„Die Tore waren nur eine Frage der Zeit“

Der SCW Göttingen hat im Auswärtsspiel beim VfR Dostluk Osterode einen klaren 4:0-Erfolg gefeiert und sich damit in der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 4 auf Platz acht verbessert. Für das Schlusslicht aus Osterode bedeutete die Niederlage die achte Saisonniederlage bei lediglich einem Punktgewinn.

„Wir haben sehr abgeklärt und souverän gespielt“, kommentierte SCW-Trainer Steffen Claaßen nach dem Spiel. Die Gäste zeigten auf dem kleinen Spielfeld Geduld und nutzten ihre Chancen konsequent, ohne dem Gegner Raum zu lassen. „Wir haben keine Torchance zugelassen über die gesamte Spielzeit und geduldig auf unsere Momente gewartet“, so Claaßen weiter.

Die Partie begann zunächst zäh, da Dostluk tief und kompakt stand. Doch mit dem ersten Treffer öffnete sich die Defensive der Gastgeber, und SCW Göttingen konnte die Partie kontrolliert nach Hause bringen. Die Mannschaft zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit ihre spielerische Überlegenheit und sorgte mit weiteren Toren für eine klare Entscheidung.

Durch den Erfolg behauptet SCW Göttingen seine Position im Mittelfeld der Liga, während VfR Dostluk Osterode weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz bleibt. Claaßen fasste zusammen: „Auf einem sehr kleinen Platz stand der Gegner gut und tief. Die Tore waren eine Frage der Zeit. Sobald der Dosenöffner geschafft war, wurde es einfacher.“

Als nächstes steht für SCW Göttingen das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SG Werratal auf dem Zettel, für Dostluk geht es zum Sechs-Punkte-Spiel gegen SV Groß Ellershausen-Hetjershausen.