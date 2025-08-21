Die Trainer-Prognose bewahrheitet sich - Vizemeister noch ohne Sieg

Der amtierende Vizemeister Bliedersdorf konnte auch im dritten Saisonspiel nicht gewinnen und musste im Heimspiel gegen Aufsteiger Bargstedt mit einem Punkt zufrieden sein.
Der 3. Spieltag der Kreisliga Stade zieht sich über die komplette Woche und machte am Dienstagabend in Bliedersdorf den Anfang.
Auf dem kleinen, engen Trainingsplatz entwickelte sich von Beginn an ein umkämpftes Spiel, auf dem ein geordneter Spielaufbau kaum möglich war.
Bargstedt fand sich mit diesen Bedingungen zunächst besser zurecht und ging durch Johannes Schaerffer, der die Kugel flach ins Eck beförderte, in Führung (15.).
Anschließend erarbeitete sich der FSV mehr Spielanteile und fand durch einen Heber von Nico Winkelmann zum Ausgleich (35.). Im zweiten Durchgang blieb Bliedersdorf leicht überlegen, der Chancenzettel war nach Lattentreffern von Winkelmann (63.) und Andre Meier (73.) aber relativ ausgeglichen.
„Wir können und müssen mit dem Punkt leben“, sagt FSV-Coach Rainer Rambow, der vor der Saison eine schwere Spielzeit prognostiziert hatte. „Ich hätte mir aber schon gewünscht, dass wir besser reinkommen. Nach dem Totalaussetzer gegen Himmelpforten hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt und den Kampf angenommen.“ Bargstedt sichert sich wiederum den ersten Zähler nach dem Aufstieg.
Tore: 0:1 (15.) Jo. Schaerffer, 1:1 (35.) Winkelmann.