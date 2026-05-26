 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

Saison 2025/26 ist beendet

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

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Oberliga Baden-Württemberg

1.000 Zuschauer – FV Ravensburg – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
890 Zuschauer – SSV Reutlingen – Türkischer SV Singen
410 Zuschauer – SV Oberachern – VfR Aalen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

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Verbandsliga Württemberg

360 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – TSV Weilimdorf
300 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Rottenburg
250 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – Sportfreunde Dorfmerkingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – Sport-Union Neckarsulm
165 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Heimerdingen 1910
150 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – TSV Ilshofen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

400 Zuschauer – VfL Sindelfingen – TSV Ehningen
270 Zuschauer – SC Geislingen – TV Echterdingen
150 Zuschauer – TSVgg Plattenhardt – TSV Köngen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

350 Zuschauer – TSG Balingen II – SV Zimmern
200 Zuschauer – SSC Tübingen – SV Seedorf
167 Zuschauer – SV Nehren – SC 04 Tuttlingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

300 Zuschauer – SC Staig – FC Blaubeuren
212 Zuschauer – SSG Ulm 99 – SV Mietingen
123 Zuschauer – TSV Riedlingen – TSV Neu-Ulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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