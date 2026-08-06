Die Transfer der Frauen-Landesligen in Württemberg

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Sportvg Feuerbach
Trainer: Axel Süßlin
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spvgg Berneck-Zwerenberg
Trainer: Manuel Gall
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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FC Blau-Weiß Bellamont
Trainer: Stefan Brauchle
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Bellenberg
Trainer: Robert Schwab
Zugänge: Burcin Karadeniz (TSV Regglisweiler)
Abgänge: Jennifer Ehekircher (FC Loppenhausen), Jennifer Ehekircher (FC Loppenhausen II), Alisa Mack (SG FC Penzing / Hofstetten)
Spvgg Aldingen
Trainer: David Klemm, Anna-Lena Keller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSG Ulm 99
Trainer: Rigakis Charalampos, Wolfgang Lutz
Zugänge: Franziska Weiss (SV Unterjesingen), Paulina Weber (Reaktiviert), Wolfgang Lutz (TSG Söflingen), Sabrina Ben Boudaoud (SGM AHP I (Pfaffenhofen))
Abgänge: Janine Wilke (TSV Holzheim), Lisa Hofmann (TSV Holzheim)
SSV Reutlingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Deuchelried
Trainer: Sascha Ebenhoch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Uttenweiler/Unlingen / Unlingen
Trainer: Felix Lutz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Albeck
Trainer: Michael Ortlieb
Zugänge: Hanna Schwab (SG SV Ebnat / SV Waldhsn.), Lea Seibold (SG SV Ebnat / SV Waldhsn.), Nicki Häge (SV Jungingen II)
Abgänge: Anna Vogel (SV Grün-Weiß Baiershofen)
SG SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz / Kellmünz / Dettingen
Trainer: Timo Erdmann, Giuseppe Pecoraro
Zugänge: Lisa Krempel (SGM Hohenmemmingen/Sontheim)
Abgänge: keine
TSV Sondelfingen
Trainer: Alexander Sulzberger
Zugänge: Sonique Pforte (SG Bernhausen/Plattenh.), Lotta Seibert (SG Bernhausen/Plattenh.)
Abgänge: Jose Diogo Silva Neto (SG TSG Salach / VfR Süßen)
TSV Tettnang II
Trainer: Philipp Dittmann
Zugänge: Damai Bock (SV Deggenhausertal)
Abgänge: Celine Katrin Schwarz (Karriereende), Gina Rizzolo (Pausiert), Samantha Jane Hart (Karriereende), Milla Muro (Pausiert)
SG SGM Warthausen/Alberweiler / Alberweiler II
Trainer: Christian Schwer
Zugänge: keine
Abgänge: keine