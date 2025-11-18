 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

10.127 Zuschauer - Hessen Kassel - Kickers Offenbach

4.850 Zuschauer - SG Sonnenhof Großaspach - Stuttgarter Kickers

2.010 Zuschauer - FSV Frankfurt - SG Barockstadt

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!

---

Oberliga Baden-Württemberg

1.450 Zuschauer - FC 08 Villingen - Türkischer SV Singen

1060 Zuschauer - SSV Reutlingen - TSV Essingen

740 Zuschauer - FV Ravensburg - 1. FC Normannia Gmünd

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!

---

Verbandsliga Württemberg

600 Zuschauer - SF Schwäbisch Hall - VfR Heilbronn

335 Zuschauer - Young Boys Reutlingen - TSV Weilimdorf

289 Zusschauer - TSV Berg - FC Rottenburg

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 1

212 Zuschauer - SV Leonberg/Eltingen - TSG Öhringen

200 Zuschauer - TSV Crailsheim - TSV Ilshofen

200 Zuschauer - SG Schorndorf - Sport-Union Neckarsulm

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

450 Zuschauer - 1. FC Eislingen - TSV Köngen

350 Zuschauer - TSV Bernhausen - TSVgg Plattenhardt

350 Zuschauer - GSV Maichingen - SV Böblingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

250 Zuschauer - BSV Schwenningen - SC 04 Tuttlingen

220 Zuschauer - FC 07 Albstadt - SG Empfingen

200 Zuschauer - TSG Balingen II - VfL Pfullingen

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

350 Zuschauer - Türkspor Neu-Ulm - FC Blaubeuren

240 Zuschauer - TSV Riedlingen - TSV 1889 Buch

200 Zuschauer - SV Reinstetten - SV Kressbronn

>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 018.11.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor