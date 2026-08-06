 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Die Transfer der Frauen-Landesligen in Württemberg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uwe Stöffler

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
Reutlingen
SGM Uttenweiler/Unlingen
SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aktuelle Teams der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1

Sportvg Feuerbach
Trainer: Axel Süßlin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Spvgg Berneck-Zwerenberg
Trainer: Manuel Gall
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Satteldorf
Trainer: Steffen Schromm
Zugänge: Laura Böhret (TSV Neuenstein)
Abgänge: keine

SV Hoffeld
Trainer: Filippo Milazzo
Zugänge: keine
Abgänge: Julia Hörz (VfL Sindelfingen Ladies)

SV Oberreichenbach
Trainer: Holger Simon
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TGV Dürrenzimmern
Trainer: Victoria Mahmoud
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Münchingen II
Trainer: Benjamin Fix
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Nellmersbach
Trainer: Jannik Mack, Josephine Leschik
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Neuenstein II
Trainer: Natalie Wied
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Ruppertshofen
Trainer: Jannick Hopfenzitz, Sophia Möhler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Wendlingen
Trainer: Mete Duman
Zugänge: keine
Abgänge: Caroline Müller (SV Jungingen), Hanna Schmidt (FV 09 Nürtingen), Isabel Hildebrand (FV 09 Nürtingen), Lisa Traub (VfB Obertürkheim), Sabrina Trampitsch (1. FC Heidenheim)

VfB Obertürkheim
Trainer: Valon Kica
Zugänge: Lisa Diehl (VfB Stuttgart II), Jana Linke (VfB Stuttgart II), Sophie Bayer (VfB Stuttgart II), Lisa Traub (TSV Wendlingen)
Abgänge: keine

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Aktuelle Teams der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 2

FC Blau-Weiß Bellamont
Trainer: Stefan Brauchle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Bellenberg
Trainer: Robert Schwab
Zugänge: Burcin Karadeniz (TSV Regglisweiler)
Abgänge: Jennifer Ehekircher (FC Loppenhausen), Jennifer Ehekircher (FC Loppenhausen II), Alisa Mack (SG FC Penzing / Hofstetten)

Spvgg Aldingen
Trainer: David Klemm, Anna-Lena Keller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSG Ulm 99
Trainer: Rigakis Charalampos, Wolfgang Lutz
Zugänge: Franziska Weiss (SV Unterjesingen), Paulina Weber (Reaktiviert), Wolfgang Lutz (TSG Söflingen), Sabrina Ben Boudaoud (SGM AHP I (Pfaffenhofen))
Abgänge: Janine Wilke (TSV Holzheim), Lisa Hofmann (TSV Holzheim)

SSV Reutlingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Deuchelried
Trainer: Sascha Ebenhoch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Uttenweiler/Unlingen / Unlingen
Trainer: Felix Lutz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Albeck
Trainer: Michael Ortlieb
Zugänge: Hanna Schwab (SG SV Ebnat / SV Waldhsn.), Lea Seibold (SG SV Ebnat / SV Waldhsn.), Nicki Häge (SV Jungingen II)
Abgänge: Anna Vogel (SV Grün-Weiß Baiershofen)

SG SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz / Kellmünz / Dettingen
Trainer: Timo Erdmann, Giuseppe Pecoraro
Zugänge: Lisa Krempel (SGM Hohenmemmingen/Sontheim)
Abgänge: keine

TSV Sondelfingen
Trainer: Alexander Sulzberger
Zugänge: Sonique Pforte (SG Bernhausen/Plattenh.), Lotta Seibert (SG Bernhausen/Plattenh.)
Abgänge: Jose Diogo Silva Neto (SG TSG Salach / VfR Süßen)

TSV Tettnang II
Trainer: Philipp Dittmann
Zugänge: Damai Bock (SV Deggenhausertal)
Abgänge: Celine Katrin Schwarz (Karriereende), Gina Rizzolo (Pausiert), Samantha Jane Hart (Karriereende), Milla Muro (Pausiert)

SG SGM Warthausen/Alberweiler / Alberweiler II
Trainer: Christian Schwer
Zugänge: keine
Abgänge: keine