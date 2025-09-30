 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

2.952 Zuschauer - SV Sandhausen - Kickers Offenbach

2.208 Zuschauer - SV Eintracht Trier - TSG Balingen

1.163 Zuschauer - FSV Frankfurt - SC Freiburg II

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

---

Oberliga Baden-Württemberg

1.259 Zuschauer - VfR Aalen - Karlsruher SC II

703 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. CfR Pforzheim

454 Zuschauer - VfR Mannheim - FSV Hollenbach

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

---

Verbandsliga Württemberg

300 Zuschauer - TSV Berg - FC Holzhausen

233 Zuschauer - VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen

180 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 1

200 Zuschauer - TSV Heimerdingen - SKV Rutesheim

169 Zuschauer - FV Löchgau - SV Leonberg/Eltingen

160 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - SV Kaisersbach

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

200 Zuschauer - TSV Bad Boll - 1. FC Eislingen

200 Zuschauer - FV Spfr. Neuhausen - TSVgg Plattenhardt

200 Zuschauer - TSV Bernhausen - VfL Sindelfingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

250 Zuschauer - VfL Mühlheim - VfB Bösingen

200 Zuschauer - SV Seedorf - BSV 07 Schwenningen

180 Zuschauer - SG Empfingen - SV Croatia Reutlingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

526 Zuschauer - TSV Heimenkirch - FV Rot-Weiß Weiler

200 Zuschauer - SV Reinstetten - FC Wangen

160 Zuschauer - FV Biberach/Riss - TSV 1889 Buch

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

30.9.2025, 11:30 Uhr
Timo BabicAutor