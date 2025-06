Die Transfer-Übersicht in der Oberliga Niedersachsen Zu- und Abgänge zur neuen Spielzeit

Fehlt ein Transfer, ist uns ein Fehler unterlaufen? Meldet euch bei uns! >>> Der heiße Draht! Einfach per WhatsApp: Sende uns Deine Infos an FuPa Niedersachsen





BSV Schwarz-Weiß Rehden

Trainer: Kristian Arambasic

Zugänge: Jannis Harzmeier (JFV RWD Rehden), Daniel Jung (JFV RWD Rehden), David Lucic (SV Arminia Hannover), Dominik Klann (Türkspor Dortmund), Beytullah Özer (SV Wilhelmshaven)

Abgänge: Shkrep Stublla (Ziel unbekannt ), Riad Stublla (Ziel unbekannt ), Shkrep Stublla (Sportfreunde Lotte), Moody Chana (Ziel unbekannt ), Amadou Sarr (Ziel unbekannt ), Lovro Sindik (Ziel unbekannt ), Hakim Traoré (Ziel unbekannt ), Bocar Djumo (Ziel unbekannt ), Elvir Maloku (Ziel unbekannt )



Eintracht Braunschweig II

Trainer: Fabian Adelmann

Zugänge: Jarno Engler (USI Lupo Martini Wolfsburg), Leon Schroeder (SSV Vorsfelde), Finn Hoffmann (SSV Vorsfelde), Jonah Funk (SSV Vorsfelde), Marcel Reim (SV Arminia Vechelde)

Abgänge: Marius Homann (Lehndorfer TSV), Aaron Tshimuanga (Ziel unbekannt), Lennart Schulze Kökelsum (VfV Borussia 06 Hildesheim), Leon Suzuki (California Baptist Lancers), Ole Backfisch (Ziel unbekannt), Julian Moser (SV Rammelsberg), Jona Borsum (Kickers Offenbach), Rami Zouaoui (Ziel unbekannt), Benjamin Mbom (Pausiert), Salem Nouwame (SV Hemelingen), Justin Duda (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)



FC Verden 04

Trainer: Tim Ebersbach

Zugänge: Tim Ebersbach (Rotenburger SV Sportlicher Leiter), Christoph Drewes (Sportlicher Leiter), Bjarne Guth (vereinslos), Hauke Wortmann (TSV Etelsen), Jerrit Lindhorst (SV Werder Bremen), Tim-Liam Freund (MTV Eintracht Celle), Piet Freiberg (SV Werder Bremen), Keno Rayk Rodel (Blumenthaler SV)

Abgänge: Andreas Dressler (), Frank Neubarth (), Philipp Schippert (unbekannt), Jan-Ole Müller (Auslandsjahr), Jeremiah Winter (unbekannt ), Jascha Tiemann (Ziel unbekannt), Dominic Cyriacks (Turnerbund Uphusen)



Heeslinger SC

Trainer: Malte Bösch

Zugänge: Tjade Svend Motzkus (JFV A/O/B/H/H), Nathanael Adu (SG Aumund-Vegesack), Malo Ehlen (Rotenburger SV), Phillip Wilkens (JFV A/O/B/H/H), Emilio Moussalli (Blumenthaler SV), Mateo Zovko (SG Aumund-Vegesack), Omar Kujabi (SV Hemelingen), Tom Trebin (SV Atlas Delmenhorst), Wolfgang Pesch (SG Unterstedt), Florian Bente (TSV Eintracht Immenbeck)

Abgänge: Oliver Gerken (TuS Elsdorf), Eren Badur (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Kevin Rehling (Ziel unbekannt), Abdul Gafar Abdul Rauf (ETSV Hamburg), Tom Bütefür (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Lenn Spremberg (SC Paderborn 07 II)



Lüneburger Sport-Klub Hansa

Trainer: Tarek Gibbah

Zugänge: Tarek Gibbah (Rotenburger SV), Jona Prigge (MTV Treubund Lüneburg), Nick Tappe (MTV Römstedt), Bennet Alexander Rotetzki (Niendorfer TSV), Arne Exner (FC Eintracht Norderstedt), Tobias Guthardt (TSV Adendorf), Tjark Etienne Dörr (JFV A/O/B/H/H), William Monteiro Magnus Francisco (TV Jahn Schneverdingen), Wilson Alex Pinto Coelho Junior (TV Jahn Schneverdingen), Tom Bütefür (Heeslinger SC)

Abgänge: Steffen Tiegs (SV Eintracht Lüneburg), Corvin Behrens (TuS Neetze)



MTV Wolfenbüttel

Trainer: Deniz Dogan, Michael Nietz

Zugänge: Noah Dominik Mook (), Direnc Güven (USI Lupo Martini Wolfsburg), Lasse Homann (USI Lupo Martini Wolfsburg), Niklas Richter (SSV Vorsfelde), Marvin Oktay (FT Braunschweig), Maximilian Moslener (FT Braunschweig), Oliwier Bosacki (MTV Wolfenbüttel), Joey Ben Bock (MTV Wolfenbüttel), Ömer Güzel (MTV Wolfenbüttel), Phil Brand (MTV Wolfenbüttel)

