Die Torjäger vom Mittelrhein: Wer dominiert die A-Kreisligen? Von Aachen bis Sieg – Die treffsichersten Angreifer der Saison 2025/26 im Überblick von Benedikt Hitze · Gestern, 19:45 Uhr · 0 Leser

Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Staffeln zusammengestellt.

Kreisliga A Aachen 1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 26 Tore und 9 Vorlagen in 25 Spielen

2. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 21 Tore und 16 Vorlagen in 25 Spielen

3. Marius Motter (SV Rott): 20 Tore und 10 Vorlagen in 22 Spielen

4. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 20 Tore und 5 Vorlagen in 23 Spielen

5. René Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): 20 Tore und 4 Vorlagen in 23 Spielen Kreisliga A Berg 1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 26 Tore und 20 Vorlagen in 24 Spielen

2. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 22 Tore und 10 Vorlagen in 23 Spielen

3. Marc Velten (Union Biesfeld): 18 Tore und 10 Vorlagen in 25 Spielen

4. Philipp Fabrizius (TuS Immekeppel): 16 Tore und 3 Vorlagen in 17 Spielen

5. Rinor Latifi (TuS Lindlar): 15 Tore und 1 Vorlage in 21 Spielen

Kreisliga A Bonn 1. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 26 Tore und 13 Vorlagen in 21 Spielen

2. Rosario Kaufmann (SV Hertha Buschhoven): 23 Tore und 4 Vorlagen in 26 Spielen

3. Maximilian Engels (SV Wachtberg): 21 Tore und 7 Vorlagen in 23 Spielen

4. Jasper Carl Wohlenberg (Fortuna Bonn II): 21 Tore und 4 Vorlagen in 18 Spielen

5. Christian Beetz (FC Pech): 21 Tore und 3 Vorlagen in 18 Spielen Kreisliga A Düren 1. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 24 Tore und 8 Vorlagen in 15 Spielen

2. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 19 Tore und 11 Vorlagen in 23 Spielen

3. Marvin Kornetzky (BC Oberzier): 19 Tore und 9 Vorlagen in 25 Spielen

4. Luis Kugel (Jugendsport Wenau): 18 Tore und 6 Vorlagen in 23 Spielen

5. Kevin Peters (Hambach-Stammeln): 18 Tore und 3 Vorlagen in 21 Spielen