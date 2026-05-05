Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Carsten Trebuth

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FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga! --- Verbandsliga Württemberg 450 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall

250 Zuschauer – TSV Berg – SSV Ehingen-Süd

210 Zuschauer – SV Fellbach – Calcio Leinfelden-Echterdingen 450 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall250 Zuschauer – TSV Berg – SSV Ehingen-Süd210 Zuschauer – SV Fellbach – Calcio Leinfelden-Echterdingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Landesliga Württemberg, Staffel 1 260 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SGM Krumme Ebene am Neckar

200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – SpVgg Satteldorf

150 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Crailsheim 260 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SGM Krumme Ebene am Neckar200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – SpVgg Satteldorf150 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Crailsheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1! --- Landesliga Württemberg, Staffel 2 250 Zuschauer – SV Waldhausen – SC Geislingen

175 Zuschauer – TV Echterdingen – MTV Stuttgart

169 Zuschauer – TSGV Waldstetten – TSVgg Plattenhardt >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2! --- Landesliga Württemberg, Staffel 3 200 Zuschauer – SG Empfingen – SV Nehren

200 Zuschauer – VfL Pfullingen – BSV 07 Schwenningen

155 Zuschauer – VfL Mühlheim – TSG Balingen II 200 Zuschauer – SG Empfingen – SV Nehren200 Zuschauer – VfL Pfullingen – BSV 07 Schwenningen155 Zuschauer – VfL Mühlheim – TSG Balingen II

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Landesliga Württemberg, Staffel 4 350 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – SC Staig

200 Zuschauer – FC Srbija Ulm – SSG Ulm 99

200 Zuschauer – SV Reinstetten – Türkspor Neu-Ulm

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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