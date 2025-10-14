Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
3.850 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - Bahlinger SC
1.573 Zuschauer - TSV Steinbach Haiger - SGV Freiberg
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
450 Zuschauer - FV Ravensburg - TSG Backnang
400 Zuschauer - 1. Göppinger SV - FC 08 Villingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
801 Zuschauer - SV Fellbach - FSV Waiblingen
650 Zuschauer - VfR Heilbronn - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
180 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - TSV Crailsheim
100 Zuschauer - GSV Pleidelsheim - SV Leonberg/Eltingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
200 Zuschauer - TSGV Waldstetten - TSV Köngen
200 Zuschauer - TV Echterdingen - FC Eislingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
300 Zuschauer - SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen
200 Zuschauer - VfL Mühlheim - FC 07 Albstadt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
320 Zuschauer - TSV Riedlingen - SV Kressbronn
250 Zuschauer - SV Reinstetten - SC Staig
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
