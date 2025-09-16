 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

3.850 Zuschauer - Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II

2.038 Zuschauer - FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier

1.916 Zuschauer - SV Sandhausen - TSG Balingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

---

Oberliga Baden-Württemberg

2.011 Zuschauer - VfR Aalen - VfR Mannheim

650 Zuschauer - SSV Reutlingen - FC Nöttingen

640 Zuschauer - FV Ravensburg - FC 08 Villingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

---

Verbandsliga Württemberg

400 Zuschauer - FC Rottenburg - TSG Tübingen

300 Zuschauer - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Calcio Leinfelden-Echterdingen

298 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 1

333 Zuschauer - Spvgg Satteldorf - SSV Schwäbisch Hall

200 Zuschauer - Sport-Union Neckarsulm - TSV Ilshofen

150 Zuschauer - SV Leonberg/Eltingen - TSV Crailsheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

203 Zuschauer - SV Waldhausen - TSVgg Plattenhardt

198 Zuschauer - SC Geislingen - 1. FC Eislingen

160 Zuschauer - FV Neuhausen - FV Sontheim

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

252 Zuschauer - SG Empfingen - VfL Pfullingen

250 Zuschauer - TSV Harthausen/Scher - TSG Balingen II

170 Zuschauer - TuS Ergenzingen - Spvgg Freudenstadt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

235 Zuschauer - SC Staig - FC Wangen

213 Zuschauer - SV Kressbronn - TSV 1889 Buch

200 Zuschauer - Türkspor Neu-Ulm - TSV Riedlingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

