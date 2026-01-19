 2026-01-19T08:28:16.618Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Die Trainerwechsel von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga

Es haben bei den Teams im Gebiet des Fußball-Landesverbands Brandenburg einige Trainerwechsel stattgefunden - hier gibt es die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg

Eine Fußball-Saison ohne Trainerwechsel gibt es in der Regel nicht. Im Gebiet des Fußball-Landesverbands Brandenburg hat es in der Saison 2025/2026 einige Neubesetzungen an der Seitenlinie gegeben. Hier gibt es die ständig aktualisierten Trainerwechsel von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga in der Übersicht.

---

Die Trainerwechsel auf FuPa in der Übersicht

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Regionalliga Nordost

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der NOFV-Oberliga Nord

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der NOFV-Oberliga Süd

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Brandenburgliga

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesliga Nord

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesliga Süd

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesklasse Nord

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesklasse Süd

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesklasse Ost

________________

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesklasse West

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

________________

Die Trainerwechsel-Übersicht gibt es für alle Ligen auf FuPa. Eine entsprechende Filterung kann vorgenommen werden, die folgendermaßen funktioniert: Unten rechts findet ihr einen blauen Button mit drei Strichen. Sobald ihr draufklickt, öffnet sich ein Menü mit Filter-Optionen. Dort müsst ihr "Trainerwechsel" auswählen, schon werden euch die erfassten Wechsel innerhalb einer Liga angezeigt. Als Beispiel gibt es hier die Kreisoberligen in Brandenburg:


>>> Die Trainerwechsel der Dahme/Fläming-Liga

>>> Die Trainerwechsel der Kreisoberliga Havelland

>>> Die Trainerwechsel der Kreisoberliga Niederlausitz

>>> Die Trainerwechsel der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

>>> Die Trainerwechsel der Ostbrandenburgliga

>>> Die Trainerwechsel der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

>>> Die Trainerwechsel der Südbrandenburgliga

>>> Die Trainerwechsel der Uckermarkliga

Aufrufe: 019.1.2026, 16:00 Uhr
redAutor