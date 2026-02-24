 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Pfeifer

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

3.460 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FSV Mainz 05 II
3.187 Zuschauer – SV Sandhausen – FC-Astoria Walldorf
970 Zuschauer – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – TSV Schott Mainz

---

Oberliga Baden-Württemberg

350 Zuschauer – 1. FC Normannia Gmünd – TSV Essingen
150 Zuschauer – Türkspor Neckarsulm – FC 08 Villingen
100 Zuschauer – TSG Backnang – Karlsruher SC II

---

Verbandsliga Württemberg

75 Zuschauer – FC Esslingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall

---

Landesliga Württemberg, Staffel 1

-

-

-

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

-

-

-

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

100 Zuschauer – SpVgg Freudenstadt – TSV Harthausen/Scher

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

200 Zuschauer – FC Srbija Ulm – SC Staig
75 Zuschauer – FC Blaubeuren – SV Reinstetten

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

