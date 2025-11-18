Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
4.850 Zuschauer - SG Sonnenhof Großaspach - Stuttgarter Kickers
2.010 Zuschauer - FSV Frankfurt - SG Barockstadt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
1060 Zuschauer - SSV Reutlingen - TSV Essingen
740 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. FC Normannia Gmünd
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
335 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSV Weilimdorf
289 Zusschauer - TSV Berg - FC Rottenburg
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
200 Zuschauer - TSV Crailsheim - TSV Ilshofen
200 Zuschauer - SG Schorndorf - Sport-Union Neckarsulm
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
350 Zuschauer - TSV Bernhausen - TSVgg Plattenhardt
350 Zuschauer - GSV Maichingen - SV Böblingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
220 Zuschauer - FC 07 Albstadt - SG Empfingen
200 Zuschauer - TSG Balingen II - VfL Pfullingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
240 Zuschauer - TSV Riedlingen - TSV 1889 Buch
200 Zuschauer - SV Reinstetten - SV Kressbronn
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
