Die Torschützenkönige der Regionalliga West & was sie heute machen

Die Regionalliga West ist seit ihrer Neugründung im Jahr 2012 eine Anlaufstelle für viele spannende Spieler in Nordrhein-Westfalen. Aber auch hier stehen die Torjäger im Fokus, deshalb verschafft euch FuPa in diesem Text einen Überblick über die bisherigen Torschützenkönige der Regionalliga West - und verraten euch, wo die Knipser heute spielen, wenn sie das überhaupt noch machen. Spoiler vorab: Selbst die Scheich-Millionen von Newcastle United spielen in dieser Liste eine Rolle.

Die Saison 2017/18 hat aus Stürmer-Sicht ein Alleinstellungsmerkmal: Mit Christopher Kramer und Marius Bülter gab es gleich zwei Torschützenkönige, denn beide trafen jeweils 20-mal. Runtergerechnet hatte Bülter für den SV Rödinghausen die etwas bessere Quote, da er im Gegensatz zu Kramer (34 Einsätze) nur 30 Spiele benötigte. Angreifer Kramer verbrachte insgeheim zwei Spielzeiten beim Wuppertaler SV und hält sich vorzugsweise im Norden auf. Er spielte beispielsweise für den VfB Oldenburg, den VfB Lübeck und Holstein Kiel in der Regionalliga Nord. Seit 2024/25 spielt er in Schleswig-Holstein in der Oberliga für VfR Neumünster.

In seinem zweiten Jahr in Ostwestfalen startete der routinierte Stürmer mit 20 Toren in 33 Einsätzen durch und erreichte mit Rödinghausen knapp hinter Viktoria Köln und Rot-Weiß Oberhausen Rang drei in der Liga. Engelmann, der laut FuPa-Datenbank nur in der Saison 2012/13 nicht in der Regionalliga West auflief (BV Cloppenburg), trug außerdem die Trikots von RWO, dem SC Verl und der Sportfreunde Lotte.

Die Regionalliga-Saison 2019/20 fiel der Corona-Pandemie zum Opfer und wurde nach etwa 25 Spielen per Quotientenregel abgebrochen. Engelmanns 25 Tore in 26 Spielen sorgten für den Meistertitel des SV Rödinghausen, der allerdings nicht aufsteigen wollte. Stattdessen nahm der SC Verl an der Aufstiegsrelegation teil und schaffte den Sprung in die 3. Liga.

Simon Engelmann ist der personifizierte Torjäger der Regionalliga West - deshalb ist er auch der Führende der ewigen Torschützenliste. Vor der Saison verpflichtete ihn Rot-Weiss Essen aus Rödinghausen, um mit ihm gemeinsam den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. Borussia Dortmund II machte am Ende zwar das Rennen, aber RWE brillierte mit 29 Toren von Engelmann nicht nur in der Liga (40 Einsätze), auch im DFB-Pokal. Unter anderem setzte sich der Traditionsverein gegen Bayer 04 Leverkusen dank des Stürmers durch . Im verspäteten Niederrheinpokal-Finale schoss er 2020 beim 3:1-Sieg über den 1. FC Kleve sogar alle Tore.

Zum vierten Mal in Serie hat Simon Engelmann die Torjägerkanone der West-Staffel gewonnen - und diese 24 Tore waren die wichtigsten seiner bisherigen Laufbahn: Der Routinier hat Rot-Weiss Essen endlich in die 3. Liga geschossen , weshalb es in der kommenden Saison einen neuen Torschützenkönig geben wird. Der Knipser wechselte im Sommer 2023 zurück zum SV Rödinghausen. Zum Juli 2025 wechselt er zum SV Meppen und beendet seine Laufbahn in der Regionalliga West.

Vor der Saison hätten wohl nicht viele auf Serhat-Semih Güler als Torschützenkönig der Regionalliga West getippt. Im Sommer wechselte die Nummer elf des Wuppertaler SV vom Absteiger Bonner SC in das Bergische Land und schlug direkt blendend ein. Mit 23 Toren und 29 Spielen eroberte er Platz eins der Torjägerliste, das wohl aber erst spät: Acht Treffer in den letzten sechs Partien ließen Güler noch zum besten Knipser der Saison 2022/23 werden. Spielt seit Sommer 2023 für den FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Im Winter 2024 wechselte er zum TSV 1860 München in die 3. Liga . Mittlerweile ist er Edeljoker von Viktoria Köln in der 3. Liga.

