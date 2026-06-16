 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

2.500 Zuschauer – TV Herlikofen – SV Pfahlheim – Relegation zur Bezirksliga Ostwürttemberg
1.200 Zuschauer – SC Lahr – FC Holzhausen – Relegation Oberliga Baden-Württemberg
1.150 Zuschauer – SV Braunenweiler – SV Äpfingen – Relegation zur Bezirksliga Oberschwaben
1.150 Zuschauer – SV Burgrieden – SV Uttenweiler – Relegation zur Bezirksliga Oberschwaben
1.100 Zuschauer – TSV Blaustein – TSV Bernstadt – Relegation Bezirksliga Donau-Iller
1.063 Zuschauer – TSV Wasserburg-Hege – FC Lindenberg – Relegation zur Kreisliga A2 Bodensee
1.000 Zuschauer – SV Pfahlheim – TSG Schnaitheim – Relegation zur Bezirksliga Ostwürttemberg
950 Zuschauer – Sportgemeinschaft Öpfingen – SV Oberzell – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 4
900 Zuschauer – SG Altheim – SF Illerrieden – Relegation Bezirksliga Donau-Iller
900 Zuschauer – SG Empfingen – TSV Köngen – Relegation Verbandsliga Württemberg
850 Zuschauer – SG Bettringen – SV Ebersbach/Fils – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 2
800 Zuschauer – SpVgg Unterrot – SV Tüngental – Relegation zur Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall
800 Zuschauer – TSV Ummendorf – SC Staig – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 4
788 Zuschauer – SV Schluchtern – SV Sülzbach – Relegation zur Bezirksliga Franken
750 Zuschauer – TV Bopfingen – VfL Neunheim – Relegation zur Kreisliga A2 Ostwürttemberg
700 Zuschauer – TSV Hirschau – TSV Straßberg 1903 – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 3
630 Zuschauer – FSV Schwaigern – SpVgg Satteldorf – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 1
621 Zuschauer – TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 2
560 Zuschauer – GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Türkspor Stuttgart – Relegation zur Bezirksliga Stuttgart/Böblingen
550 Zuschauer – TG Reichenbach unterm Rechberg – TSV Obere Fils – Relegation zur Kreisliga A3 Neckar/Fils
500 Zuschauer – Sportfreunde Gechingen – SSC Tübingen – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 3
500 Zuschauer – KSC Sindelfingen – Sportfreunde Kayh – Relegation zur Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen
418 Zuschauer – TV Aldingen – SV Allmersbach – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 1
417 Zuschauer – TSV Obere Fils – 1. Göppinger SV II – Relegation zur Kreisliga A3 Neckar/Fils
400 Zuschauer – TGV Eintracht Beilstein – TSV Botenheim II – Relegation zur Kreisliga A1 Franken
400 Zuschauer – TSV Nordhausen – Sport-Union Neckarsulm II – Relegation zur Kreisliga A1 Franken
350 Zuschauer – SV Iptingen – AC Italia Markgröningen – Relegation zur Kreisliga A3 Enz-Murr
350 Zuschauer – SV Hellas Bietigheim – VfL Gemmrigheim – Relegation zur Kreisliga A3 Enz-Murr
275 Zuschauer – SV Spiegelberg – SpVgg Kleinaspach/Allmersbach II – Relegation zur Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall
249 Zuschauer – ASV Botnang II – TSV Steinhaldenfeld – Relegation zur Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen
233 Zuschauer – SC Altbach II – TSV Wernau II – Play-Off-Spiele in Kreisliga B Neckar/Fils
200 Zuschauer – ASV Spartania Eislingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 MR II – Play-Off-Spiele in Kreisliga B Neckar/Fils
200 Zuschauer – MK Makedonija Stuttgart – TSV Leinfelden – Relegation zur Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen
170 Zuschauer – TSV Weilimdorf II – TV89 Zuffenhausen II – Relegation zur Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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