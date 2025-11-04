 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Dirk Krug dk-pixx

Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie sehen die Zuschauerzahlen in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga aus? FuPa wirft einen Blick darauf.

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?

Regionalliga Südwest

2.401 Zuschauer - KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier

1.256 Zuschauer - FSV Frankfurt - FC Bayern Alzenau

1.112 Zuschauer - FC Homburg - Stuttgarter Kickers

---

Oberliga Baden-Württemberg

1.070 Zuschauer - SSV Reutlingen - Karlsruher SC II

955 Zuschauer - 1. CfR Pforzheim - VfR Aalen

920 Zuschauer - FV Ravensburg - FC Nöttingen

---

Verbandsliga Württemberg

500 Zuschauer - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SF Dorfmerkingen

450 Zuschauer - FC Holzhausen - FC Rottenburg

400 Zuschauer - TSV Berg - TSV Weilimdorf

---

Landesliga Württemberg, Staffel 1

250 Zuschauer - SKV Rutesheim - FV Löchgau

215 Zuschauer - SV Leonberg/Eltingen - TSV Heimerdingen

200 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - SG Weinstadt

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

400 Zuschauer - TSV Köngen - TSV Bernhausen

180 Zuschauer - SV Waldhausen - TSV Bad Boll

150 Zuschauer - GSV Maichingen - TSV Ehningen

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

250 Zuschauer - VfB Bösingen - SG Empfingen

200 Zuschauer - SV Nehren - Spvgg Freudenstadt

200 Zuschauer - VfL Nagold - SV Seedorf

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

352 Zuschauer - SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim

250 Zuschauer - SSG Ulm 99 - TSV 1889 Buch

250 Zuschauer - TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm

---

Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufrufe: 04.11.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor