Die Tormaschinen in Württemberg: die Teams mit den meisten Treffern

Die Saison ist in vollem Gange und bereits zahlreiche Siege wurden eingefahren. Doch welche Teams haben aktuell die meisten Tore auf ihrem Konto? FuPa gibt euch dazu die Übersicht für Württemberg.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
61 Tore in 8 Spielen - SKV Palästina Al Q´uds Stuttgart (Kreisliga B)
58 Tore in 9 Spielen - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (Kreisliga B)
57 Tore in 6 Spielen - TSV Korntal (Kreisliga B)
52 Tore in 7 Spielen - SV Tuna Spor Echterdingen (Kreisliga B)
52 Tore in 7 Spielen - 1. FC Donzdorf II (Kreisliga B)
51 Tore in 9 Spielen - TG Gönningen (Kreisliga B)
51 Tore in 10 Spielen - TSV Meckenbeuren II (Kreisliga B)
50 Tore in 7 Spielen - TSV Leinfeldne (Kreisliga B)
50 Tore in 8 Spielen - VfL Eberstadt (Kreisliga B)
50 Tore in 9 Spielen - SGM Dettingen/Glems II (Kreisliga B)
49 Tore in 8 Spielen - VfL Stuttgart (Kreisliga B)
49 Tore in 8 Spielen - TSV Waldenbronn-Esslingen (Kreisliga B)
47 Tore in 8 Spielen - SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See (Kreisliga B)
46 Tore in 8 Spielen - SV Weiler (Kreisliga B)
