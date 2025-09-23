Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
3.445 Zuschauer - Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers
2.815 Zuschauer - Eintracht Trier - SV Sandhausen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
---
475 Zuschauer - FSV Hollenbach - VfR Aalen
430 Zuschauer - FC 08 Villingen - FC Nöttingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
---
250 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - Young Boys Reutlingen
222 Zuschauer - FSV Waiblingen - SSV Ehingen-Süd
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
---
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
140 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - GSV Pleidelsheim
120 Zuschauer - SKV Rutesheim - Sport-Union Neckarsulm
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
---
200 Zuschauer - FV Sontheim - TV Echterdingen
199 Zuschauer - TSV Köngen - FV Neuhausen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
---
300 Zuschauer - Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen
200 Zuschauer - VfB Bösingen - SSC Tübingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
---
300 Zuschauer - SV Mietingen - SV Kressbronn
250 Zuschauer - SSG Ulm - FV Rot-Weiß Weiler
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
