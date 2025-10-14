 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Björn Franz

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

Regionalliga Südwest

5.136 Zuschauer - Kickers Offenbach - Schott Mainz

3.850 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - Bahlinger SC

1.573 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - SGV Freiberg

Oberliga Baden-Württemberg

4.069 Zuschauer - VfR Aalen - SSV Reutlingen

450 Zuschauer - FV Ravensburg - TSG Backnang

400 Zuschauer - 1. Göppinger SV - FC 08 Villingen

Verbandsliga Württemberg

850 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FC Holzhausen

801 Zuschauer - SV Fellbach - FSV Waiblingen

650 Zuschauer - VfR Heilbronn - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Landesliga Württemberg, Staffel 1

266 Zuschauer - TSG Öhringen - SKV Rutesheim

180 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - TSV Crailsheim

100 Zuschauer - GSV Pleidelsheim - SV Leonberg/Eltingen

Landesliga Württemberg, Staffel 2

200 Zuschauer - SV Waldhausen - VfL Sindelfingen

200 Zuschauer - TSGV Waldstetten - TSV Köngen

200 Zuschauer - TV Echterdingen - FC Eislingen

Landesliga Württemberg, Staffel 3

300 Zuschauer - VfL Pfullingen - SV Nehren

300 Zuschauer - SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen

200 Zuschauer - VfL Mühlheim - FC 07 Albstadt

Landesliga Württemberg, Staffel 4

585 Zuschauer FV Rot-Weiß Weiler - FC Wangen

320 Zuschauer - TSV Riedlingen - SV Kressbronn

250 Zuschauer - SV Reinstetten - SC Staig

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

14.10.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor