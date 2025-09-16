Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
2.038 Zuschauer - FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier
1.916 Zuschauer - SV Sandhausen - TSG Balingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
---
650 Zuschauer - SSV Reutlingen - FC Nöttingen
640 Zuschauer - FV Ravensburg - FC 08 Villingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
---
300 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Calcio Leinfelden-Echterdingen
298 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
200 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - TSV Ilshofen
150 Zuschauer - SV Leonberg/Eltingen - TSV Crailsheim
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
---
198 Zuschauer - SC Geislingen - 1. FC Eislingen
160 Zuschauer - FV Neuhausen - FV Sontheim
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
---
250 Zuschauer - TSV Harthausen/Scher - TSG Balingen II
170 Zuschauer - TuS Ergenzingen - Spvgg Freudenstadt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
---
213 Zuschauer - SV Kressbronn - TSV 1889 Buch
200 Zuschauer - Türkspor Neu-Ulm - TSV Riedlingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
