 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sport News Südwest

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

2.801 Zuschauer – SV Eintracht Trier 05 – FSV Mainz 05 II
2.774 Zuschauer – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers Offenbach
1.947 Zuschauer – SV Sandhausen – SG Sonnenhof Großaspach

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

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Oberliga Baden-Württemberg

1.475 Zuschauer – VfR Aalen – FSV Hollenbach
700 Zuschauer – FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SSV Reutlingen
650 Zuschauer – 1. Göppinger SV – Karlsruher SC II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

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Verbandsliga Württemberg

520 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – VfB Friedrichshafen
420 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Holzhausen
300 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – FSV Waiblingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

450 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Crailsheim
200 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Ilshofen
180 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SKV Rutesheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

375 Zuschauer – VfL Sindelfingen – GSV Maichingen
222 Zuschauer – SV Waldhausen – 1. FC Eislingen
165 Zuschauer – TSV Bad Boll – TSVgg Plattenhardt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

250 Zuschauer – TSG Balingen II – FC 07 Albstadt
150 Zuschauer – SV Seedorf – SV Nehren
150 Zuschauer – SV Zimmern – SpVgg Freudenstadt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

350 Zuschauer – SC Staig – FV Bad Schussenried
341 Zuschauer – SV Kressbronn – SV Mietingen
188 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – SSG Ulm 99

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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