– Foto: Schlikis

Die Trainer-Prognose bewahrheitet sich - Vizemeister noch ohne Sieg "Nach dem Totalaussetzer gegen Himmelpforten hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt und den Kampf angenommen"

Der amtierende Vizemeister Bliedersdorf konnte auch im dritten Saisonspiel nicht gewinnen und musste im Heimspiel gegen Aufsteiger Bargstedt mit einem Punkt zufrieden sein.

Der 3. Spieltag der Kreisliga Stade zieht sich über die komplette Woche und machte am Dienstagabend in Bliedersdorf den Anfang. Di., 19.08.2025, 20:00 Uhr FSV Bliedersdorf-Nottensdorf FSV Blie.-N. TuS Eiche Bargstedt Bargstedt 1 1 Abpfiff

Auf dem kleinen, engen Trainingsplatz entwickelte sich von Beginn an ein umkämpftes Spiel, auf dem ein geordneter Spielaufbau kaum möglich war. Bargstedt fand sich mit diesen Bedingungen zunächst besser zurecht und ging durch Johannes Schaerffer, der die Kugel flach ins Eck beförderte, in Führung (15.).