Abgänge: Niklas Kühle (FC Germania Bleckenstedt), Ismet-Halabi Hussein (SSV Kästorf), Philipp Steinke (Ziel unbekannt), Phil Matzulla (Ziel unbekannt), Dzelal Grosonja (Ziel unbekannt), Julio Rodrigues (Ziel unbekannt), Felix Stumpe (Ziel unbekannt )



SC Spelle-Venhaus

Trainer: Tobias Harink

Zugänge: Maximilian Meier (Westfalia Kinderhaus), Nils Bußmann (Vorwärts Wettringen), Felix Golkowski (SV Meppen II), Matteo Echelmeyer (SC Spelle-Venhaus), Niklas Harms-Ensink (SV Vorwärts Nordhorn)

Abgänge: Christoph Ahrens (SG Freren 1921), Torben Stegemann (Karriereende), Christian Düker (Ziel unbekannt ), Jannik Landwehr (Karriereende), Christian Düker (SV Bethen), Elias Leferink (SC Altenrheine)



SV Atlas Delmenhorst

Trainer: Key Riebau

Zugänge: Sven Lameyer (VfL Oldenburg), Kilian Sanden (VfL Oldenburg), Lucas Bauer (GVO Oldenburg), Jonas Eilers (VfL Osnabrück U19), Alejo Sanchez Romero (SC SF Niedersachsen Vechta)

Abgänge: Luca Kemna (SV Wilhelmshaven), Michael Yeoboah (Pausiert), Sinan Brüning (Auslandsstudium), Tom Trebin (Ziel unbekannt), Tom Trebin (Heeslinger SC)



SV Holthausen Biene

Trainer: Henning Schmidt

Zugänge: Felix Ahlers (SV Bawinkel 1956), Bennet Thelen (SG Freren 1921), Nino Krasnenko (SV Olympia Laxten), Simon Hüer (SG Teglingen / SV Meppen / Schwefingen), Olaf Eggert ()

Abgänge: Robert Bartling (SF Schwefingen 1949), David Christoph (SV Holthausen Biene II), Steffen Möller (SV Holthausen Biene II), Yannic-Noah Reimann ()



SV Meppen II

Trainer:

Zugänge: Shirin Namoyan (FC Schüttorf 09), Redir Mohamad (SV Vorwärts Nordhorn), Titus Jakob (VfL Oldenburg), Simon Hoffmann (VfL Oldenburg), Tjark Eckmeyer (VfB Oldenburg), Ryan Kirkil (CVV Achilles Enschede U23), Julian Walker (SG Teglingen / SV Meppen / Schwefingen), Colin Decker (SG Teglingen / SV Meppen / Schwefingen), Michael Klaß (SG Teglingen / SV Meppen / Schwefingen), Luca Köster (SV Meppen), Said Abbey (BSV Kickers Emden)

Abgänge: Jan-Luca Warrink (SV Veldhausen 07), Sam Martron (FC Schüttorf 09), Leon Kugland (SV Eintracht Nordhorn), Oliver Holthaus (SV Eintracht Nordhorn), Louis Hebbelmann (SV Eintracht Nordhorn), Joshua Hülsmann (SV Eintracht Nordhorn), Joshua Siemoneit (SV Eintracht Nordhorn), Felix Golkowski (SC Spelle-Venhaus), Chris Veltrup (SF Schwefingen 1949), Sebastian Hörst (SV Büren 2010), Dennis Wego (SV Brake), Oliver Krüssel (Karriereende ), Louis Gravemann (Pausiert (Auslandssemester)), Thomas Kemper (Ziel unbekannt), Volker Dworak (Ziel unbekannt), Stephan Hormann (Ziel unbekannt), Tobias Bartels (unbekannt), Martin Raming-Freesen (Karriereende)



SV Wilhelmshaven

Trainer: David Jahdadic

Zugänge: Yanni Regäsel (Westfalia Herne), Efkan Erdogan (FC Union 60 Bremen), Luca Kemna (SV Atlas Delmenhorst), Ajdin Herovic (Wilhelmshavener SC FRISIA), Bertony Konda (), Rhys-Bernad Chiawah Pufong (VfL Oldenburg), Mechak Lazolo Nankishi (OSC Bremerhaven), Maurice Bank (Westfalia Herne), Leonardo Halili (VfB Oldenburg), Florian Schmidt (SV Wilhelmshaven), Enes Muric (TuS Bersenbrück)

