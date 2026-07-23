 2026-07-23T06:38:08.609Z

Transfers

Die Trainer der Mainzer Fußballteams

Neue Impulse oder Kontinuität? Der Trainer-Überblick von der Bezirksliga Rheinhessen bis zu den B-Klassen

von Franziska Donauer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Marco Jantz nimmt in der Bezirksliga Platz auf der Trainerbank in der Saison 2026/27.
Marco Jantz nimmt in der Bezirksliga Platz auf der Trainerbank in der Saison 2026/27. – Foto: Mario Luge - Archiv

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
A-Klasse Mainz-Bingen
B-Klasse Mz-Bi West
B-Klasse MzBi Ost
B-Kl. AzWo Nord

Mainz. Neue Saison, neues (Trainer-)Glück? In den Mainzer Mannschaften hat es im Sommer zahlreiche Veränderungen gegeben, auch an der Seitenlinie. Andere Clubs setzen derweil auf Kontinuität. Wer coacht wen?

Bezirksliga Rheinhessen

SG Basara/Moguntia 1896 II: Mit dem Vater-Sohn-Duo Andreas und Alessio Elbert ist zuletzt der Aufstieg geglückt. In der laufenden Saison soll das Familiengespann auf der Trainerbank für die nächsten Erfolge sorgen.

TSG Bretzenheim II: Gleich drei Trainer stehen bei der Zweitvertretung der Bretzenheimer in der Hauptverantwortung: Rauf Acar und Marco Keine coachten bereits in der Vorsaison, nun ist auch Dennis Schmidmeier dabei. Er war zuletzt für die A-Junioren der SG Harxheim im Einsatz.

FV Budenheim: Daniel Kittl führte seine „Amigos“ über die Aufstiegsspiele in die Bezirksliga. Der 50-Jährige bleibt eine weitere Saison der Chef an der Seitenlinie.

Die weiteren Trainer(teams) der Bezirksliga aus dem Mainzer Raum sowie bis zur B-Klasse abwärts seht ihr im großen Überblick der Allgemeinen Zeitung.