Die Trainer der Mainzer Fußballteams

Mainz. Neue Saison, neues (Trainer-)Glück? In den Mainzer Mannschaften hat es im Sommer zahlreiche Veränderungen gegeben, auch an der Seitenlinie. Andere Clubs setzen derweil auf Kontinuität. Wer coacht wen?
SG Basara/Moguntia 1896 II: Mit dem Vater-Sohn-Duo Andreas und Alessio Elbert ist zuletzt der Aufstieg geglückt. In der laufenden Saison soll das Familiengespann auf der Trainerbank für die nächsten Erfolge sorgen.
TSG Bretzenheim II: Gleich drei Trainer stehen bei der Zweitvertretung der Bretzenheimer in der Hauptverantwortung: Rauf Acar und Marco Keine coachten bereits in der Vorsaison, nun ist auch Dennis Schmidmeier dabei. Er war zuletzt für die A-Junioren der SG Harxheim im Einsatz.
FV Budenheim: Daniel Kittl führte seine „Amigos“ über die Aufstiegsspiele in die Bezirksliga. Der 50-Jährige bleibt eine weitere Saison der Chef an der Seitenlinie.