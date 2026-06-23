Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in Relegationsrunden. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
1.545 Zuschauer – TSV Ummendorf – Sportgemeinschaft Öpfingen – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 4
1.200 Zuschauer – FC Holzhausen – SC Lahr – Relegation Oberliga Baden-Württemberg
1.100 Zuschauer – 1. FC Igersheim – TSV Hohebach – Relegation zur Kreisliga A3 Franken
850 Zuschauer – FC Rottenburg – TSV Köngen – Relegation Verbandsliga Württemberg
658 Zuschauer – TSV Bad Überkingen – TV Unterboihingen – Relegation zur Bezirksliga Neckar/Fils
650 Zuschauer – TSV Genkingen – SV Degerschlacht – Relegation zur Bezirksliga Alb
600 Zuschauer – Sportfreunde Kayh – SpVgg Weil im Schönbuch II – Relegation zur Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen
550 Zuschauer – FSV Schwaigern – SV Allmersbach – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 1
500 Zuschauer – TSV Obere Fils – TV Altenstadt – Relegation zur Kreisliga A3 Neckar/Fils
500 Zuschauer – SKG Erbstetten – SV Spiegelberg – Relegation zur Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall
500 Zuschauer – TV Echterdingen – SV Ebersbach/Fils – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 2
500 Zuschauer – Sportfreunde Gechingen – TSV Straßberg 1903 – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 3
400 Zuschauer – SV Iptingen – SV Hellas Bietigheim – Relegation zur Kreisliga A3 Enz-Murr
400 Zuschauer – VfB Bad Mergentheim – SV Schluchtern – Relegation zur Bezirksliga Franken
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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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