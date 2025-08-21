Die Topspiele der letzten Saison auch im dieses Jahr?

Bereits nach 16 Minuten ging Kosova durch M. Stellmach mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte F. Ahmeti per Foulelfmeter auf 2:0, er sollte später Torschützenkönig der Saison 2024/25 werden. Doch der FCR hielt dagegen und verkürzte in der 25. Minute durch L. Sola auf 2:1. Das Spiel blieb rasant und hochklassig, ehe B. Idrizi in der 63. Minute das 3:1 erzielte. L. Fronia brachte die Gäste in der 73. Minute noch einmal heran, doch am Ende blieb es beim 3:2 für den FC Kosova.

Im Hinspiel der vergangenen Saison musste der FC Remscheid in den Düsseldorfer Süden nach Benrath reisen, wo der FC Kosova seine Heimspiele austrägt. Rund 200 Zuschauer sahen damals ein spannendes Fußballspiel. „Des einen Freud, des anderen Leid“, so könnte man es zusammenfassen.

Das Rückspiel im Februar im Röntgenstadion bot ein völlig anderes Bild. Vor 761 Zuschauern brachte P. Knop den FCR bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später schwächte sich Kosova durch eine Rote Karte für den übermotivierten Torwart, einen ehemaligen Remscheider selbst S. Takahashi hatte sich seine Rückkehr ins Röntgenstadion sicher anders vorgestellt. Von da an dominierte der FCR das Spielgeschehen. Mit zwei schnellen Treffern durch L. Sola und A. Al Khalil (61./62. Minute) stellte Remscheid die Weichen endgültig auf Sieg.

Im weiteren Saisonverlauf tauschten beide Teams regelmäßig die Tabellenplätze. Doch das Saisonfinale hatte es in sich. Während der FCR knapp scheiterte, erwischte es den FC Kosova härter. Eigentlich schon auf Aufstiegskurs, zwei Teams sollten schließlich hochgehen, kam es fünf Spiele vor Schluss nach dem Bergisch Born spiel, zur überraschenden Trainerentlassung nach zwei Niederlagen und einem Remis. Es war ein gebrauchter Sonntag: Niederlage, Trainerwechsel und obendrein eine eingeschlagene Frontscheibe. Doch der erhoffte Impuls blieb aus. Kosova verlor die beiden folgenden Partien, konnte am Ende aus den letzten fünf Spielen nur zwei Siege und drei Niederlagen verbuchen.

Am letzten Spieltag kam es doch noch mal zum Showdown: Gleich vier Vereine hatten noch Chancen auf den Aufstieg, darunter Remscheid und Kosova. Doch beide scheiterten, SG Holzheim sicherte sich durch einem Sieg als Tabellenzweiter hinter Jüchen-Garzweiler den Aufstieg.

Umbruch bei Kosova – Stabilität in Remscheid

In der Sommerpause folgte beim FC Kosova ein großer Umbruch. Zwar blieben fünf Leistungsträger, doch das Team drumherum, samt Trainer, musste neu aufgebaut werden. Auch die Strukturen im Verantwortungsbereich wurden verändert. Keine leichte Aufgabe. Doch die Vorbereitung machte Hoffnung: sechs Testspiele, vier Siege und zwei Unentschieden, zwar alles gegen unterklassige Gegner, aber wichtig für das Selbstvertrauen der neu formierten Mannschaft.

Zum Auftakt reiste TuRu Düsseldorf zum Derby an. In der Startelf Kosovas standen gleich acht Neuzugänge. Bei TuRu liefen zwei ehemalige Kosova-Spieler auf, darunter M. Stellmach (26 Spiele, 16 Tore, 7 Assists in der Vorsaison). Am Ende verlor Kosova mit 2:3, alle Gegentore nach Standards. „Wir fangen uns drei Gegentore nach Standards, damit kann man nicht zufrieden sein“, resümierte Trainer Alfonso Del Cueto gegenüber der RP. Dennoch gab es auch Lob von Gästecoach F. Carrasco.

Der FC Remscheid startete dagegen erfolgreich. Beim Absteiger TVD Velbert siegte der FCR mit 1:0. In der Startelf standen drei Neuzugänge, die schon in der Vorbereitung überzeugt hatten. Trotz anfänglicher Nervosität zeigte das Team eine geschlossene Leistung. In der 85. Minute fiel das Tor des Tages: Nach einem Pass auf Koya Shirahata flankte dieser in den Fünfmeterraum, wo L. Fronia per Kopf scheiterte, doch D. Heinen den Abpraller wuchtig verwandelte. Bei rund 80 % Ballbesitz und klarer Überlegenheit war der Sieg hochverdient.

Nun kommt es am 2. Spieltag schon zum erneuten aufeinander treffen des FC Remscheid und dem FC Kosova diesmal als erstes in der „Burg“, dem Röntgenstadion. Dort ist der FCR traditionell stark: In der Vorsaison gab es 16 Heimspiele, davon 11 Siege (7 zu null), bei einem Torverhältnis von 36:14.

Beide Mannschaften haben sich unterschiedlich stark verändert, auch wenn man die Qualitäten einzelner Spieler kennt, allen voran Toptorjäger des FC Kosova F. Ahmeti. Aber auch auf die neuen des FC Remscheid kann man sich freuen. Aber eins kann man sagen, die Trainer werden ihre Teams sicher bestens einstellen.

Darum: Kommt ins Röntgenstadion, wenn es heißt

FC Remscheid – FC Kosova, 2. Spieltag

und freut euch auf ein packendes Fußballspiel hoffentlich wieder vor einer ähnlich tollen Kulisse wie beim letzten Aufeinandertreffen!

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

2. Spieltag:

SC Kappelen Erft - FC Wülfrath

SC Union Nettetal - TVD Velbert

SC Velbert - VfB Hilden II

FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf

SG Unterrath - SC Viktoria Mennrath

1.SpVg Solingen-Wald 03 - TSV Solingen

DV Solingen - SSV Bergisch Born

TuRu Düsseldorf 80 - ASV Süchteln

VSF Amern - GJK Gnadental