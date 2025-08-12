Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
5.120 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen
3.324 Zuschauer - Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
984 Zuschauer - SV Oberachern - Karlsruher SC II
565 Zuschauer - FC 08 Villingen - TSV Essingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
320 Zuschauer - Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberensingen
310 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - FC Rottenburg
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
200 Zuschauer - FC 07 Albstadt - Spvgg Freudenstadt
193 Zuschauer - VfL Mühlheim - SV Zimmern
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
322 Zuschauer - SC Staig - TSV Neu-Ulm
300 Zuschauer - TSV Riedlingen - SSG Ulm
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
