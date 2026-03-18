Die Torjäger-Könige vom Mittelrhein: Wer dominiert die Kreisligen?

(v.l,.) Jaspar Minderjahn vom VfL Vichttal II, Tim Breuer vom TSV Schönau und Dominik Leone von RG Wesseling gehören zu den torgefährlichen Spielern der A-Ligen. – Foto: Tosch, TSV Schönau, Bork

Ob in der Eifel, im Bergischen oder im Kölner Umland: Überall kämpfen die Knipser um die Torjägerkanone. Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Staffeln zusammengestellt.

1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 20 Tore und acht Vorlagen in 19 Spielen 2. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 19 Tore und fünf Vorlagen in 19 Spielen 3. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 18 Tore und zehn Vorlagen in 19 Spielen 4. Nick Krückels (VfL Vichttal II): 14 Tore und elf Vorlagen in 18 Spielen 5. Marius Motter (SV Rott): 14 Tore und sieben Vorlagen in 16 Spielen

1. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 19 Tore und sieben Vorlagen in 17 Spielen

2. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 17 Tore und zehn Vorlagen in 18 Spielen

3. Marc Velten (Union Biesfeld): 14 Tore und sieben Vorlagen in 19 Spielen

4. Philipp Fabrizius (TuS Immekeppel): 13 Tore und eine Vorlage in 12 Spielen

5. Nick Risch (SSV Nümbrecht II): 13 Tore und eine Vorlage in 14 Spielen

Kreisliga A Bonn:

1. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 19 Tore und neun Vorlagen in 17 Spielen

2. Rosario Kaufmann (SV Buschhoven): 19 Tore und vier Vorlagen in 20 Spielen

3. Tim Stein (SV Ippendorf): 18 Tore und elf Vorlagen in 20 Spielen

4. Dennis Prause (SV Wachtenberg): 18 Tore und zehn Vorlagen in 17 Spielen

5. Jasper Carl Wohlenberg (SC Fortuna Bonn II): 16 Tore und vier Vorlagen in 13 Spielen

Kreisliga A Düren:

1. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 16 Tore und sechs Vorlagen in 18 Spielen

2. Luis Kugel (Jugendsport Wenau): 14 Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen

3. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 14 Tore und drei Vorlagen in neun Spielen

4. Lucca Heucken (FC Burgwart): 14 Tore und zwei Vorlagen in 18 Spielen

5. Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): 13 Tore und fünf Vorlagen in 17 Spielen

Kreisliga A Euskirchen:

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 20 Tore und eine Vorlage in 14 Spielen

2. Jens Knebel (SV Sötenich): 13 Tore und sechs Vorlagen in 14 Spielen

3. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12 Tore und neun Vorlagen in 14 Spielen

4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Vorlagen in 16 Spielen

5. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim): 11 Tore und 13 Vorlagen in 14 Spielen

Kreisliga A Heinsberg:

1. Thomas Schmidt (FC Dynamo Erkelenz): 18 Tore und acht Vorlagen in 17 Spielen

2. Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): 14 Tore und vier Vorlagen in 13 Spielen

3. Philipp Heinrichs (FSV Geilenkirchen): 12 Tore und sechs vorlagen in 13 Spielen

4. Lukas Hermann (Viktoria Waldenrath-Straeten): 12 Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen

5. Alexander Kohlen (SV Brachelen): 11 Tore und sieben Vorlagen in 17 Spielen

Kreisliga A Köln:

1. Julien Gromann (VfL Poll): 16 Tore und sechs Vorlagen in 19 Spielen

2. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 16 Tore und vier Vorlagen in 16 Spielen

3. Niko Kuhn (SC Volkhoven): 12 Tore und 21 Vorlagen in 19 Spielen

4. Marcel Brillowski (Olympia Köln): 12 Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen

5. Martin Fritz Breil (Blau-Weiß Köln II): 12 Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen

Kreisliga A Rhein-Erft:

1. Dominik Leone (RG Wesseling): 25 Tore und sechs Vorlagen in 19 Spielen

2. Robin Semrau (Bedburger BV): 16 Tore und zwei Vorlagen in 16 Spielen

3. Lovre Hrgota (SV Rheidt): 15 Tore und dreizehn Vorlagen in 19 Spielen

4. Gabriel Arfaoui (Königsdorf II): 15 Tore und acht Vorlagen in 19 Spielen

5. Leon Alexander Wieland (Bedburger BV): 15 Tore und sechs Vorlagen in 18 Spielen

Kreisliga A Sieg:

1. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 18 Tore und zehn Vorlagen in 19 Spielen

2. Michael Fischer (TuS Winterscheid): 18 Tore und neun Vorlagen in 18 Spielen

3. Besmir Simnica (SV Fortuna Müllekoven): 17 Tore und sechs Vorlagen in 18 Spielen

4. Bujar Delijaj (FC Kosova Sankt Augustin): 13 Tore und neun Vorlagen in 15 Spielen

5. Castello de Sousa Barroso (SV Umutspor Troisdorf): 13 Tore und vier Vorlagen in 15 Spielen