– Foto: Andreas Santner

Die Transfer-Übersicht in der Oberliga Niedersachsen Zu- und Abgänge zur neuen Spielzeit

Die Klubs der Oberliga Niedersachsen haben ihre Kader deutlich verändert. In den Wochen nach Saisonende hat sich das Transferkarussell kräftig gedreht: Trainerposten wurden neu besetzt, Leistungsträger haben den Verein gewechselt und zahlreiche Neuzugänge sollen frischen Wind bringen. Die Bandbreite reicht dabei von erfahrenen Regionalliga-Akteuren bis hin zu Talenten aus unteren Klassen. Ein Überblick über alle bisher bekannten Transfers der 16 Oberligisten.

1. FC Germania Egestorf-Langreder

Trainer: Boris Besovic

Zugänge: Eiliko Möller (JFV Calenberger Land), Pino Ballerstedt (SV Arminia Hannover), Tilman Bilges (JFV Calenberger Land), Finn Hoffmann (SSV Vorsfelde), Daniel Zürn (Hallescher FC), Bennet Mika Ruf (JFV Calenberger Land), Leo Klipphahn (Eintracht Braunschweig), Cristiano Ashley Nolte (JFV Calenberger Land), Luis Bövers (1. FC Germania Egestorf-Langreder II)

Abgänge: Til Mohrmann (TV Neuenkirchen), Marvin Stieler (TuS Horn-Bad Meinberg), Jos Homeier (1. FC Wunstorf), Aytugcan Kaya (Ziel unbekannt ), Fyn Luca Ebeling (Ziel unbekannt ), Robert Schulte (FC Springe), Christoph Samow (FC Springe), Eric Schröder (SV Bruchhausen-Vilsen), Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Yehor Melenivskyi (Ziel unbekannt), Tim Jelinek (Ziel unbekannt ), Yehor Melenivskyi (VfB Lübeck) Fehlt ein Transfer, ist uns ein Fehler unterlaufen? Meldet euch bei uns! >>> Der heiße Draht! Einfach per WhatsApp: Sende uns Deine Infos an FuPa Niedersachsen