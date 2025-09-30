Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
2.208 Zuschauer - SV Eintracht Trier - TSG Balingen
1.163 Zuschauer - FSV Frankfurt - SC Freiburg II
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
---
703 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. CfR Pforzheim
454 Zuschauer - VfR Mannheim - FSV Hollenbach
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
---
233 Zuschauer - VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen
180 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
169 Zuschauer - FV Löchgau - SV Leonberg/Eltingen
160 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - SV Kaisersbach
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
---
200 Zuschauer - FV Spfr. Neuhausen - TSVgg Plattenhardt
200 Zuschauer - TSV Bernhausen - VfL Sindelfingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
---
200 Zuschauer - SV Seedorf - BSV 07 Schwenningen
180 Zuschauer - SG Empfingen - SV Croatia Reutlingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
---
200 Zuschauer - SV Reinstetten - FC Wangen
160 Zuschauer - FV Biberach/Riss - TSV 1889 Buch
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
