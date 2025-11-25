 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Björn Franz

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

4.600 Zuschauer - Kickers Offenbach - Bahlinger SC

3.180 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda

2.760 Zuschauer - Eintracht Trier - TSV Steinbach Haiger

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

---

Oberliga Baden-Württemberg

650 Zuschauer - SSV Reutlingen - FC 08 Villingen

450 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. Göppinger SV

442 Zuschauer - 1. CfR Pforzheim - Karlsruher SC II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

---

Verbandsliga Württemberg

200 Zuschauer - TSG Tübingen - FC Holzhausen

150 Zuschauer - TSV Oberensingen - FSV Waiblingen

150 Zuschauer - SF Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 1

150 Zuschauer - SG Weinstadt - SV Leonberg/Eltingen

150 Zuschauer - TSV Heimerdingen - SG Schorndorf

100 Zuschauer - TSG Öhringen - Spvgg Satteldorf

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

170 Zuschauer - TSVgg Plattenhardt - 1. FC Eislingen

110 Zuschauer - TSV Köngen - MTV Stuttgart

100 Zuschauer - TV Echterdingen - TSV Bad Boll

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

350 Zuschauer - SG Empfingen - TSG Balingen II

111 Zuschauer - VfL Pfullingen - VfL Nagold

100 Zuschauer - SV Croatia Reutlingen - FC 07 Albstadt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

125 Zuschauer - FV Biberach - Türkspor Neu-Ulm

70 Zuschauer - TSV Neu-Ulm - FV Bad Schussenried

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 025.11.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor