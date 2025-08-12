 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

10.051 Zuschauer - Kickers Offenbach - FC Bayern Alzenau

5.120 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

3.324 Zuschauer - Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

Oberliga Baden-Württemberg

1.020 Zuschauer - FV Ravensburg - VfR Aalen

984 Zuschauer - SV Oberachern - Karlsruher SC II

565 Zuschauer - FC 08 Villingen - TSV Essingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

Verbandsliga Württemberg

335 Zuschauer - Spfr. Schwäbisch Hall - TSG Tübingen

320 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberensingen

310 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FC Rottenburg

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Landesliga Württemberg, Staffel 1

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

Landesliga Württemberg, Staffel 2

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

Landesliga Württemberg, Staffel 3

231 Zuschauer - VfB Bösingen - SV Nehren

200 Zuschauer - FC 07 Albstadt - Spvgg Freudenstadt

193 Zuschauer - VfL Mühlheim - SV Zimmern

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

Landesliga Württemberg, Staffel 4

350 Zuschauer - SV Reinstetten - FV Biberach

322 Zuschauer - SC Staig - TSV Neu-Ulm

300 Zuschauer - TSV Riedlingen - SSG Ulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 012.8.2025, 14:00 Uhr