Alemannia Aachen verpflichtete Anton Heinz im Sommer 2023 als Königstransfer von Rot-Weiß Oberhausen, denn der Angreifer lieferte in den vergangenen regelmäßig für RWO ab. Und dieser Transfer sollte sich wie kein zweiter auszahlen: Heinz schoss 20 Tore, legte weitere zwölf Tore auf und war ein Hauptgarant an der Meisterschaft und Drittliga-Rückkehr der Tivoli-Kicker. Unvergessen: Sein Freistoß-Dreierpack gegen den Wuppertaler SV !

Marius Bülter dürfte der breiteren Masse eher ein Begriff sein, immerhin ist der gebürtige Ostwestfalen in der Bundesliga im Einsatz. Über die Stationen Rödinghausen und 1. FC Magdeburg kam der Offensivmann 2019 zu Union Berlin in die 1. Liga und absolvierte 58 Spiele. Nach zwei Jahren verpflichtete ihn 2021 der FC Schalke 04 - und mit Königsblau schaffte er die direkte Rückkehr in die Bundesliga. Als bester S04-Kicker konnte Bülter den Abstieg 2023 aber nicht verhindern - er blieb dem Oberhaus nach seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim aber erhalten.

2016/17: Mike Wunderlich (Viktoria Köln)

Mr. Viktoria Köln darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Zwischen 2011 und 2021 leitete Mike Wunderlich die offensiven Geschicke der Domstädter und spielte 2016/17 seine individuell beste Saison. In 33 Einsätzen produzierte er 48 Scorerpunkte - 29 Tore und 19 Vorlagen. Seine konstant starken Leistungen haben den heutigen Kicker des 1. FC Kaiserslautern Rang zwei in der ewigen Torschützenliste beschert. Ohne die Verbundenheit zur Viktoria hätten neben den 28 Einsätzen in der 2. Bundesliga für den FSV Frankfurt wohl auch weitere Runden auf Top-Niveau in Wunderlichs Vita stehen können. Wunderlich startete seiner Trainerkarriere beim SV Bergisch Gladbach, ist aktuell vereinslos.

2015/16: Marlon Ritter (Borussia Mönchengladbach II)

23 Tore in 32 Einsätzen hatte Marlon Ritter 2016 für die U23 von Borussia Mönchengladbach am Ende auf dem Konto, doch auf sein Bundesliga-Debüt musste er etwas länger warten. In der Jugend auch für den FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen im Einsatz, wechselte Ritter 2016 zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga, aber auch da gelang der Durchbruch nicht. Das war dann aber beim SC Paderborn der Fall. Ritter, mittlerweile in der 2. Liga für den 1. FC Kaiserslautern im Einsatz, schaffte mit den Ostwestfalen zwei Aufstiege und lief 2019/20 elfmal in der Bundesliga auf.

2014/15: Jesse Weißenfels (Sportfreunde Lotte)

Auch Jesse Weißenfels stammt aus der Gladbacher Talentschmiede. Beim SV Sonsbeck empfahl sich der 92er mit 19 Toren in 19 Spielen für höhere Aufgaben und kam über den FC Schalke 04 II zu du Sportfreunde Lotte. 2014/15 zahlte sich diese Verpflichtung direkt aus, denn Weißenfels wurde mit 20 Toren und 34 Einsätzen wahrscheinlich für viele überraschend Torschützenkönig. Auch diese Leistung blieb nicht unbemerkt, Preußen Münster holte ihn in Liga 3. Anschließend kam er über die Stuttgarter Kickers und den SV Waldhof Mannheim 2020 zur SSVg Velbert. Seit 2023 spielt der Jahrgang 1992 nicht mehr.

