louis Malina (Chemnitzer FC), Mohsin Isifou (VfV Borussia 06 Hildesheim), Max Wasl (VfV Borussia 06 Hildesheim), Thomas Kellogg Case (SV Scherpenberg), Leon Arizanov (Heeslinger SC), Luis Karaqi (Hannover 96)
Abgänge: Sascha Algermissen (SV Arminia Hannover), Nikos Elfert (STK Eilvese), Erhan Yilmaz (STK Eilvese), Can Gökdemir (STK Eilvese), Anton Pourfard (Ziel unbekannt (Studium in Berlin)), Kilian Neufeld (Ziel unbekannt ), Romeo Kumor (USI Lupo Martini Wolfsburg), Samuel Owusu (USI Lupo Martini Wolfsburg), Leon Slodczyk (SV Newroz Hildesheim), Finn-Louis Kiszka (HSC Hannover), Lucien Marcel Jimenez Tejeda (SV Newroz Hildesheim), Anton Pourfard (Tennis Borussia Berlin), Rezzan Bilmez (1. FC Wunstorf), Max Wasl (SV 1946 Bavenstedt)