Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
4.514 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt
2.577 Zuschauer - SV Eintracht Trier - SGV Freiberg
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
---
550 Zuschauer - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfR Aalen
402 Zuschauer - 1. CfR Pforzheim - FC 08 Villingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
---
280 Zuschauer - TSV Weilimdorf - VfR Heilbronn
220 Zuschauer - TSV Berg - Spfr. Dorfmerkingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
---
__________________________________________________________________________________________________
300 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim
200 Zuschauer - TSV Ilshofen - Spvgg Satteldorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
---
300 Zuschauer - FV Sontheim/Brenz - SC Geislingen
269 Zuschauer - TV Echterdingen - TSV Bernhausen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
---
175 Zuschauer - VfL Nagold - Spvgg Freudenstadt
150 Zuschauer - SSC Tübingen - SV Croatia Reutlingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
---
321 Zuschauer - FC Wangen - TSV Heimenkirch
280 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - FV Biberach/Riß
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
