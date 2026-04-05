Die Trainer gehen voran: Borstel und JesBe feiern wichtige Siege

– Foto: Steffi Rathje

Der Abstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg 2 spitzt sich zu: Beim MTV Borstel-Sangenstedt wirkt der regionalligaerfahrene Cheftrainer Lukas Pägelow mittlerweile selbst mit und ebnet für sein Team einen wichtigen Erfolg. Auch JesBe-Spielertrainer Andre Müller legte für sein Team den Grundstein für eine Moralvorstellung.

Erst am Gründonnerstag bewiesen die Hermannsburger mit ihrer Punkteteilung in Meckelfeld, dass sie trotz der aussichtslosen Lage keine Begegnung abschenken. Viel mehr lag der Druck beim MTV Borstel-Sangenstedt, der mit Blick auf den Ligaverbleib unbedingt einen Dreier einfahren musste.

Auf einem schwer zu bespielenden Geläuf waren für die Gäste die ruhenden Bälle der Schlüssel. Cheftrainer Lukas Pägelow drückte eine Freistoß-Hereingabe von Co-Trainer Phillip-Oliver Gruhn über die Linie (25.). Nach dem Seitenwechsel war es Christopher Blunk, der aus dem Gewühl das Spielgerät über die Linie beförderte (54.). Weil das Tabellenschlusslicht in der Schlussphase durch Veysi Yavsan auf die Ergebnistafel fand (82.), musste der MTV nochmal um seine Punkte zittern. Letztlich kletterte der MTV mit dem Schlusspfiff vorerst auf den Relegationsplatz. Am kommenden Samstag steht Borstel vor dem nächsten richtungsweisenden Keller-Kracher gegen Düshorn/Krelingen.

Zunächst deutete nicht viel daraufhin, dass JesBe Zählbares mit auf die Heimreise nehmen könnte: Nach einem ruhenden Ball legte Philipp Baumann vor (7.), kurz darauf legte Jannik Heiligenstadt im zweiten Versuch bei einem Strafstoß entscheidend nach (15.). Kurz vor der Pause stellte Spielertrainer Andre Müller für die Gäste aber den Fuß in die Tür und brachte sein Team auf die Ergebnistafel (39.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Jesteburger die Partie, weil sie von der Bank frische Energie brachten. Joker Niklas Behle holte in nur zwei Minuten zum entscheidenden Doppelschlag aus (66., 67.). Schließlich war es die ebenfalls eingewechselte Zweitherren-Leihgabe Aleksander Rusic, die für Jannik Thees zur Entscheidung auflegte (77.). JesBe verschafft sich Luft im Abstiegskampf und klettert zumindest vorerst auf den achten Platz.