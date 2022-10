Die Torfabrik hat Konjunktur!

Ein Sahne-Spiel machte unsere erste Herrenmannschaft am Sonntag auswärts in Bawinkel!

Concordia nahm von Anfang an das Heft in die Hand und bestimmte so bis zum Schlusspfiff das Spiel. Immer wieder konnten die Jungs von Trainer Bernhard Lammers sich Torchancen herausspielen.

So gelang Peter Berning bereits in der 15. Spielminute die 0:1-Führung!

Es folgte ein Elfmeter-Doppelpack durch Käpt'n Philipp Johanning (17', 26').

Peter Berning entschied mit seinem zweiten Treffer (33') schon frühzeitig die Partie.

Olli Ackermann (71') und Olli Niehof (75') machten in der zweiten Halbzeit das halbe Dutzend voll: 0:6!

Dabei blieb es. Bawinkel kam kaum vor das Tor von Keeper Marco Freund.