Dominik Martin (links im Bild) und Philipp Auer haben derzeit beide 8 Treffer auf dem Konto – Foto: SV Reinstetten/ SV Mietingen

Nach zehn Spieltagen in der Landesliga, Staffel 4, ist das Rennen um die Torjägerkrone noch sehr offen. Zwei Angreifer prägen derzeit das Geschehen: Philipp Auer vom SV Mietingen und Dominik Martin vom SV Reinstetten stehen mit jeweils acht Treffern an der Spitze der Torjägerliste. Dahinter folgt ein breites Verfolgerfeld, in dem gleich mehrere Spieler in Lauerstellung liegen.

Für Dominik Martin (22) ist die neue Saison eine Fortsetzung seiner Erfolgsgeschichte. Nach seinem Wechsel im Sommer vom SV Sulmetingen zum SV Reinstetten knüpft er nahtlos an seine starken Leistungen an. Bereits in der vergangenen Spielzeit erzielte der Stürmer 19 Treffer – und auch in seinem neuen Umfeld trifft er weiter zuverlässig. „Natürlich freut man sich als Stürmer über Tore, aber für mich steht immer die Mannschaft im Vordergrund“, sagt Martin. „Ohne die Vorarbeit meiner Mitspieler wären die Treffer gar nicht möglich gewesen.“ Die Eingewöhnung beim neuen Verein verlief für den Torjäger reibungslos. „Mit der Saison beim SV Reinstetten bin ich bisher sehr zufrieden. Ich wurde super aufgenommen, die Stimmung in der Mannschaft ist klasse und man merkt, dass jeder für den anderen arbeitet. Das macht es mir auch leicht, meinen Teil beizutragen.“ Dass er mit seiner Treffsicherheit bereits wieder ganz vorne in der Statistik auftaucht, nimmt Martin gelassen: „Die Torjägerkanone ist für mich kein persönliches Ziel – wobei sie mich sehr reizt. Wichtiger ist, dass wir als Team erfolgreich sind und unsere Punkte holen.“

Ein ähnlich starkes Zwischenfazit zieht Philipp Auer, der beim SV Mietingen derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt. Acht Treffer nach zehn Spielen bedeuten für ihn nicht nur die geteilte Führung in der Torjägerliste, sondern auch eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorsaison. „Momentan läuft es wirklich richtig gut“, sagt Auer. „Man merkt einfach, dass die Mannschaft in den letzten Wochen enorm zusammengewachsen ist. Wir sind zu einer echten Einheit geworden, in der jeder für den anderen kämpft und alles gibt.“ Die Harmonie innerhalb des Teams scheint auch für seine persönliche Form eine große Rolle zu spielen. „Am Ende stand ich dann oft einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, beschreibt Auer seine aktuelle Erfolgsquote. Auf die Frage nach der Torjägerkanone bleibt er bescheiden: „Ich muss sagen, persönlich habe ich kein Auge auf die Torjägerkanone. Klar, das wäre ein schöner persönlicher Erfolg, aber der Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund.“