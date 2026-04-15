Die Torjäger vom Mittelrhein: Wer dominiert die A-Kreisligen? Von Aachen bis Sieg – Die treffsichersten Angreifer der Saison 2025/26 im Überblick von Benedikt Hitze · Heute, 16:44 Uhr · 0 Leser

Jaspar Minderjahn, Sam Kirschsieper, Thomas Weißkopf und Thomas Schmidt (v.l.) gehören zu den torgefährlichsten Spielern der A-Ligen. – Foto: Tosch, Kleinjung, JB, Max Medi

In vielen Ligen ist es eng an der Torjäger-Spitze − in einer Liga gibt es sogar Gleichstand. Für Spannung ist also gesorgt. Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Staffeln zusammengestellt.

Kreisliga A Aachen 1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 21 Tore und acht Vorlagen in 21 Spielen

2. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 20 Tore und elf Vorlagen in 22 Spielen

3. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 19 Tore und fünf Vorlagen in 20 Spielen

4. Marius Motter (SV Rott): 17 Tore und zehn Vorlagen in 19 Spielen

5. René Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): 17 Tore und vier Vorlagen in 20 Spielen Kreisliga A Berg 1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 23 Tore und 18 Vorlagen in 21 Spielen

2. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 21 Tore und 10 Vorlagen in 20 Spielen

3. Marc Velten (Union Biesfeld): 15 Tore und 8 Vorlagen in 22 Spielen

4. Philipp Fabrizius (TuS Immekeppel): 15 Tore und 3 Vorlagen in 15 Spielen

5. David Förster (TuS Lindlar): 13 Tore und 7 Vorlagen in 17 Spielen

Kreisliga A Bonn 1. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 24 Tore und 12 Vorlagen in 20 Spielen

2. Rosario Kaufmann (SV Hertha Buschhoven): 21 Tore und 4 Vorlagen in 23 Spielen

3. Dennis Prause (SV Wachtberg): 19 Tore und 15 Vorlagen in 19 Spielen

4. Tim Stein (SV Ippendorf): 19 Tore und 11 Vorlagen in 22 Spielen

5. Maximilian Engels (SV Wachtberg): 18 Tore und 6 Vorlagen in 20 Spielen Kreisliga A Düren 1. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 21 Tore und 6 Vorlagen in 12 Spielen

2. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 18 Tore und 9 Vorlagen in 21 Spielen

3. Marvin Kornetzky (BC Oberzier): 18 Tore und 8 Vorlagen in 22 Spielen

4. Kevin Peters (Hambach-Stammeln): 17 Tore und 2 Vorlagen in 20 Spielen

5. Alexander Hürtgen (DJK Viktoria Golzheim): 16 Tore und 13 Vorlagen in 19 Spielen