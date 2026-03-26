Die Trainer mit den effektivsten Einwechslungen 2025/26

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Europas Spitze: Vincent Kompany (FC Bayern München) führt das Ranking einsam an. Er ist der einzige Trainer, dessen Einwechselspieler im Schnitt genau 1,00 Torbeteiligungen pro Partie beisteuern.

Internationale Top-Performer: In La Liga glänzt Hansi Flick (0,86), während Dick Schreuder (NEC Nijmegen, 0,82) die Eredivisie anführt. In der Serie A liegt Raffaele Palladino (0,79) vorn.

Dominanz der Bundesliga: Mit vier Trainern unter den Top 10 (u. a. Sebastian Hoeneß, Nico Kovac und Lukas Kwasniok) stellt die Bundesliga die effektivsten „Joker-Coaches“.

Rückstand der Premier League: Überraschenderweise schafft es kein Trainer aus England unter die Top 10. Mikel Arteta (Arsenal) ist dort mit einem Wert von 0,71 der Spitzenreiter.

Qualitätskluft: Nur eine Elitegruppe von fünf Trainern erreicht einen Schnitt von mindestens 0,80 Torbeteiligungen durch Einwechselspieler pro Spiel.

Vincent Kompany (FC Bayern München) führt alle Trainer mit durchschnittlich 1,00 direkten Torbeteiligungen pro Spiel durch Einwechselspieler an. Kein Premier-League-Trainer ist unter den Top 10 in Bezug auf den Einfluss der Bankspieler. Die Bundesliga-Trainer führen diese Rangliste am deutlichsten an, gefolgt von Vincent Kompany, Sebastian Hoeneß (FC Stuttgart) mit 0,81, Nico Kovac (Borussia Dortmund) mit 0,78 und Lukas Kwasniok (FC Köln) mit 0,74. Die Trainer mit dem größten Einfluss der Bankspieler in La Liga sind Hansi Flick (FC Barcelona) mit 0,86 direkten Torbeteiligungen pro Spiel durch Einwechselspieler, Diego Simeone (Atlético Madrid) mit 0,72 und Claudio Giraldez (Celta Vigo) mit 0,69. In der Ligue 1 führen Bruno Genesio (OSL) und Sébastien Pocognoli (FC Monaco) die Liste an, deren Einwechselspieler durchschnittlich 0,78 bzw. 0,75 direkte Torbeteiligungen pro Spiel erzielen. von Einwechselspielern, wobei Luis Enrique (PSG) mit 0,65 folgt.

Die Top Drei der Serie A sind Raffaele Palladino (Atalanta) mit 0,79 direkten Torbeteiligungen pro Spiel als Einwechselspieler, Cristian Chivu (Inter Mailand) mit 0,73 und Fabio Pisacane (Cagliari) mit 0,53.

Die Liga Portugal wird von Francisco Farioli (Porto) angeführt, dessen Einwechselspieler durchschnittlich 0,74 direkte Torbeteiligungen pro Spiel erzielen, gefolgt von Rui Borges (Sporting Lissabon) mit 0,62 und José Mourinho (Benfica Lissabon) mit 0,61.

Die Eredivisie wird von Dick Schreuder (NEC Nijmegen) mit 0,82 direkten Torbeteiligungen pro Spiel als Einwechselspieler angeführt, vor Peter Bosz (PSV Eindhoven) mit 0,61 und Rick Kruys (Volendam) und Danny Buijs (Fortuna Sittard), die beide 0,57 erreichen.

Die Premier League Der bestplatzierte Trainer ist Mikel Arteta (Arsenal), dessen eingewechselte Spieler durchschnittlich 0,71 direkte Torbeteiligungen pro Spiel erzielen. Es folgt Fabian Hurzeler (Brighton) mit 0,45, während Unai Emery (Aston Villa), Marco Silva (Fulham), Scott Parker (Burnley) und Andoni Iraola (Bournemouth) alle mit 0,42 gleichauf liegen.

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