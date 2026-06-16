2026-06-12T06:52:44.557Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf. von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser – Foto: Thomas Nast
FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende 2.500 Zuschauer – TV Herlikofen – SV Pfahlheim – Relegation zur Bezirksliga Ostwürttemberg 1.200 Zuschauer – SC Lahr – FC Holzhausen – Relegation Oberliga Baden-Württemberg 1.150 Zuschauer – SV Braunenweiler – SV Äpfingen – Relegation zur Bezirksliga Oberschwaben 1.150 Zuschauer – SV Burgrieden – SV Uttenweiler – Relegation zur Bezirksliga Oberschwaben 1.100 Zuschauer – TSV Blaustein – TSV Bernstadt – Relegation Bezirksliga Donau-Iller 1.063 Zuschauer – TSV Wasserburg-Hege – FC Lindenberg – Relegation zur Kreisliga A2 Bodensee 1.000 Zuschauer – SV Pfahlheim – TSG Schnaitheim – Relegation zur Bezirksliga Ostwürttemberg 950 Zuschauer – Sportgemeinschaft Öpfingen – SV Oberzell – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 4 900 Zuschauer – SG Altheim – SF Illerrieden – Relegation Bezirksliga Donau-Iller 900 Zuschauer – SG Empfingen – TSV Köngen – Relegation Verbandsliga Württemberg 850 Zuschauer – SG Bettringen – SV Ebersbach/Fils – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 2 800 Zuschauer – SpVgg Unterrot – SV Tüngental – Relegation zur Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall 800 Zuschauer – TSV Ummendorf – SC Staig – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 4 788 Zuschauer – SV Schluchtern – SV Sülzbach – Relegation zur Bezirksliga Franken 750 Zuschauer – TV Bopfingen – VfL Neunheim – Relegation zur Kreisliga A2 Ostwürttemberg 700 Zuschauer – TSV Hirschau – TSV Straßberg 1903 – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 3 630 Zuschauer – FSV Schwaigern – SpVgg Satteldorf – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 1 621 Zuschauer – TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 2 560 Zuschauer – GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Türkspor Stuttgart – Relegation zur Bezirksliga Stuttgart/Böblingen 550 Zuschauer – TG Reichenbach unterm Rechberg – TSV Obere Fils – Relegation zur Kreisliga A3 Neckar/Fils 500 Zuschauer – Sportfreunde Gechingen – SSC Tübingen – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 3 500 Zuschauer – KSC Sindelfingen – Sportfreunde Kayh – Relegation zur Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen 418 Zuschauer – TV Aldingen – SV Allmersbach – Relegation Landesliga Württemberg Staffel 1 417 Zuschauer – TSV Obere Fils – 1. Göppinger SV II – Relegation zur Kreisliga A3 Neckar/Fils 400 Zuschauer – TGV Eintracht Beilstein – TSV Botenheim II – Relegation zur Kreisliga A1 Franken 400 Zuschauer – TSV Nordhausen – Sport-Union Neckarsulm II – Relegation zur Kreisliga A1 Franken 350 Zuschauer – SV Iptingen – AC Italia Markgröningen – Relegation zur Kreisliga A3 Enz-Murr 350 Zuschauer – SV Hellas Bietigheim – VfL Gemmrigheim – Relegation zur Kreisliga A3 Enz-Murr 275 Zuschauer – SV Spiegelberg – SpVgg Kleinaspach/Allmersbach II – Relegation zur Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall 249 Zuschauer – ASV Botnang II – TSV Steinhaldenfeld – Relegation zur Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen 233 Zuschauer – SC Altbach II – TSV Wernau II – Play-Off-Spiele in Kreisliga B Neckar/Fils 200 Zuschauer – ASV Spartania Eislingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 MR II – Play-Off-Spiele in Kreisliga B Neckar/Fils 200 Zuschauer – MK Makedonija Stuttgart – TSV Leinfelden – Relegation zur Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen 170 Zuschauer – TSV Weilimdorf II – TV89 Zuffenhausen II – Relegation zur Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________