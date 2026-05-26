Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
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1.000 Zuschauer – FV Ravensburg – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
890 Zuschauer – SSV Reutlingen – Türkischer SV Singen
410 Zuschauer – SV Oberachern – VfR Aalen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
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>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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