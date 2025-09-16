 2025-09-15T13:56:57.594Z

– Foto: Hübner

Die Trainerstimmen nach der Partie Jesteburg-Bendestorf gegen Elbdeich

Paddy Hohnschild und Timo Kissel im Videointerview

Nach der Partie des FC Jesteburg-Bendestorf II gegen die SG Elbdeich sprach Olaf Hübner vom YouTube-Kanal „HIER GEBLIEBEN! Kleckerwald & Seeveauen mit beiden Trainern.

So., 14.09.2025, 12:00 Uhr
Abpfiff

