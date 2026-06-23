Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

+ 90 weitere

+ 90 weitere

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in Relegationsrunden. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

1.545 Zuschauer – TSV Ummendorf – Sportgemeinschaft Öpfingen – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 4 1.200 Zuschauer – FC Holzhausen – SC Lahr – Relegation Oberliga Baden-Württemberg 1.100 Zuschauer – 1. FC Igersheim – TSV Hohebach – Relegation zur Kreisliga A3 Franken 850 Zuschauer – FC Rottenburg – TSV Köngen – Relegation Verbandsliga Württemberg 658 Zuschauer – TSV Bad Überkingen – TV Unterboihingen – Relegation zur Bezirksliga Neckar/Fils 650 Zuschauer – TSV Genkingen – SV Degerschlacht – Relegation zur Bezirksliga Alb 600 Zuschauer – Sportfreunde Kayh – SpVgg Weil im Schönbuch II – Relegation zur Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen 550 Zuschauer – FSV Schwaigern – SV Allmersbach – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 1 500 Zuschauer – TSV Obere Fils – TV Altenstadt – Relegation zur Kreisliga A3 Neckar/Fils 500 Zuschauer – SKG Erbstetten – SV Spiegelberg – Relegation zur Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall 500 Zuschauer – TV Echterdingen – SV Ebersbach/Fils – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 2 500 Zuschauer – Sportfreunde Gechingen – TSV Straßberg 1903 – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 3 400 Zuschauer – SV Iptingen – SV Hellas Bietigheim – Relegation zur Kreisliga A3 Enz-Murr 400 Zuschauer – VfB Bad Mergentheim – SV Schluchtern – Relegation zur Bezirksliga Franken

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________