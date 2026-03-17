 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Franz

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

5.723 Zuschauer – Kickers Offenbach – SG Sonnenhof Großaspach
2.514 Zuschauer – SV Eintracht Trier 05 – FSV Frankfurt
2.176 Zuschauer – SC Freiburg II – SV Stuttgarter Kickers

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

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Oberliga Baden-Württemberg

1.480 Zuschauer – VfR Aalen – 1. Göppinger SV
850 Zuschauer – SSV Reutlingen – FC Denzlingen
550 Zuschauer – Karlsruher SC II – FC Nöttingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

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Verbandsliga Württemberg

276 Zuschauer – VfR Heilbronn – FC Rottenburg
199 Zuschauer – Sportfreunde Dorfmerkingen – Young Boys Reutlingen
175 Zuschauer – FSV Waiblingen – FC Holzhausen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

166 Zuschauer – SG Weinstadt – SG Schorndorf
125 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – SGM Krumme Ebene am Neckar
100 Zuschauer – SKV Rutesheim – SpVgg Satteldorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

200 Zuschauer – TSV Köngen – SC Geislingen
123 Zuschauer – FV Sontheim/Brenz – SV Waldhausen
123 Zuschauer – TSVgg Plattenhardt – VfL Sindelfingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

200 Zuschauer – VfB Bösingen – FC 07 Albstadt
175 Zuschauer – SV Nehren – VfL Nagold
170 Zuschauer – SG Empfingen – TuS Ergenzingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

440 Zuschauer – SV Mietingen – SV Reinstetten
400 Zuschauer – SSG Ulm 99 – Türkspor Neu-Ulm
280 Zuschauer – TSV 1889 Buch – FV Olympia Laupheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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