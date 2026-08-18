 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

7.320 Zuschauer – SSV Ulm 1846 Fußball – Kickers Offenbach
1.420 Zuschauer – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – SV Sandhausen
1.208 Zuschauer – Eintracht Frankfurt II – SV Stuttgarter Kickers

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

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Oberliga Baden-Württemberg

938 Zuschauer – FC 08 Villingen – SSV Reutlingen
600 Zuschauer – FV Ravensburg – Türkischer SV Singen
365 Zuschauer – 1. CfR Pforzheim – Bahlinger SC

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

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Verbandsliga Württemberg

301 Zuschauer – TSV Ehningen – TSG Balingen II
250 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – Türkspor Neu-Ulm
200 Zuschauer – SKV Rutesheim – 1. Göppinger SV

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

300 Zuschauer – VfR Heilbronn – SV Germania Bietigheim
270 Zuschauer – SG Schorndorf – SG Weinstadt
170 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

510 Zuschauer – SC Geislingen – FV Spfr. Neuhausen
250 Zuschauer – GSV Maichingen – TSV Köngen
150 Zuschauer – TV Echterdingen – TSV Weilimdorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

300 Zuschauer – SV Zimmern – BSV 07 Schwenningen
230 Zuschauer – SG Empfingen – SV Nehren
222 Zuschauer – VfL Pfullingen – VfB Bösingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

659 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – SV Reinstetten
440 Zuschauer – SV Mietingen – TSV Riedlingen
350 Zuschauer – SSG Ulm 99 – FC Blaubeuren

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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