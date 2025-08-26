 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Björn Franz

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

7.480 Zuschauer - Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger

4.514 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt

2.577 Zuschauer - SV Eintracht Trier - SGV Freiberg

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

---

Oberliga Baden-Württemberg

900 Zuschauer - 1. FC Normannia Gmünd - 1. Göppinger SV

550 Zuschauer - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfR Aalen

402 Zuschauer - 1. CfR Pforzheim - FC 08 Villingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

---

Verbandsliga Württemberg

295 Zuschauer - Spfr. Schwäbisch Hall - TSV Oberensingen

280 Zuschauer - TSV Weilimdorf - VfR Heilbronn

220 Zuschauer - TSV Berg - Spfr. Dorfmerkingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

---

__________________________________________________________________________________________________

Landesliga Württemberg, Staffel 1

500 Zuschauer - SKV Rutesheim - SV Leonberg/Eltingen

300 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim

200 Zuschauer - TSV Ilshofen - Spvgg Satteldorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

326 Zuschauer - TSV Köngen - VfL Sindelfingen

300 Zuschauer - FV Sontheim/Brenz - SC Geislingen

269 Zuschauer - TV Echterdingen - TSV Bernhausen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

200 Zuschauer - SV Seedorf - VfL Pfullingen

175 Zuschauer - VfL Nagold - Spvgg Freudenstadt

150 Zuschauer - SSC Tübingen - SV Croatia Reutlingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

550 Zuschauer - SC Staig - SV Mietingen

321 Zuschauer - FC Wangen - TSV Heimenkirch

280 Zuschauer - FV Rot-Weiß Weiler - FV Biberach/Riß

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

