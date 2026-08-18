Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

938 Zuschauer – FC 08 Villingen – SSV Reutlingen

600 Zuschauer – FV Ravensburg – Türkischer SV Singen

365 Zuschauer – 1. CfR Pforzheim – Bahlinger SC

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga! --- Verbandsliga Württemberg 301 Zuschauer – TSV Ehningen – TSG Balingen II

250 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – Türkspor Neu-Ulm

200 Zuschauer – SKV Rutesheim – 1. Göppinger SV



301 Zuschauer – TSV Ehningen – TSG Balingen II250 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – Türkspor Neu-Ulm200 Zuschauer – SKV Rutesheim – 1. Göppinger SV

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Landesliga Württemberg, Staffel 1 300 Zuschauer – VfR Heilbronn – SV Germania Bietigheim

270 Zuschauer – SG Schorndorf – SG Weinstadt

170 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm



300 Zuschauer – VfR Heilbronn – SV Germania Bietigheim270 Zuschauer – SG Schorndorf – SG Weinstadt170 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1! --- Landesliga Württemberg, Staffel 2 510 Zuschauer – SC Geislingen – FV Spfr. Neuhausen

250 Zuschauer – GSV Maichingen – TSV Köngen

150 Zuschauer – TV Echterdingen – TSV Weilimdorf >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2! --- Landesliga Württemberg, Staffel 3 300 Zuschauer – SV Zimmern – BSV 07 Schwenningen

230 Zuschauer – SG Empfingen – SV Nehren

222 Zuschauer – VfL Pfullingen – VfB Bösingen



300 Zuschauer – SV Zimmern – BSV 07 Schwenningen230 Zuschauer – SG Empfingen – SV Nehren222 Zuschauer – VfL Pfullingen – VfB Bösingen

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Landesliga Württemberg, Staffel 4 659 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – SV Reinstetten

440 Zuschauer – SV Mietingen – TSV Riedlingen

350 Zuschauer – SSG Ulm 99 – FC Blaubeuren





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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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