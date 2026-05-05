 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

4.821 Zuschauer – Kickers Offenbach – FC-Astoria Walldorf
3.770 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FC 08 Homburg
2.610 Zuschauer – SV Eintracht Trier 05 – KSV Hessen Kassel

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

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Oberliga Baden-Württemberg

2.851 Zuschauer – VfR Aalen – FC 08 Villingen
603 Zuschauer – 1. Göppinger SV – Türkspor Neckarsulm
493 Zuschauer – FV Ravensburg – FC Denzlingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

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Verbandsliga Württemberg

450 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall
250 Zuschauer – TSV Berg – SSV Ehingen-Süd
210 Zuschauer – SV Fellbach – Calcio Leinfelden-Echterdingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

260 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SGM Krumme Ebene am Neckar
200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – SpVgg Satteldorf
150 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Crailsheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

250 Zuschauer – SV Waldhausen – SC Geislingen
175 Zuschauer – TV Echterdingen – MTV Stuttgart
169 Zuschauer – TSGV Waldstetten – TSVgg Plattenhardt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

200 Zuschauer – SG Empfingen – SV Nehren
200 Zuschauer – VfL Pfullingen – BSV 07 Schwenningen
155 Zuschauer – VfL Mühlheim – TSG Balingen II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

350 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – SC Staig
200 Zuschauer – FC Srbija Ulm – SSG Ulm 99
200 Zuschauer – SV Reinstetten – Türkspor Neu-Ulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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