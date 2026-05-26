Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Carsten Trebuth

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FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga! --- Verbandsliga Württemberg 360 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – TSV Weilimdorf

300 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Rottenburg

250 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – Sportfreunde Dorfmerkingen



360 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – TSV Weilimdorf300 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Rottenburg250 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – Sportfreunde Dorfmerkingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Landesliga Württemberg, Staffel 1 200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – Sport-Union Neckarsulm

165 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Heimerdingen 1910

150 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – TSV Ilshofen



200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – Sport-Union Neckarsulm165 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Heimerdingen 1910150 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – TSV Ilshofen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1! --- Landesliga Württemberg, Staffel 2 400 Zuschauer – VfL Sindelfingen – TSV Ehningen

270 Zuschauer – SC Geislingen – TV Echterdingen

150 Zuschauer – TSVgg Plattenhardt – TSV Köngen >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2! --- Landesliga Württemberg, Staffel 3 350 Zuschauer – TSG Balingen II – SV Zimmern

200 Zuschauer – SSC Tübingen – SV Seedorf

167 Zuschauer – SV Nehren – SC 04 Tuttlingen



350 Zuschauer – TSG Balingen II – SV Zimmern200 Zuschauer – SSC Tübingen – SV Seedorf167 Zuschauer – SV Nehren – SC 04 Tuttlingen

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Landesliga Württemberg, Staffel 4 300 Zuschauer – SC Staig – FC Blaubeuren

212 Zuschauer – SSG Ulm 99 – SV Mietingen

123 Zuschauer – TSV Riedlingen – TSV Neu-Ulm

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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