Abgänge: Florian Schmidt (Ziel unbekannt ), Milot Ademi (FC Rot-Weiß Erfurt), Ali Hazimi (FC FW Zetel), Gian-Luca Reck (Ziel unbekannt ), Beytullah Özer (Ziel unbekannt ), Moulaye N'Diaye (Ziel unbekannt (Wohl 1 Liga Luxemburg)), Darren Rios (Ziel unbekannt ), Beytullah Özer (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Mathis Laue (Ziel unbekannt), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Yesua Motango (FC Rot-Weiß Erfurt), Florian Schmidt (SV Wilhelmshaven), Francis Abula Agombire (Bremer SV)



TSV Wetschen

Trainer: Artur Zimmermann

Zugänge: Leon Grabowsky (BV Stift Quernheim), Aljoscha Wilms (TV Dinklage), Hannes Fiedler (BW Lohne), Tamino Köhler (SV Heiligenfelde), Justus Frederik Treseler (SV Rödinghausen)

Abgänge: Louis Thelken (SC Twistringen), Rojhat Agackiran (Preußen Espelkamp)



TuS Bersenbrück

Trainer: Andy Steinmann

Zugänge: Maik Emmrich (SC Melle 03), Simon James (SC Melle 03), Julius Kanowski (VfB Oldenburg), Marcel Abeling (SV Rödinghausen), David Buchholz (), Stepan Strashnoi (JSG Rot-Weiß Nord), Jona Nees (eigene Jugend)

Abgänge: Michel Eickschläger (BSV Kickers Emden), Jules Reimerink (Karriereende ), Pascal Schmidt (SV Bevern), Emre-Can Agil (SSC Dodesheide), Samir Haxha (Borussia Emsdetten), Mattes Langelage (Borussia Emsdetten), Marcel Ruschmeier (Viktoria 08 Georgsmarienhütte), Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck), Bjarne Korte (SV Bevern), Luca Thale (Ziel unbekannt ), Enes Muric (Ziel unbekannt ), Jannis Kirschbaum (Ziel unbekannt ), Alexander Bannink (Karriereende ), Michael Grote (SV Eintracht Neuenkirchen), Enes Muric (SV Wilhelmshaven)



USI Lupo Martini Wolfsburg

Trainer: Ludger Tusch

Zugänge: Bangin Bakir (MTV Eintracht Celle), Aziz Kiy (MTV Eintracht Celle), Robin Alexander Sarstedt (SC Hemmingen-Westerfeld), Robin Dreesen (TSV Havelse), Filip Pavlovic (SV Arminia Hannover), Romeo Kumor (VfV Borussia 06 Hildesheim), Samuel Owusu (VfV Borussia 06 Hildesheim), Arlind Sadiku (1. FC Wunstorf), Lukas Brettschneider (BV Germania Wolfenbüttel), Ilhan Kizilhan (SV Newroz Hildesheim), Marlo Moretti (SSV Vorsfelde), Athanasios Palanis (SSV Vorsfelde), Osman Altin (VfB Germania Halberstadt)

Abgänge: Direnc Güven (MTV Wolfenbüttel), Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC), Robert Herrmann (Karriereende), Junior Laubach (Ebot-Etchi) (Karriereende), Dennis Jungk (Ziel unbekannt ), Maxim Safronow (TSV Havelse), Dennis Dubiel (Ziel unbekannt), Christopher Alberts (Studium in den USA), Max Herter (Ziel unbekannt), David Chamorro (Karriereende), Yassin Jemai (TSV Havelse), Andrea Rizzo (FC Germania Bleckenstedt), Jannes Drangmeister (Ziel unbekannt ), Jarno Engler (Eintracht Braunschweig II), Lasse Homann (MTV Wolfenbüttel), Dennis Dubiel (SSV Vorsfelde), Simone De Gaetani (Ziel unbekannt ), Melvin Luczkiewicz (MTV Gifhorn), Justin Cimino (MTV Gifhorn), Simone De Gaetani (MTV Gifhorn)



VfV Borussia 06 Hildesheim

Trainer: Ridha Kitar

Zugänge: Mick Gudra (TSV Havelse), Cenay Üzümcü (FSV Schöningen), Klaas Gatermann (FC Germania Bleckenstedt), Mahdi Kahled Biso (SV Newroz Hildesheim), Lennart Schulze Kökelsum (Eintracht Braunschweig II), Robin Wedemeier (OSV Hannover), Louis Malina (Chemnitzer FC), Mohsin Isifou (VfV Borussia 06 Hildesheim)

Abgänge: Rezzan Bilmez (1. FC Sarstedt), Sascha Algermissen (SV Arminia Hannover), Nikos Elfert (STK Eilvese), Erhan Yilmaz (STK Eilvese), Can Gökdemir (STK Eilvese), Anton Pourfard (Ziel unbekannt (Studium in Berlin)), Kilian Neufeld (Ziel unbekannt ), Romeo Kumor (USI Lupo Martini Wolfsburg), Samuel Owusu (USI Lupo Martini Wolfsburg), Leon Slodczyk (SV Newroz Hildesheim), Finn-Louis Kiszka (HSC Hannover), Lucien Marcel Jimenez Tejeda (SV Newroz Hildesheim)