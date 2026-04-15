Die Torjäger vom Mittelrhein: Wer dominiert die A-Kreisligen?

In vielen Ligen ist es eng an der Torjäger-Spitze − in einer Liga gibt es sogar Gleichstand. Für Spannung ist also gesorgt. Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Staffeln zusammengestellt.
1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 21 Tore und acht Vorlagen in 21 Spielen
2. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 20 Tore und elf Vorlagen in 22 Spielen
3. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 19 Tore und fünf Vorlagen in 20 Spielen
4. Marius Motter (SV Rott): 17 Tore und zehn Vorlagen in 19 Spielen
5. René Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): 17 Tore und vier Vorlagen in 20 Spielen
1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 23 Tore und 18 Vorlagen in 21 Spielen
2. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 21 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen
3. Marc Velten (Union Biesfeld): 15 Tore und 8 Vorlagen in 22 Spielen
4. Philipp Fabrizius (TuS Immekeppel): 15 Tore und 3 Vorlagen in 15 Spielen
5. David Förster (TuS Lindlar): 13 Tore und 7 Vorlagen in 17 Spielen
1. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 24 Tore und 12 Vorlagen in 20 Spielen
2. Rosario Kaufmann (SV Hertha Buschhoven): 21 Tore und 4 Vorlagen in 23 Spielen
3. Dennis Prause (SV Wachtberg): 19 Tore und 15 Vorlagen in 19 Spielen
4. Tim Stein (SV Ippendorf): 19 Tore und 11 Vorlagen in 22 Spielen
5. Maximilian Engels (SV Wachtberg): 18 Tore und 6 Vorlagen in 20 Spielen
1. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 21 Tore und 6 Vorlagen in 12 Spielen
2. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 18 Tore und 9 Vorlagen in 21 Spielen
3. Marvin Kornetzky (BC Oberzier): 18 Tore und 8 Vorlagen in 22 Spielen
4. Kevin Peters (Hambach-Stammeln): 17 Tore und 2 Vorlagen in 20 Spielen
5. Alexander Hürtgen (DJK Viktoria Golzheim): 16 Tore und 13 Vorlagen in 19 Spielen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21 Tore und 1 Vorlage in 17 Spielen
2. Max Hofmann (SSV Golbach): 16 Tore und 9 Vorlagen in 18 Spielen
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim): 14 Tore und 13 Vorlagen in 17 Spielen
4. Jens Knebel (SV Sötenich): 14 Tore und 11 Vorlagen in 17 Spielen
5. Marcel Blum (TuS Chlodwig Zülpich II): 13 Tore und 4 Vorlagen in 18 Spielen
1. Thomas Schmidt (FC Dynamo Erkelenz): 22 Tore und 9 Vorlagen in 20 Spielen
2. Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): 17 Tore und 4 Vorlagen in 17 Spielen
3. Maurice Winkens (SV Breberen): 16 Tore und 6 Vorlagen in 16 Spielen
4. Lukas Hermann (Viktoria Waldenrath-Straeten): 15 Tore und 5 Vorlagen in 20 Spielen
5. Maik Römer (Union Schafhausen II): 13 Tore und 5 Vorlagen in 18 Spielen
1. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 17 Tore und 7 Vorlagen in 18 Spielen
2. Julien Gromann (VfL Poll): 17 Tore und 6 Vorlagen in 22 Spielen
3. Niko Kuhn (SC Volkhoven): 14 Tore und 22 Vorlagen in 22 Spielen
4. Felix Tolksdorf (DJK Südwest II): 13 Tore und 4 Vorlagen in 20 Spielen
5. Marcel Brillowski (Olympia Köln): 12 Tore und 6 Vorlagen in 18 Spielen
1. Dominik Leone (RG Wesseling): 26 Tore und 6 Vorlagen in 22 Spielen
2. Robin Semrau (Bedburger BV): 20 Tore und 2 Vorlagen in 19 Spielen
3. Thomas Michels (Pulheimer SC): 16 Tore und 14 Vorlagen in 21 Spielen
4. Lovre Hrgota (SV Rheidt): 15 Tore und 13 Vorlagen in 21 Spielen
5. Gabriel Arfaoui (TuS Blau-Weiß Königsdorf II): 15 Tore und 8 Vorlagen in 20 Spielen
1. Michael Fischer (TuS Winterscheid): 21 Tore und 11 Vorlagen in 21 Spielen
2. Besmir Simnica (SV Fortuna Müllekoven): 19 Tore und 8 Vorlagen in 21 Spielen
3. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 18 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen
4. Blerton Ademi (SV Rot-Weiß Hütte): 14 Tore und 11 Vorlagen in 20 Spielen
5. Bujar Delijaj (FC Kosova Sankt Augustin): 13 Tore und 9 Vorlagen in 15 Spielen