2013/14: Aziz Bouhaddouz (Bayer 04 Leverkusen II)

Die U23 von Bayer 04 Leverkusen gibt es mittlerweile nicht mehr, deshalb wird Aziz Bouhaddouz wohl der einzige Regionalliga-Torschützenkönig in der Geschichte der Werkself bleiben. Mit 24 Toren in 27 Einsätzen glänzte der Marokkaner 2013/14 unterhalb des Bayer-Kreuzes. In seiner fußballerischen Vita sind einige Stationen zu finden - die meiste Zeit spielte Bouhaddouz in der 2. Bundesliga. Seine Klubs: FSV Frankfurt, Erzgebirge Aue, SV Wehen Wiesbaden, Viktoria Köln, SV Sandhausen, St. Pauli und der MSV Duisburg. Seit 2023/24 wieder in der Regionalliga im Einsatz - beim FSV Frankfurt. Das größte Highlight seiner Laufbahn war sicherlich die WM-Teilnahme mit Marokko 2018 in Russland. Er wurde zweimal eingewechselt. Beendete seine Karriere im Sommer 2024.

2012/13: Sven Michel (Borussia Mönchengladbach II, Sportfreunde Siegen)

Die angesprochenen Newcastle-Millionen kommen zum Schluss. Sven Michel wechselte im Januar 2022 vom SC Paderborn in die Bundesliga zu Union Berlin, weil Max Kruse die Hauptstädter gen VfL Wolfsburg verließ, die Wölfe verkauften Stürmer Wout Weghorst an den FC Burnley, weil dieser Chris Wood per Ausstiegsklausel an eben Newcastle United verlor. Das Kapitel Hauptstadt ist seit dem Sommer 2023 auch wieder beendet, denn Michel stürmt fortan für den FC Augsburg.

Viele Jahre vor diesem Millionen-Kreislauf feierte die Regionalliga West zur Saison 2012/13 ihre Neuauflage mit dem Meister Sportfreunde Lotte. Seiner Zeit im Fokus stand Michel zunächst bei Sportfreunde Siegen, denn für den Aufsteiger schoss er in der Hinrunde 14 Tore in 20 Einsätzen. Grund genug für Borussia Mönchengladbach II ihn zu verpflichten. Nach weiteren sechs Toren in 15 Begegnungen war Michel mit insgesamt 20 Treffern erster Torschützenkönig. In Gladbach blieb er ohne Bundesliga-Einsatz, das änderte sich erst über den Umweg Energie Cottbus beim SC Paderborn, denn gemeinsam mit Ritter schaffte der haarlose Stürmer den Durchmarsch in die Bundesliga. 2019/20 traf er im deutschen Oberhaus in 29 Duellen fünfmal. Wechselte 2024 nach Stationen beim 1. FC Union Berlin und FC Augsburg zurück nach Paderborn.

Die Torschützenkönige / Top-Torjäger der Regionalliga West in Zahlen

2012/13: Sven Michel, Borussia Mönchengladbach II: 20 Tore

2013/14: Aziz Bouhaddouz, Bayer 04 Leverkusen II: 24 Tore

2014/15: Jesse Weißenfels, Sportfreunde Lotte: 20 Tore

2015/16: Marlon Ritter, Borussia Mönchengladbach II: 23 Tore

2016/17: Mike Wunderlich, Viktoria Köln: 29 Tore

2017/18: Christopher Kramer, Wuppertaler SV, und Marius Bülter, SV Rödinghausen: 20 Tore

2018/19: Simon Engelmann, SV Rödinghausen: 20 Tore

2019/20: Simon Engelmann, SV Rödinghausen: 25 Tore

2020/21: Simon Engelmann, Rot-Weiss Essen: 29 Tore

2021/22: Simon Engelmann, Rot-Weiss Essen: 24 Tore

2022/23: Serhat-Semih Güler, Wuppertaler SV: 23 Tore

2023/24: Anton Heinz, Alemannia Aachen: 20 Tore

2024/25: Wird bald gekürt

Die Torjäger-Datenbank der Regionalliga West

Wer sich einen Überblick über alle Torschützen der einzelnen Spielzeiten verschaffen möchte, kann das über die Regionalliga-Chronik der West-Staffel machen. Wählt die entsprechende Saison aus, navigiert dann auf "Rankings" und wählt "Torjäger", um die Torjägerlisten der Regionalliga West für die jeweilige Saison aufzurufen.