Die Trainersuche ist beendet

Diese Verpflichtung darf durchaus als Coup bezeichnet werden. Öztürk verfügt in der Rhein-Neckar-Region über eine große Erfahrung und hat als Spieler unter anderem beim SV Sandhausen seine Fußabdrücke hinterlassen. Der 48-Jährige hat bis zum Ende der gerade abgelaufenen Saison die U23 des VfR Mannheim in der Landesliga Rhein-Neckar trainiert und mit selbiger einen beachtlichen sechsten Rang als Aufsteiger belegt.

In den Jahren zuvor machte er sich einen Namen als Erfolgstrainer beim 1.FC Wiesloch von 2014 bis 2019, mit einer kleinen Unterbrechung von einem Jahr bei Türkspor Mosbach. 2022/23 coachte er den VfL Neckarau in der Verbandsliga und als Interimstrainer am Saisonende den ASV Eppelheim in der Landesliga.