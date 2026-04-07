Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Sport News Südwest

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FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga! --- Verbandsliga Württemberg 520 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – VfB Friedrichshafen

420 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Holzhausen

300 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – FSV Waiblingen 520 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – VfB Friedrichshafen420 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Holzhausen300 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – FSV Waiblingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Landesliga Württemberg, Staffel 1 450 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Crailsheim

200 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Ilshofen

180 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SKV Rutesheim 450 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Crailsheim200 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Ilshofen180 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SKV Rutesheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1! --- Landesliga Württemberg, Staffel 2 375 Zuschauer – VfL Sindelfingen – GSV Maichingen

222 Zuschauer – SV Waldhausen – 1. FC Eislingen

165 Zuschauer – TSV Bad Boll – TSVgg Plattenhardt >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2! --- Landesliga Württemberg, Staffel 3 250 Zuschauer – TSG Balingen II – FC 07 Albstadt

150 Zuschauer – SV Seedorf – SV Nehren

150 Zuschauer – SV Zimmern – SpVgg Freudenstadt 250 Zuschauer – TSG Balingen II – FC 07 Albstadt150 Zuschauer – SV Seedorf – SV Nehren150 Zuschauer – SV Zimmern – SpVgg Freudenstadt

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Landesliga Württemberg, Staffel 4 350 Zuschauer – SC Staig – FV Bad Schussenried

341 Zuschauer – SV Kressbronn – SV Mietingen

188 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – SSG Ulm 99

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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