Die Top-Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa wirft einen Blick auf die Fans in der Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und der Landesliga. Welcher Klub zieht die Zuschauer an, wo ist das Interesse eher gering?
1.256 Zuschauer - FSV Frankfurt - FC Bayern Alzenau
1.112 Zuschauer - FC Homburg - Stuttgarter Kickers
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Regionalliga!
---
955 Zuschauer - 1. CfR Pforzheim - VfR Aalen
920 Zuschauer - FV Ravensburg - FC Nöttingen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Oberliga!
---
450 Zuschauer - FC Holzhausen - FC Rottenburg
400 Zuschauer - TSV Berg - TSV Weilimdorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Verbandsliga!
---
215 Zuschauer - SV Leonberg/Eltingen - TSV Heimerdingen
200 Zuschauer - SSV Schwäbisch Hall - SG Weinstadt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
---
180 Zuschauer - SV Waldhausen - TSV Bad Boll
150 Zuschauer - GSV Maichingen - TSV Ehningen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
---
200 Zuschauer - SV Nehren - Spvgg Freudenstadt
200 Zuschauer - VfL Nagold - SV Seedorf
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 3!
---
250 Zuschauer - SSG Ulm 99 - TSV 1889 Buch
250 Zuschauer - TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 4!
---
Info: Die Daten beruhen auf den von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
