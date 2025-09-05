Die Trainer kommen zurück

"Dieses Mal ist Philip Westermann der passende Ansprechpartner", meldete Markus Bonset mit einem Schmunzeln aus dem wohlverdienten Urlaub. Der Trainer des FV 03 Ladenburg kehrt aber pünktlich zum zweiten Spieltag am Sonntag bei Enosis Mannheim zurück (Anpfiff, 15 Uhr). Da sein Trainerkollege Burak Bas ebenfalls am ersten Spieltag im Urlaub weilte, betreute Philip Westermann die Römerstädter.

Der verletzte Mittelfeldspieler wird demnächst zum zweiten Mal am verletzten Kreuzband operiert und muss vermutlich die komplette Saison 2025/26 aussetzen. "Ich bin aber nach wie vor eng an der Mannschaft dran und da hat es dann auch gepasst, dass ich ausgeholfen habe", sagt der 31-Jährige. Mit ihm am Seitenrand gab es zum Auftakt eine 1:3-Niederlage gegen den SC Olympia Neulußheim.

"Die muss man diese Runde auf dem Zettel haben, da sie gut eingekauft haben und von mehreren Seiten schon als Topfavorit gehandelt wurden", sagt Westermann über den starken Aufsteiger und räumt ein, „sie waren besser als wir, aber wir haben gut dagegengehalten und waren deshalb nicht unzufrieden.“