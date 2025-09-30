Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

+ 101 weitere

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

1.259 Zuschauer - VfR Aalen - Karlsruher SC II

1.163 Zuschauer - FSV Frankfurt - SC Freiburg II

2.208 Zuschauer - SV Eintracht Trier - TSG Balingen

2.952 Zuschauer - SV Sandhausen - Kickers Offenbach

300 Zuschauer - TSV Berg - FC Holzhausen

454 Zuschauer - VfR Mannheim - FSV Hollenbach

703 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. CfR Pforzheim

233 Zuschauer - VfR Heilbronn - Sportfreunde Dorfmerkingen 180 Zuschauer - SSV Ehingen-Süd - Calcio Leinfelden-Echterdingen >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga! --- Landesliga Württemberg, Staffel 1 200 Zuschauer - TSV Heimerdingen - SKV Rutesheim

169 Zuschauer - FV Löchgau - SV Leonberg/Eltingen

160 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - SV Kaisersbach

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1! --- Landesliga Württemberg, Staffel 2 200 Zuschauer - TSV Bad Boll - 1. FC Eislingen

200 Zuschauer - FV Spfr. Neuhausen - TSVgg Plattenhardt 200 Zuschauer - TSV Bernhausen - VfL Sindelfingen >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2! --- Landesliga Württemberg, Staffel 3 250 Zuschauer - VfL Mühlheim - VfB Bösingen

200 Zuschauer - SV Seedorf - BSV 07 Schwenningen 180 Zuschauer - SG Empfingen - SV Croatia Reutlingen >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4 526 Zuschauer - TSV Heimenkirch - FV Rot-Weiß Weiler

200 Zuschauer - SV Reinstetten - FC Wangen 160 Zuschauer - FV Biberach/Riss - TSV 1889 Buch >>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

