Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
3.180 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda
2.760 Zuschauer - Eintracht Trier - TSV Steinbach Haiger
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
---
450 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. Göppinger SV
442 Zuschauer - 1. CfR Pforzheim - Karlsruher SC II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
---
150 Zuschauer - TSV Oberensingen - FSV Waiblingen
150 Zuschauer - SF Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
150 Zuschauer - TSV Heimerdingen - SG Schorndorf
100 Zuschauer - TSG Öhringen - Spvgg Satteldorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
---
110 Zuschauer - TSV Köngen - MTV Stuttgart
100 Zuschauer - TV Echterdingen - TSV Bad Boll
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
---
111 Zuschauer - VfL Pfullingen - VfL Nagold
100 Zuschauer - SV Croatia Reutlingen - FC 07 Albstadt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
---
70 Zuschauer - TSV Neu-Ulm - FV Bad Schussenried
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________