Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Foto Pfeifer

+ 101 weitere

+ 101 weitere

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga! --- Verbandsliga Württemberg 75 Zuschauer – FC Esslingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall 75 Zuschauer – FC Esslingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________ Landesliga Württemberg, Staffel 1 -

-

-

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4 200 Zuschauer – FC Srbija Ulm – SC Staig

75 Zuschauer – FC Blaubeuren – SV Reinstetten

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________