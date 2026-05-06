Die Torjäger vom Mittelrhein: Wer dominiert die A-Kreisligen?

Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Staffeln zusammengestellt.
1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 26 Tore und 9 Vorlagen in 25 Spielen
2. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 21 Tore und 16 Vorlagen in 25 Spielen
3. Marius Motter (SV Rott): 20 Tore und 10 Vorlagen in 22 Spielen
4. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 20 Tore und 5 Vorlagen in 23 Spielen
5. René Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): 20 Tore und 4 Vorlagen in 23 Spielen
1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 26 Tore und 20 Vorlagen in 24 Spielen
2. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 22 Tore und 10 Vorlagen in 23 Spielen
3. Marc Velten (Union Biesfeld): 18 Tore und 10 Vorlagen in 25 Spielen
4. Philipp Fabrizius (TuS Immekeppel): 16 Tore und 3 Vorlagen in 17 Spielen
5. Rinor Latifi (TuS Lindlar): 15 Tore und 1 Vorlage in 21 Spielen
1. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 26 Tore und 13 Vorlagen in 21 Spielen
2. Rosario Kaufmann (SV Hertha Buschhoven): 23 Tore und 4 Vorlagen in 26 Spielen
3. Maximilian Engels (SV Wachtberg): 21 Tore und 7 Vorlagen in 23 Spielen
4. Jasper Carl Wohlenberg (Fortuna Bonn II): 21 Tore und 4 Vorlagen in 18 Spielen
5. Christian Beetz (FC Pech): 21 Tore und 3 Vorlagen in 18 Spielen
1. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 24 Tore und 8 Vorlagen in 15 Spielen
2. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 19 Tore und 11 Vorlagen in 23 Spielen
3. Marvin Kornetzky (BC Oberzier): 19 Tore und 9 Vorlagen in 25 Spielen
4. Luis Kugel (Jugendsport Wenau): 18 Tore und 6 Vorlagen in 23 Spielen
5. Kevin Peters (Hambach-Stammeln): 18 Tore und 3 Vorlagen in 21 Spielen
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 24 Tore und 12 Vorlagen in 21 Spielen
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 23 Tore und 3 Vorlagen in 20 Spielen
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim): 18 Tore und 16 Vorlagen in 20 Spielen
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16 Tore und 4 Vorlagen in 22 Spielen
5. Jens Knebel (SV Sötenich): 15 Tore und 11 Vorlagen in 20 Spielen
1. Thomas Schmidt (FC Dynamo Erkelenz): 30 Tore und 12 Vorlagen in 23 Spielen
2. Maurice Winkens (SV Breberen): 22 Tore und 10 Vorlagen in 19 Spielen
3. Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): 18 Tore und 4 Vorlagen in 20 Spielen
4. Philipp Heinrichs (FSV Geilenkirchen): 17 Tore und 10 Vorlagen in 18 Spielen
5. Fabian Reimann (SV Roland Millich): 17 Tore und 6 Vorlagen in 24 Spielen
1. Julien Gromann (VfL Poll): 20 Tore und 6 Vorlagen in 25 Spielen
2. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 17 Tore und 7 Vorlagen in 20 Spielen
3. Felix Tolksdorf (DJK Südwest II): 16 Tore und 5 Vorlagen in 23 Spielen
4. Niko Kuhn (SC Volkhoven): 15 Tore und 24 Vorlagen in 25 Spielen
5. Martin Fritz Breil (SC Blau-Weiß Köln II): 13 Tore und 8 Vorlagen in 23 Spielen
1. Dominik Leone (RG Wesseling): 34 Tore und 10 Vorlagen in 25 Spielen
2. Robin Semrau (Bedburger BV): 23 Tore und 5 Vorlagen in 22 Spielen
3. Leon Alexander Wieland (Bedburger BV): 19 Tore und 8 Vorlagen in 25 Spielen
4. Lovre Hrgota (SV Rheidt): 17 Tore und 13 Vorlagen in 24 Spielen
5. Jamie Schütz (RG Wesseling): 16 Tore und 17 Vorlagen in 20 Spielen
1. Michael Fischer (TuS Winterscheid): 25 Tore und 12 Vorlagen in 24 Spielen
2. Besmir Simnica (SV Fortuna Müllekoven): 22 Tore und 12 Vorlagen in 24 Spielen
3. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 18 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen
4. Blerton Ademi (SV Rot-Weiß Hütte): 17 Tore und 12 Vorlagen in 23 Spielen
5. Manuel Jäger (1. FC Spich II): 15 Tore und 8 Vorlagen in 23 Spielen