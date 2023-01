Die Tops und Flops der Erdinger Bezirksligisten Trainertreue zahlt sich aus

Landkreis – Vier Mannschaften aus dem Landkreis Erding spielen in der Bezirksliga Ost und sind in der Tabelle ziemlich weit verteilt. Auf einem Abstiegsplatz liegt der FC Finsing. Nachbarn im Mittelfeld sind der TSV Dorfen und der FC Langengeisling, die allerdings beide nicht sehr weit vom Tabellenende entfernt sind. Auf Rang drei steht dagegen der FC Moosinning, mit Kontakt zum SK Srbija München, der mit vier Punkten Vorsprung auf dem Aufstiegsrelegationsplatz liegt. Spitzenreiter TSV Kastl dürfte mit 13 Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen sein.

FC Moosinning: Zehn Spiele ungeschlagen

Dabei hat die Saison für die Moosinninger ganz anders begonnen. In den ersten sechs Begegnungen landeten die Gelb-Schwarzen nur einen Sieg, spielten unentschieden gegen Finsing und verloren gegen die beiden anderen Landkreisclubs Langengeisling (0:1) und Dorfen (0:4). Es kam zum Eklat: Vereinsvize und Sportlicher Leiter Rupert Lanzinger übte heftige Kritik an Trainer Christoph Ball und warf hin. Der Verein stand zum Coach – und wurde bestätigt.

„Der dürftige Start mit den ganzen Turbulenzen – das waren die Flops“, sagt Ball. „Und auch, dass uns die beiden Torhüter trotz Zusagen gleich wieder verlassen haben.“ Und Ball fügt an: „Wobei man dann gleich wieder zu einem Top kommen kann: Aaron Siegl. Dadurch haben wir nämlich einen um Klassen besseren Torwart gekriegt – das war natürlich ein Glücksfall.“ Zu den Tops zählt für den Coach auch Abwehrspieler Hannes Volkmar, der die interne Torschützenliste anführt: „Wie der als Kapitän vorausmarschiert, das ist schon aller Ehren wert.“

Nach dem miserablen Start ging es bergauf, mit zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage. „Wie wir uns nach der schweren Zeit insgesamt als Mannschaft und Verein da alle miteinander rausgezogen haben – vom vorletzten Platz auf den dritten vormarschiert sind – da kann man schon ein bissl stolz drauf sein“, schwärmt Ball von einer Top-Gemeinschaftsleistung. „Wenn man zusammenhält, sieht man, was alles möglich ist. Und jetzt sind wir in den Regionen, wo wir von der Qualität her auch hingehören.“

TSV Dorfen: Coach nimmt den Hut

Einen eher umgekehrten Weg ist der TSV Dorfen gegangen. „Wir waren anfangs in der Tabellenregion, die wir anpeilen, also im ersten Tabellendrittel“, erzählt Armin Feckl, der als Co-Trainer in die Saison gestartet ist und während der Vorrunde überraschend Christoph Deißenböck ablöste, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte.

„Der Flop ist ganz klar unser Verletzungspech“, betont Feckl. „Wir hatten einige sehr, sehr unglückliche Spiele mit vielen knappen Ergebnissen.“ Der TSV habe den Kader vor allem in der Breite verstärken wollen. „Dafür hatten wir auch viel gemacht in der Sommerpause.“ Der Verein habe sehr viele Bemühungen unternommen „und einige junge Burghausener zurückgeholt, die ursprünglich Dorfener sind. Aber wenn dann das Verletzungspech so heftig zuschlägt, ist das natürlich ein Flop.“

Als Tops sieht Feckl bei der Dorfern Mannschaft „einzelne Spiele, vor allem die beiden Begegnungen gegen Spitzenreiter Kastl, in denen wir wirklich gut ausgesehen haben“. In Kastl musste Dorfen eine 1:2-Niederlage hinnehmen, daheim gab es ein respektables 0:0. „Beide Male hätten wir durchaus auch gewinnen können“, betont Feckl. Weil aber letztlich in der Vorrunde allgemein das Glück nicht unbedingt auf Seiten der Isenstädter stand, sei man eben in der Tabelle abgerutscht, und dem TSV-Trainer ist durchaus bewusst: „Wir liegen relativ nah an der Abstiegszone.“ Aber Grund zur Panik gebe es nicht.

FC Langengeisling: Stark gegen Topteams

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling, spricht von „insgesamt wechselnden Leistungen – wir haben wirklich gute Spiele gemacht, haben aber auch ein paar nicht so gute Spiele abgeliefert“.

Bei den Flops muss der 31-Jährige nicht lange nachdenken. „Was mich nervt beziehungsweise was mir ein bisschen wehtut, ist, dass wir gegen die Aufsteiger zu viele Punkte haben liegen lassen. Speziell die Spiele gegen Ostermünchen und Finsing und vor allem das 0:5 in Raubling, das hat unfassbar wehgetan.“ Und Hintermaier fügt an: „Wir haben einfach zu viel liegen lassen, das muss man ganz klar sagen.“