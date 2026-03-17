Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Björn Franz

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FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga! --- Verbandsliga Württemberg 276 Zuschauer – VfR Heilbronn – FC Rottenburg

199 Zuschauer – Sportfreunde Dorfmerkingen – Young Boys Reutlingen

175 Zuschauer – FSV Waiblingen – FC Holzhausen 276 Zuschauer – VfR Heilbronn – FC Rottenburg199 Zuschauer – Sportfreunde Dorfmerkingen – Young Boys Reutlingen175 Zuschauer – FSV Waiblingen – FC Holzhausen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Landesliga Württemberg, Staffel 1 166 Zuschauer – SG Weinstadt – SG Schorndorf

125 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – SGM Krumme Ebene am Neckar

100 Zuschauer – SKV Rutesheim – SpVgg Satteldorf 166 Zuschauer – SG Weinstadt – SG Schorndorf125 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – SGM Krumme Ebene am Neckar100 Zuschauer – SKV Rutesheim – SpVgg Satteldorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1! --- Landesliga Württemberg, Staffel 2 200 Zuschauer – TSV Köngen – SC Geislingen

123 Zuschauer – FV Sontheim/Brenz – SV Waldhausen

123 Zuschauer – TSVgg Plattenhardt – VfL Sindelfingen >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2! --- Landesliga Württemberg, Staffel 3 200 Zuschauer – VfB Bösingen – FC 07 Albstadt

175 Zuschauer – SV Nehren – VfL Nagold

170 Zuschauer – SG Empfingen – TuS Ergenzingen 200 Zuschauer – VfB Bösingen – FC 07 Albstadt175 Zuschauer – SV Nehren – VfL Nagold170 Zuschauer – SG Empfingen – TuS Ergenzingen

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Landesliga Württemberg, Staffel 4 440 Zuschauer – SV Mietingen – SV Reinstetten

400 Zuschauer – SSG Ulm 99 – Türkspor Neu-Ulm

280 Zuschauer – TSV 1889 Buch – FV Olympia Laupheim

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Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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