Die Toptorschützen & Stammspieler: 6 Akteure verlassen die Kickers

Nach einer Saison zum Vergessen laufen die Aufräumarbeiten am Würzburger Dallenberg. Die Kickers stehen mal wieder vor einem Umbruch. Am Wochenende nun hat der FWK bekanntgegeben, dass sechs Akteure den Verein verlassen werden. Es dürften nicht die einzigen Abgänge bleiben.

Der Verein veröffentlichte am Wochenende ein kurzes und knappes Statement auf seinen Social Media-Kanälen: "Wir verabschieden uns von Fabian Wessig, Moritz Hannemann, Benyas Junge-Abiol, Benjamin Girth, Noah Awassi und Jonas Wieselsberger, die den Verein zur neuen Saison verlassen. Danke für Euren Einsatz, Eure Leidenschaft und die gemeinsamen Momente auf und neben dem Platz. Für Euren weiteren Weg wünschen wir Euch nur das Beste und viel Erfolg!"

Damit werden mit Fabian Wessig (10 Tore), Benjamin Girth (9 Tore), Moritz Hannemann (9 Tore) und Benyas Junge-Abiol (7 Tore) gleich vier der fünf besten Torschützen der abgelaufenen Saison wegbrechen. Zweifelsohne ein Qualitätsverlust. Vor allem der 22-jährige Mittelfeldmann Wessig dürfte wohl einige Angebote aus dem Profibereich vorliegen haben.



Mit Schienenspieler Jonas Wieselsberger, der vor der abgelaufenen Saison von der SpVgg Bayreuth an den Dallenberg gekommen war, verabschiedet sich ein weiterer Stammspieler nach nur einer Spielzeit wieder. Auch Abwehrmann Noah Awassi, vor der Saison vom FSV Frankfurt verpflichtet, stand zumeist in der Stammelf, wenn er fit war. Damit ist klar: Das Gesicht der Kickers wird sich in der kommenden Saison wieder gravierend ändern. Bislang konnten die Unterfranken mit Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth) Liam Omore (FV Illertissen) und Dominic Schmidt (FC 08 Homburg) drei Neuzugänge präsentieren. Bekanntlich wird auch auf der Trainerbank frischer Wind Einzug halten, wenn Marc Reitmaier mit Beginn der Vorbereitung bei den "Rothosen" loslegt.