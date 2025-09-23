 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
– Foto: Jonas Hägele

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

6.560 Zuschauer - Kickers Offenbach - SGV Freiberg

3.445 Zuschauer - Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers

2.815 Zuschauer - Eintracht Trier - SV Sandhausen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

---

Oberliga Baden-Württemberg

680 Zuschauer - SSV Reutlingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

475 Zuschauer - FSV Hollenbach - VfR Aalen

430 Zuschauer - FC 08 Villingen - FC Nöttingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

---

Verbandsliga Württemberg

250 Zuschauer - TSV Oberensingen - SV Fellbach

250 Zuschauer - VfB Friedrichshafen - Young Boys Reutlingen

222 Zuschauer - FSV Waiblingen - SSV Ehingen-Süd

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

---

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Landesliga Württemberg, Staffel 1

1.100 Zuschauer - TSV Crailsheim - Spvgg Satteldorf

140 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - GSV Pleidelsheim

120 Zuschauer - SKV Rutesheim - Sport-Union Neckarsulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

1.200 Zuschauer - GSV Maichingen - VfL Sindelfingen

200 Zuschauer - FV Sontheim - TV Echterdingen

199 Zuschauer - TSV Köngen - FV Neuhausen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

310 Zuschauer - FC 07 Albstadt - TSG Balingen II

300 Zuschauer - Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen

200 Zuschauer - VfB Bösingen - SSC Tübingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

499 Zuschauer - FV Bad Schussenried - SC Staig

300 Zuschauer - SV Mietingen - SV Kressbronn

250 Zuschauer - SSG Ulm - FV Rot-Weiß Weiler

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 023.9.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor